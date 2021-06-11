"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин

Команда предложит зрителям шоу с участием самолетов и мотоциклов, потрясающие полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео.

Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин вместе с командой единомышленников подготовил сверхсложные и эффектные шоу, которые планирует продемонстрировать в Китае и в других странах.

Об этом он сказал в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию.

В команду Фаткуллина входят как друзья детства, так и те, кого он повстречал совсем недавно и достаточно случайно.

Так, на автозаправке спортсмен познакомился с мотобайкерами, с которыми у него началось зрелищное сотрудничество. Шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео, получили миллионы просмотров в интернете.

"Именно с этой отправной точки нас начали в будущем узнавать через ролики во всем мире. Мы сейчас планируем экспортировать наши высококоординированные шоу в Китай и в другие страны в том числе", - отметил Фаткуллин.

Также он добавил, что в Украине есть прекрасные авиационные традиции и опыт, а потому и большие перспективы.

"Я наблюдаю сегодня новый виток. Очень много импортируется самолетов, и люди начинают летать. Открываются новые школы, создается сильное комьюнити", - сказал спортсмен.

Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвящённый Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.