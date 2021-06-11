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"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин

Команда предложит зрителям шоу с участием самолетов и мотоциклов, потрясающие полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео.

Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин вместе с командой единомышленников подготовил сверхсложные и эффектные шоу, которые планирует продемонстрировать в Китае и в других странах.

Об этом он сказал в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию.

В команду Фаткуллина входят как друзья детства, так и те, кого он повстречал совсем недавно и достаточно случайно.

Так, на автозаправке спортсмен познакомился с мотобайкерами, с которыми у него началось зрелищное сотрудничество. Шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео, получили миллионы просмотров в интернете.

"Именно с этой отправной точки нас начали в будущем узнавать через ролики во всем мире. Мы сейчас планируем экспортировать наши высококоординированные шоу в Китай и в другие страны в том числе", - отметил Фаткуллин.

Также он добавил, что в Украине есть прекрасные авиационные традиции и опыт, а потому и большие перспективы.

"Я наблюдаю сегодня новый виток. Очень много импортируется самолетов, и люди начинают летать. Открываются новые школы, создается сильное комьюнити", - сказал спортсмен.

Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвящённый Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

Автор: 

авиация (2822) шоу (112) Метинвест (186)


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Извините, но когда прочитал начало заголовка, то в голове сразу промелькнуло:
"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин - Цензор.НЕТ 3679
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11.06.2021 10:27 Ответить
"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин - Цензор.НЕТ 8427
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11.06.2021 10:31 Ответить
Правильно: вкрадена в народу фабрика ім. Карла Маркса експортує продукцію...і далі за текстом.
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11.06.2021 23:36 Ответить
не шоу надо заниматься, а технологии развивать. Шоу у нас сейчас и так хватает, "пианист" один чего стоит
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11.06.2021 10:34 Ответить
Красивый, смелый и талантливый. Наша гордость.
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11.06.2021 10:37 Ответить
Да, пока у китайцев много бабла, надо их окучивать со всех сторон. 95 квартал туда пошлите, лет так на 5.
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11.06.2021 10:38 Ответить
"Плануємо експортувати наші шоу в Китай та інші країни", - український льотчик-ас Фаткуллін - Цензор.НЕТ 943

...
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11.06.2021 10:46 Ответить
Молодец парень! Красавчик!
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11.06.2021 11:37 Ответить
Повага тобі, хлопче! Наснаги у всіх твоїх справах і нових досягнень!
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11.06.2021 15:02 Ответить
 
 