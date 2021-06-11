Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу: Сборная Украины проведет первый матч 13 июня против Нидерландов
Сегодня, 11 июня, в Рима стартуют матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в 22.00 по-киевскому времени сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии.
На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).
Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме против национальной команды Нидерландов. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.
Состав групп Евро-2020:
А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
С - Нидерланы, Украина, Австрия, Северная Македония;
D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.
Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).
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Збірній Україні пропоную гарну ідею...
Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!
І шоб видно було!!!
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А нашій мафії олігархічній - щоб вона здохла! Напевно вперше в історії усі трансляції міжнародного чемпіонату за участі національної збірної України монополізовані одним приватним медіахолдингом. Суспільні мовники не транслюватимуть навіть наших і вирішальні матчі!
І ще одне - заради примусу глядачів до переходу на онлайн платформи Ахметова і друзів, його медіахолдинг безпосередньо напередодні ЧЄ2020 достроково розірвав угоди з провайдерами, які створюють їм конкуренцію.
Між іншим, це той провайдер, який ще за часів попереднього президента канали Медведчука вимкнув з величезним галасом з їхнього боку. Скоріш за все, це така отвєточка за побратимів нашому провайдеру прилетіла від Ріната Леонідовича.
Але головне сьогодні - повна відсутність трансляцій ЧЄ на державному суспільному мовнику! Держава дозволяє олігархам узурповувати право на трансляції матчів національної збірної і водночас гнобити незалежних від них провайдерів на користь підконтрольних. А розповідає про боротьбу з олігархами.