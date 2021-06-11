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Скандал в Португалии: Мэр Лиссабона Медина извинился за "слив" посольству РФ данных об организаторах митинга в поддержку Навального

Скандал в Португалии: Мэр Лиссабона Медина извинился за

Мэр Лиссабона Фернандо Медина публично извинился после того, как стало известно, что городские власти передали личные данные участников акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального посольству РФ в Португалии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Publico.

Согласно португальскому законодательству, организаторы акции в поддержку Навального в Лиссабоне подали в мэрию контактные данные нескольких организаторов. Эти данные затем передаются в полицию.

Трое организаторов акции протеста обратились в городской совет с просьбой провести демонстрацию перед зданием посольства РФ в Лиссабоне. Они предоставили различные личные данные, в частности имена, адрес проживания и тому подобное. Впоследствии португальским СМИ стало известно, что мэрия отправила эти данные российскому посольству.

"Печальная со всех сторон ошибка, которой не должно было произойти: в посольство были переданы данные личного характера", — сказал Медина.

Он добавил, что лично разговаривал с организаторами события, оправдывая инцидент тем, что эта информация была передана бюрократическим путем в организацию, где планировалось проведение демонстрации. В данном случае это было посольство РФ.

"Это была бюрократическая ошибка. В этом случае информация не могла и не должна была передаваться", — сказал городской глава.

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Автор: 

Португалия (197) посольство РФ (450) протест (5857) Лиссабон (13) Навальный Алексей (855) защита персональных данных (40)


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Топ комментарии
+20
Скоро у мера появится яхта от господа бога...
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11.06.2021 09:50
+17
В этом вся Европа.
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11.06.2021 09:50
+15
И сколько это стоило -утаил!
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11.06.2021 09:48
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Пізно всрався.
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11.06.2021 09:48 Ответить
Пусть признается, кто и сколько за это получил от кцапов.
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11.06.2021 10:25 Ответить
Достаточно того, что руцкие являются крупнейшими покупателями жилой и коммерческой недвижимости в Португалии, + счета на сотни млн.$ в банках.
Инвесторы, плять ... И так в большинстве стран Европы.
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11.06.2021 10:42 Ответить
На кол его...
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11.06.2021 09:48 Ответить
И сколько это стоило -утаил!
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11.06.2021 09:48 Ответить
В этом вся Европа.
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11.06.2021 09:50 Ответить
Признают и исправляют ошибки, это многого стоит, по сравнению с остальными балаболами-ихтамнетами.
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11.06.2021 14:37 Ответить
Тепер *плакат в зуби * і під посольство Мордора ..
.
.Скандал в Португалии: Мэр Лиссабона Медина извинился за "слив" посольству РФ данных об организаторах митинга в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 8380
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11.06.2021 09:50 Ответить
Скоро у мера появится яхта от господа бога...
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11.06.2021 09:50 Ответить
за такие деньги любой европейский чиновник , маму с папой лично доставит в притон "посольство рф" !
ничего личного,просто бизнес
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11.06.2021 09:54 Ответить
Это к вопросу рускоцентричности или украиноцентричности, шо существует в головах как пересічних, так і можновладців. Чувакам в Европе, в массе глубоко наплевать на то, что их лично не касается. Какая война Рф пртив Украины? Португальцы или испанцы плохо себе представляют где Польша находится. И когда наш главный в своих речах описывает-"Наши европейские партнеры ДОЛЖНЫ....", можно только представить, каково его видение мира.
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11.06.2021 09:55 Ответить
ОМГ, да представить это просто. Подойдите к какому-то необычайно сложному и дорогому устройству, о работе которого понятия не имеете. Открутите крышку и начинайте внутри пытаться пересобрать что-то, чтобы лучше заработало. Без запчастей и инструментов. На работающем приборе. Разница только в том, что в политике такого "коллегу" вычисляют до того, как он к прибору подошел. Ну и отправляют на парашу всем миром. Вот это янелох тогда корявкиисвои во внутреннем хозяйстве упражняет. С теми же последствиями, но уде без тормозов. Его же нарид на это поставил, имеет, ****, право!
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11.06.2021 10:26 Ответить
Это не ошибка, а преступление.
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11.06.2021 10:02 Ответить
Прогнила демократія...гроші вирішують все...
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11.06.2021 10:03 Ответить
Печальная ошибка , что о " сливе " стало известно . Больше такого не повторится .
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11.06.2021 10:06 Ответить
Вы с кетаем попутали)
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11.06.2021 14:38 Ответить
в такой ситуации самое простое прикинуться дурачком
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11.06.2021 10:10 Ответить
Дивное правило - передавать тем, против кого протестуют, данные тех, кто протест организует!
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11.06.2021 10:21 Ответить
Всё для удобства злодеев.
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11.06.2021 10:29 Ответить
Да сразу на е-мейл Петрову и Баширову пересылайте, озабоченцы.
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11.06.2021 10:30 Ответить
Хорошая иллюстрация гнилости и продажности режимов Европы. Хорошо еврочиновникам живется на деньги российского Газпрома. Все продано!
Европы больше нет. Есть агент Макрель, загадившая Германию "беженцами" из Африки и всяких сирий； пророссийская Венгрия, испотентный Макарон и иже с ним.
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11.06.2021 10:48 Ответить
купленный мер....
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11.06.2021 11:19 Ответить
продажные гейропейским шлюхи !
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11.06.2021 11:27 Ответить
Мер, подібний до УЕФА
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11.06.2021 11:40 Ответить
Нихрена себе случайный предатель! Блин, ну это просто какой-то откровенный плевок. Он извинился, я фигею!
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11.06.2021 14:05 Ответить
Ну персональные данные всё же вам не бутерброд...
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11.06.2021 14:43 Ответить
Нужно ему кулаком между глаз врезать хорошо, а потом можно извиниться за сломанный нос
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11.06.2021 19:11 Ответить
 
 