Скандал в Португалии: Мэр Лиссабона Медина извинился за "слив" посольству РФ данных об организаторах митинга в поддержку Навального

Мэр Лиссабона Фернандо Медина публично извинился после того, как стало известно, что городские власти передали личные данные участников акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального посольству РФ в Португалии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Publico.

Согласно португальскому законодательству, организаторы акции в поддержку Навального в Лиссабоне подали в мэрию контактные данные нескольких организаторов. Эти данные затем передаются в полицию.

Трое организаторов акции протеста обратились в городской совет с просьбой провести демонстрацию перед зданием посольства РФ в Лиссабоне. Они предоставили различные личные данные, в частности имена, адрес проживания и тому подобное. Впоследствии португальским СМИ стало известно, что мэрия отправила эти данные российскому посольству.

"Печальная со всех сторон ошибка, которой не должно было произойти: в посольство были переданы данные личного характера", — сказал Медина.

Он добавил, что лично разговаривал с организаторами события, оправдывая инцидент тем, что эта информация была передана бюрократическим путем в организацию, где планировалось проведение демонстрации. В данном случае это было посольство РФ.

"Это была бюрократическая ошибка. В этом случае информация не могла и не должна была передаваться", — сказал городской глава.

Читайте также: Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму