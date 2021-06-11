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Меркель планирует ехать в Вашингтон для урегулирования разногласий по "Северному потоку", - Handelsblatt

Меркель планирует ехать в Вашингтон для урегулирования разногласий по

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта "Северный поток-2".

Точная дата визита еще не известна. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Издание пишет, что визит может состоятся в июле или августе. Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Главной темой станет "Северный поток-2". Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2785) Германия (6939) Меркель Ангела (2125) США (26513) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
бабка костьми ляжет но протянет поток для куйла.....
на месте Украины я бы подключил к переговорам других участников кого может коснутся история с транзитом Польша, Чехия......
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11.06.2021 10:22
+2
И Байден костьми ляжет: куда потом втюхать сланец который всегда будет дороже природного газа. Так что все крутится вокруг огромного бабла, а политика лишь фиговый листок для прикрытия истинных целей. Можно подумать США ночами не спят в тревоге за судьбу нэньки...Не будьте наивными. Скоро посмотрим чья алчность победит. Ждать осталось недолго.
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11.06.2021 10:28
+1
Зеля? Подключил? Хотя если рояль в розетку только.
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11.06.2021 10:36
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бабка костьми ляжет но протянет поток для куйла.....
на месте Украины я бы подключил к переговорам других участников кого может коснутся история с транзитом Польша, Чехия......
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11.06.2021 10:22 Ответить
Зеля? Подключил? Хотя если рояль в розетку только.
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11.06.2021 10:36 Ответить
И Байден костьми ляжет: куда потом втюхать сланец который всегда будет дороже природного газа. Так что все крутится вокруг огромного бабла, а политика лишь фиговый листок для прикрытия истинных целей. Можно подумать США ночами не спят в тревоге за судьбу нэньки...Не будьте наивными. Скоро посмотрим чья алчность победит. Ждать осталось недолго.
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11.06.2021 10:28 Ответить
Изоляционистская политика Германии приведет к 3 мировой войне.
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11.06.2021 10:38 Ответить
Немцы очень хотят с террористами прямыми партнерами стать.
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11.06.2021 10:51 Ответить
Сколько шума за последние годы, нервов, денег. Ну запустят этот поток, и что? Существующие мощности и так в два раза превышают потребление Европы, и это в период глобального потепления и всеобщего отказа от использования углеводородов. Цены в Европе снизятся, ну и хорошо. Пуйло на Украину нападет? Так он напал и так, семь лет назад, Вы не заметили?
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11.06.2021 10:51 Ответить
эка немчуру рузкие взяли за горло. либо рублями либо компроматом.
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11.06.2021 11:01 Ответить
Чудовищный кейс от Х#йла нужно отрабатывать даже нет сомнений каков будет результат этих переговоров...Как там поживают газовые скважины в украине которые принадлижат бандитам и казнокрадам может пора вернуть их в собственность страны...
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11.06.2021 11:38 Ответить
100500% Меркель "заробляє" собі майбутню посаду у "Газпромі".
Але ***** її "розведе й кине". Це ж так "па-руські"😁
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11.06.2021 11:51 Ответить
Вот эта комсомолка Меркель и ещё Макрон главная причина . почему не работают Минские соглашения!!Потому , что Меркель и Макрон уже всё так вылизали Пуйлу-*****. что дальше уже не куда!
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11.06.2021 13:13 Ответить
 
 