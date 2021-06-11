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Супруга Байдена о встрече президента США с Путиным: "Черт возьми, да он сверхподготовлен"

Супруга Байдена о встрече президента США с Путиным:

Американский президент Джо Байден "сверхподготовлен" к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила супруга президента США Джилл Байден.

"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. ... Черт возьми, да он сверхподготовлен", - отметила она.

Президент США сейчас находится в рабочей поездке по Европе. Мимо внимания журналистов не прошла надпись "LOVE" на куртке его супруги.

"Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно прямо сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии", – заявила Джилл Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж 16 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225) США (26513)


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Топ комментарии
+9
"Чёрт возьми, да он с утра вспомнил что его зовут джо, а я его жена" Вот это прогресс, он готов!
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11.06.2021 10:13
+7
Ну есть мелкие огрехи: порой забывает куда идет и как зовут детей и жену. А в остальном - сверхподготовлен. Особенно перерезать ленточку СП-2 вместе с мокшанским другом и евой браун
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11.06.2021 10:14
+4
Щьёрт побьеры!
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11.06.2021 10:13
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У них традиция такая - подготавливают 0,5 L перед важной встречей.
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11.06.2021 10:10 Ответить
Невже бояри? Ти глянь... А що, ви, кацапи, то не запатентували?
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11.06.2021 10:12 Ответить
" Мы несем любовь из Америки " - так говорит и хочет жена Байдена, и так будет. Помните Раю Горбачеву, это, такой же случай. Жаль, что ***** требует совсем другого отношения, любовь это не для него,
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11.06.2021 10:21 Ответить
посмотрит в глаза ***** и забудет о подготовке..
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11.06.2021 10:10 Ответить
Очередной американский "голубь мира"
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11.06.2021 10:16 Ответить
Та не, ***** миролюбив, до безобразия, 15 000 Украинцев убил, и радуется
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11.06.2021 10:34 Ответить
Черт возьми?????...Хих...Вот именно с ним он и встречается!!!!!.....ой не думаю, что он подготовлен для встречи с ним!!!!!
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11.06.2021 10:12 Ответить
Після того, як "мудий нарід" зробив свій вибір 3/4- не чекаю нічого такого, що Україні допомогло б не тільки не падати в прірву, але міцно стояти на ногах. Наступним буде ківа?
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11.06.2021 10:13 Ответить
Задавит ***** ???
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11.06.2021 10:13 Ответить
Интеллектом.
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11.06.2021 10:14 Ответить
Новый сезон "Что, где, когда". ))
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11.06.2021 11:46 Ответить
Щьёрт побьеры!
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11.06.2021 10:13 Ответить
"Чёрт возьми, да он с утра вспомнил что его зовут джо, а я его жена" Вот это прогресс, он готов!
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11.06.2021 10:13 Ответить
Твоё ***** недоразвитое, забывает когда ботокс колол, рыло скоро треснет
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11.06.2021 10:35 Ответить
Ну есть мелкие огрехи: порой забывает куда идет и как зовут детей и жену. А в остальном - сверхподготовлен. Особенно перерезать ленточку СП-2 вместе с мокшанским другом и евой браун
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11.06.2021 10:14 Ответить
Есть подозрение, что Байден окажется "голубем мира" на фоне кацапского ястребе.
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11.06.2021 10:15 Ответить
Пафос такой, типа он с гениальным злодеем встречается, а не с рыбоглазым подполковником с тремя извилинами.
Вполне вероятно шо у учёного Кивы мозгов больше чем у кацапского сцаря, шо там про Байдена говорить.
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11.06.2021 10:20 Ответить
Посмотрим, сказал слепой, как безногий затанцует!
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11.06.2021 10:21 Ответить
принял таблетки от деменции?
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11.06.2021 10:30 Ответить
Не, ботоксом в рыло ширнулся
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11.06.2021 10:36 Ответить
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11.06.2021 10:40 Ответить
тому, кто решит косить под *****, таблетки от деменции уже не помогут.
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11.06.2021 13:31 Ответить
пожалуй, контрольный выстрел Вас бы не испортил...
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11.06.2021 10:49 Ответить
можешь попробовать. все в твоих рученках.
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11.06.2021 13:32 Ответить
Уявляю, скільки гнилих коментарів було б, якби таке сказала Олена Зеленська про свого чоловіка перед зустріччю з ВВХ.
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11.06.2021 10:42 Ответить
ну и дай Бог, леди...чтоб все было именно так !!!!
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11.06.2021 10:48 Ответить
в 78 років (при всій повазі до Віку та Особи) Людина повинна сидіти у дома - інколи зустрічатись із Внуками ...писати мемуари ( якщо е про що ) - та пердіти ...- а Лідером такої Держави як і інших повинні бути Здорові -що фізично що морально Особи віком 50-65 років ...- все АКСОМА ...
"старческий маразм" ще ніхто не відміняв - і наука це засвідчуе....
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11.06.2021 10:48 Ответить
сейчас бывает что и 60 деменция накрывает и в 40 ума палата с крышей набекрень...
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11.06.2021 10:56 Ответить
Від людини залежить і обставин. Александр Македонський за 33 роки свого життя створив найбільшу імперію того світу, але в наш час, з такою країною, як США, досвід, набутий з роками, має більше значення.
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11.06.2021 10:57 Ответить
Основной козырь - не даст закачивать газ в СП-2 ?
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11.06.2021 11:19 Ответить
Недавно он сказал что самая главная угроза которая стоит перед военными США это...глобальное потепление. https://www.youtube.com/watch?v=DwdEPqTnRdk
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11.06.2021 11:58 Ответить
А еще смена времен года и времени суток. Просто отрабатывает повестку.
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11.06.2021 12:30 Ответить
Сначала назвать публично "убийцей" а потом хотеть встретиттся? Думаю Путин не приедет.
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11.06.2021 12:26 Ответить
Пиар конечно дело хорошее, но не надо так радоваться. ***** и не таких разводил на "джентельменском слове". Посмотрим ...
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11.06.2021 12:42 Ответить
Главное - чтобы не заснул.
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11.06.2021 13:33 Ответить
Сверхмаразматичен.Черто побери,Джо слишком стар для такого дерьма
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11.06.2021 13:45 Ответить
Сверхподготовлен, смотрите как бы что не перегорел) ***** то и не готовилось ему быть ****** вполне нормальное явление. Но, чем больше об этом говорят, тем больше в итоге будет пшик.
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11.06.2021 14:51 Ответить
Чето мне подсказывает что будет как с Трампом в Финляндии. Никуя не порешали, но осадок остался на долго.
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11.06.2021 16:26 Ответить
 
 