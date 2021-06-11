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Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу: Сборная Украины проведет первый матч 13 июня против Нидерландов

Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу: Сборная Украины проведет первый матч 13 июня против Нидерландов

Сегодня, 11 июня, в Рима стартуют матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в 22.00 по-киевскому времени сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии.

На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).

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Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме против национальной команды Нидерландов. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.

Состав групп Евро-2020:

А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

С - Нидерланы, Украина, Австрия, Северная Македония;

D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;

F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.

Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

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Автор: 

футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+11
перепрошую, але думаю, що краще вболівати. без образ
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11.06.2021 09:51
+8
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

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Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
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11.06.2021 09:46
+8
Ще до гри вони посадили мокшан на пляшку.
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11.06.2021 09:52
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Будем болеть.....
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11.06.2021 09:46 Ответить
перепрошую, але думаю, що краще вболівати. без образ
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11.06.2021 09:51 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 1048"
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11.06.2021 09:54 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4310775968967059?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
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11.06.2021 09:46 Ответить
А без Нероев они победят?
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11.06.2021 09:47 Ответить
Ще до гри вони посадили мокшан на пляшку.
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11.06.2021 09:52 Ответить
як садять на пляшку феєрверки
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 4909"
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11.06.2021 09:55 Ответить
Как вам группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия?
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11.06.2021 09:56 Ответить
3 команды выходят, для Венгрии это группа смерти
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11.06.2021 11:51 Ответить
Раша теж може мати гарні написи на своїй формі
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 9128
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11.06.2021 10:04 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 193
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11.06.2021 10:04 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 7836
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11.06.2021 10:05 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 8552
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11.06.2021 10:05 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 6855
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11.06.2021 10:06 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 2737
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11.06.2021 10:06 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 3535
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11.06.2021 10:07 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 722
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11.06.2021 10:07 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 7410
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11.06.2021 10:08 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 519
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11.06.2021 10:08 Ответить
Яка Голандія? З першого січня цього року, вони прийняли рішення використовувати лише одну назву, Нідерланди.
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11.06.2021 10:16 Ответить
Тупят редактора
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11.06.2021 10:23 Ответить
Голандию называют в большинстве кацапи наперекор всем,как им не обьясняй,как НА Украине а не В,как Беларуссия вместо Белорусь,как Молдавия вместо Молдова,и это на всех федеральных каналах
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11.06.2021 10:54 Ответить
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 4664
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11.06.2021 10:20 Ответить
Возмутила позиция ведущего 4-го канала по поводу футболок. Он вообще обвинил Павелко в коррупции и осуждал карту с Крымом на футболках, типа того украинской сборной по футболу, что "не надо провоцировать Россию".
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11.06.2021 10:52 Ответить
Заради матчу форму поміняють...
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11.06.2021 11:08 Ответить
схема-сетка Мондиалей 1986 1990 1994 в Мексике Италии и США соответственно
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11.06.2021 11:49 Ответить
Нашій збірній перемог!
А нашій мафії олігархічній - щоб вона здохла! Напевно вперше в історії усі трансляції міжнародного чемпіонату за участі національної збірної України монополізовані одним приватним медіахолдингом. Суспільні мовники не транслюватимуть навіть наших і вирішальні матчі!
І ще одне - заради примусу глядачів до переходу на онлайн платформи Ахметова і друзів, його медіахолдинг безпосередньо напередодні ЧЄ2020 достроково розірвав угоди з провайдерами, які створюють їм конкуренцію.
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11.06.2021 11:53 Ответить
Матчи сборной - на ТК Украина. Если тебя интересуют игры мокшей - переходи на платный канал
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11.06.2021 14:05 Ответить
ТК Украина безплатний? Медіахолдинг Ахметова достроково розірвав договір з кабельним провайдером, на якому в нас більша частина міста сидить. Тепер з його каналів тут лише Україна-24, на якому футболу нема.
Між іншим, це той провайдер, який ще за часів попереднього президента канали Медведчука вимкнув з величезним галасом з їхнього боку. Скоріш за все, це така отвєточка за побратимів нашому провайдеру прилетіла від Ріната Леонідовича.
Але головне сьогодні - повна відсутність трансляцій ЧЄ на державному суспільному мовнику! Держава дозволяє олігархам узурповувати право на трансляції матчів національної збірної і водночас гнобити незалежних від них провайдерів на користь підконтрольних. А розповідає про боротьбу з олігархами.
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11.06.2021 18:37 Ответить
 
 