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Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 17 390 подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще чуть больше 7,5 тысяч голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

До увольнения Татарова осталось 7,5 тыс голосов (позавчера не хватало - 11 тыс.). А мы передаем наш #Татаров_нах_челендж крутым журналистам, которые своими материалами снесли не одно высокопоставленное чудовище. Друзья, Денис Бигус, Юрий Бутусов и Дмитро Гнап, осталось 16 дней. Без вас не справимся. Зашквары Татарова коротко собрал здесь.", - написал Шабунин. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.

Ссылка на видеоинструкцию по подписанию петиции ЗДЕСЬ.

петиция (356) Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+7
Спочатку ти приводиш до влади татарових, а потім з ними борешся.
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11.06.2021 10:57
+6
Що зробив наротний преЗедент Зєля з усіма іншими петиціями, які набрали потрібну кількість голосів?
Засунув в одне місце.
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11.06.2021 10:42
+4
фиг подпишешь теперь эти петиции
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11.06.2021 10:44
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петицию про зеленского когда напишешь?
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11.06.2021 10:39 Ответить
Що зробив наротний преЗедент Зєля з усіма іншими петиціями, які набрали потрібну кількість голосів?
Засунув в одне місце.
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11.06.2021 10:42 Ответить
Как бы он туда их засунул, если там рука волосатой бабушки Бени ?
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11.06.2021 11:52 Ответить
Мальчик-то гуттаперчевый ...
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11.06.2021 12:02 Ответить
фиг подпишешь теперь эти петиции
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11.06.2021 10:44 Ответить
Без порохоботів якось в"яло збираються підписи.)
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11.06.2021 10:58 Ответить
Раджу звернути увагу:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2961181637489480&set=a.1632998710307786
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11.06.2021 10:53 Ответить
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін - Цензор.НЕТ 507Петицію проти Татарова треба підписати як мінімум для того, аби глянути як його буде відмазувати Зеленський. От я не розумію: стільки критиків Офісу Президента, а проти Татарова підписалось 17000 людей. Стільки майданівців по Україні, а підписатись за відставку цього мєнта, одиниці готові виділити 5 хв.
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11.06.2021 10:58 Ответить
А я вважаю, що це до лампочки - треба боротись з першопричиною - з тим хто його призначив.
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11.06.2021 11:00 Ответить
Зеля засунет эту петицию туда же куда засунул и другие петиции. Я их уже подписал 10 штук.
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11.06.2021 11:05 Ответить
Хіба, якщо підрисати петиції, то це буде заважити боротись "з першопричиною"....!?
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11.06.2021 11:06 Ответить
Першопричина якраз підтирається петиціями. Це все мишача возня.
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11.06.2021 11:29 Ответить
Проблема не в татарове, а зеленском.
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11.06.2021 11:05 Ответить
"На выборах Президента, если бы они проходили в начале июня и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В.Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.Источник: https://censor.net/ru/n3270786

І це не дивлячись на всі бубині фокуси і похєрені петиції.
Буба не буде сам його відмазувати, там є, кому.
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11.06.2021 11:06 Ответить
+1 підпис!
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11.06.2021 10:54 Ответить
Спочатку ти приводиш до влади татарових, а потім з ними борешся.
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11.06.2021 10:57 Ответить
Назначал зеледент, а снимать значит народ будет? Так зеля опять назначит очередного фрика.
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11.06.2021 11:11 Ответить
Да Зеле все эти петиции до одного места.
Помните, как в ответ на петицию об увольнении главы администрации Богдана Вова, после переименования АП в ОПу, ответил, что Богдан главой администрации уже не работает?
Так и в этот раз у него найдется очередная мелодия для пис юна и рояля.
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11.06.2021 11:02 Ответить
Таке враження, що Татаров найняв ботов і вони під різним приводом аргументують, щоб люди не підписували петицію.
Татаров це в першу і в другу чергу судівська мафія, якою він керує від ОП і з якою поодинці ми не в силах боротись.
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11.06.2021 11:14 Ответить
Дело не в ботах. Не нравится мне там авторизация, какие-то банковские данные..
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11.06.2021 11:41 Ответить
ну, в разі "успіху" петиції буде керувати тою мафією не татаров, а, припустимо умовно, якийсь "судаков"... Краще стане?
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11.06.2021 14:06 Ответить
 
 