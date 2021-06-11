Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу: Сборная Украины проведет первый матч 13 июня против Нидерландов

Сегодня, 11 июня, в Рима стартуют матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в 22.00 по-киевскому времени сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии.

На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).

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Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме против национальной команды Нидерландов. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.

Состав групп Евро-2020:



А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;



В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;



С - Нидерланы, Украина, Австрия, Северная Македония;



D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;



Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;



F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.

Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

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