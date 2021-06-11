"Энергоатом" начал учиться в КШЭ Милованова еще до завершения тендера на обучение за 8 млн грн, - СМИ

Еще до завершения тендера "Энергоатома" по повышению квалификации группа руководителей госпредприятия начала проходить обучение в Киевской школе экономики, которая является участником этого тендера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Милованов 10 июня опубликовал фотографию группы лидеров "Энергоатома" на обучении в КШЭ на тему "Источники власти в организациях". И добавил, что имеет идею сделать фонд зарплат и центр качества образования для школьных учителей вместе с "Метинвестом" Рината Ахметова. Никаких данных по оплате этого учения Милованов не обнародовал.

В "Прозорро" нет данных о действующих договорах "Энергоатома" с КШЭ за последнее время. Только в прошлом году заказывали короткое дневное дистанционное обучение специалистов по публичным закупкам: "Энергоатом" для десяти человек за 98 тыс. грн, а "РАЭС" для одного человека за 11 тыс грн.

"Вместе с тем "Энергоатом" прямо сейчас проводит тендер на обучение своих топ-менеджеров ожидаемой стоимостью 8 млн грн. Как сообщается в системе "Прозорро", заявки подали "Киевская школа экономики" Милованова и ООО "Академия ДТЭК" Ахметова. Тематика этого учения сопоставима с тем обучением, что КШЭ уже провела для "Энергоатома", - говорится в сообщении.

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По данным издания, на тендере заказывают операционный и проектный менеджмент, финансовый и управленческий учет, управленческую экономику, организационное поведение, лидерство и управление персоналом, стратегический маркетинг, стратегическое планирование, управление рисками и изменениями, работу над проектами. Программа для менеджеров среднего звена включает управление процессами, управление в мультипроектной среде, управление в кросс-культурном контексте, корпоративные финансы, дизайн-мышления и инновации:



- топ-менеджеров будут учить управленческим дисциплинам программы MBA (Master of Business Administration) в объеме до 500 академических часов;

- менеджеров среднего звена - эффективному владению инструментами для анализа рынка и управления активами, построения завязок с органами государственной власти и возможностей презентации компании в публичной плоскости и эффективного взаимодействия с медиа в объеме до 200 академических часов.

Будущий победитель будет предоставлять услуги аудиторно и дистанционно с сентября 2021 по июнь 2023, то есть два учебных года. Аукцион запланирован на 6 июля.

Журналист Юрий Николов в Facebook сообщил: "Кажется, Милованов решил проверить все грабли тендерных и уголовных законов, запустив КШЭ на господряды. Вот он лично задокументировал оказание обучательных услуг Энергоатому еще до того как выиграл его тендер. Атомщики хотят потратить 8 миллионов на повышение квалификации топ-менеджмента. И КШЭ решило побороться за этот контракт с "Академией ДТЕК". Аукцион пройдет только в июле. А Миловановские преподаватели уже учат атомщиков".

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Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".

Позже Милованов и Бутусов провели дебаты.

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