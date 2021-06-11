Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин
Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 17 390 подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще чуть больше 7,5 тысяч голосов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.
До увольнения Татарова осталось 7,5 тыс голосов (позавчера не хватало - 11 тыс.). А мы передаем наш #Татаров_нах_челендж крутым журналистам, которые своими материалами снесли не одно высокопоставленное чудовище. Друзья, Денис Бигус, Юрий Бутусов и Дмитро Гнап, осталось 16 дней. Без вас не справимся. Зашквары Татарова коротко собрал здесь.", - написал Шабунин.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.
Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.
Ссылка на видеоинструкцию по подписанию петиции ЗДЕСЬ.
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Засунув в одне місце.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2961181637489480&set=a.1632998710307786
І це не дивлячись на всі бубині фокуси і похєрені петиції.
Буба не буде сам його відмазувати, там є, кому.
Помните, как в ответ на петицию об увольнении главы администрации Богдана Вова, после переименования АП в ОПу, ответил, что Богдан главой администрации уже не работает?
Так и в этот раз у него найдется очередная мелодия для пис юна и рояля.
Татаров це в першу і в другу чергу судівська мафія, якою він керує від ОП і з якою поодинці ми не в силах боротись.