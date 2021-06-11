Меркель планирует ехать в Вашингтон для урегулирования разногласий по "Северному потоку", - Handelsblatt

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта "Северный поток-2".

Точная дата визита еще не известна. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Издание пишет, что визит может состоятся в июле или августе. Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Главной темой станет "Северный поток-2". Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся и Украины.

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