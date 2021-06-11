Супруга Байдена о встрече президента США с Путиным: "Черт возьми, да он сверхподготовлен"
Американский президент Джо Байден "сверхподготовлен" к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила супруга президента США Джилл Байден.
"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. ... Черт возьми, да он сверхподготовлен", - отметила она.
Президент США сейчас находится в рабочей поездке по Европе. Мимо внимания журналистов не прошла надпись "LOVE" на куртке его супруги.
"Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно прямо сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии", – заявила Джилл Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж 16 июня.
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Вполне вероятно шо у учёного Кивы мозгов больше чем у кацапского сцаря, шо там про Байдена говорить.
"старческий маразм" ще ніхто не відміняв - і наука це засвідчуе....