Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 17 390 подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще чуть больше 7,5 тысяч голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

До увольнения Татарова осталось 7,5 тыс голосов (позавчера не хватало - 11 тыс.). А мы передаем наш #Татаров_нах_челендж крутым журналистам, которые своими материалами снесли не одно высокопоставленное чудовище. Друзья, Денис Бигус, Юрий Бутусов и Дмитро Гнап, осталось 16 дней. Без вас не справимся. Зашквары Татарова коротко собрал здесь.", - написал Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.

Ссылка на видеоинструкцию по подписанию петиции ЗДЕСЬ.