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За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (17,4%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"На выборах Президента, если бы они проходили в начале июня и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В.Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - П.Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился . Далее следуют Ю.Тимошенко (соответственно, 9,5% и 12,7%), Ю.Бойко (8% и 10,6%) и И. Смешко (6,1% и 8,1%). Поддержка других кандидатов ниже. По сравнению с апрелем только в случае И. Смешко и К. Рудик прослеживаются изменения - рейтинг И. Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг К. Рудик - вырос с 0,1% до 0,5%. Изменение поддержки других кандидатов - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 16-22 апреля", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

"Полученные результаты позволяют фиксировать тенденции в общественных настроениях, но вместе с этим не дают информации о конкретных причин стабилизации / динамики рейтингов, для этого нужны отдельные исследования. Можно предположить, что прирост рейтинга власти между февралем и апрелем является следствием активной (медийно) деятельности власти. В то же время, то, что между апрелем и июнем изменений не было, может свидетельствовать об определенном "исчерпании" эффекта мероприятий, к которым прибегает власть в последнее время. Впрочем, эти меры могут играть роль в стабилизации рейтингов на новом, более высоком уровне, достигнутом до апреля", - объяснил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС 01
За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС 02
За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС 03

В течение 1-7 июня 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Порошенко Петр (19594) рейтинг (1636) Тимошенко Юлия (24590) КМИС (329) Киевский международный институт социологии (13)


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Топ комментарии
+57
Потому что баранов типа тебя готовых голосовать за величайшего осла во Вселенной еще довольно много...но процесс идет...
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11.06.2021 10:50
+51
У 2019 році були не вибори, а перепис ідіотів - їх виявилось 73%. Це фантастика!
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11.06.2021 11:07
+39
Сколько заплатили - столько и НАРИСОВАЛИ!
В феврале было 22,7%, а сейчас вдруг, почему-то подскочило аж до 30,6%?!!
И что он сделал:
победил коррупцию? закончил войну? снизил комуналку?
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11.06.2021 10:52
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"Не верю!" (с)
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11.06.2021 18:32 Ответить
Як???
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11.06.2021 18:52 Ответить
Подбадриваете себя липовой цифирью ? Цыганка сказала напутин -значит напутин ! И сидите смирно.
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11.06.2021 19:13 Ответить
Неужели нельзя в многомиллионной Украине найти кандидата в президенты альтернативного Зеленскому без олигарха Порошенко,без дискредитировавшей себя предыдущими зашкварами Тимошенко,без лидера пятой колонны Бойко?
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11.06.2021 19:15 Ответить
Как видите нельзя. Все схвачено))
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11.06.2021 19:25 Ответить
Не дай Бог! В 2019 году, кто у нас был альтернативный кандидат, не олигарх и без опыта в политике? Еще 5 лет такого, Украина может не пережить. Следующим президентом Украины должен стать Порошенко. И тогда, возможно, у нас появится шанс.
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11.06.2021 19:48 Ответить
Не олигарх, но было ясно что он кукла олигарха. Нет разницы.
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12.06.2021 04:48 Ответить
Абсолютно правильно говорите. Но надо понимать отчего этого не происходит.
Конечно можно найти. Но необходимо уничтожить крайне не демократический проолигархический закон о выборах президента. Где места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через, невиданного нигде в мире размера, многомиллионный залог, который цинично назвали "избирательным" . Этот залог имеет размер зарплаты среднего украинца за всю жизнь. В демократических странах тоже есть залоги, но примерно равны одной средней месячной зарплате по стране. Есть разница?
А, например, в Польше вообще нет залога, а места в бюллетенях определяют сами избиратели через сбор умеренного количества подписей - 100 тыс. То есть избиратели сами определяют из кого они будут выбирать на выборах, а не олигархи.
У нас тоже когда-то подписи собирали, но дикие 1 млн. Это притом, что и дикий залог был тогда одновременно. Это при Кучме. При "демократе" Ющенко убрали подписи, но оставили дикий залог. Это чтобы ставленник олигарха просто купил место в бюллетене и не надо было заморачиваться подписи рисовать себе. Этот залог есть главной опорой олигархии в стране.
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12.06.2021 04:46 Ответить
Клоуны устраивают цирк.......только что был опрос, хотят ли украинцы, чтобы Зеленский пошёл на второй срок и более 50% опрошенных сказали, что ни в коем случае, так как жить они стали гораздо хуже уже после двух лет его у власти. Приходится на многом экономить, так как цены на всё выросли, а зарплаты и пенсии нет. Особенно газ и ЖКХ.Теперь считаем...берём 50% (это даже больше , чем по опросу) тех, которые хотят видеть товарища Зеленского на Банковой на второй срок . Так вот, 30% ( если верить опросу, хотя видно , что эта цифра нарисованна) , якобы , желающих голосовать за Зеленского по опросу прозелёных опрашиваемых, от 50% - это где-то 15% от числа всех украинцев. Вот в эту цифру я поверю. Поэтому, клоуны, не вешайте лапшу на уши украинцев. Учите матчасть.
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11.06.2021 19:28 Ответить
30 за клоуна, 19 за барыгу, 13 за газовую принцессу и 11 за русскую свинособаку. Бедная Украина)
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11.06.2021 19:33 Ответить
Не за горами час (це моя особиста думка),коли в президентську гонку включиться звільнений з ЗСУ генерал Сергій Кривонос.Якщо таке відбудеться,то буде дуже гаряче і цікаво.
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11.06.2021 19:34 Ответить
Нічого цікавого. Набере він свої 0.5-0.7% і на цьому все.
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11.06.2021 19:44 Ответить
Если бы вы жили в Украине, то наверняка знали бы что, тогда еще полковник, Сергей Кривонос, уже включался в президентскую гонку 2019г, но снял свою кандидатуру в пользу, догадайтесь кого, за что и стал генералом.
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11.06.2021 19:44 Ответить
У Смешка мизиків як у всіх інших генералів разом узятик .
Бо він справжній доктор фізико-математичних наук ...

Але його принципова позиція не критикувати Кучмо ніколи не дасть йому бути популярним й відомим в широкому загалі . Хоча сьогодньошній рейтинг Смешка заробленний виключно інтелектом ... Усі інші генерали так не зможуть й не мають ні аналітичних здібностей (рівня Смешка) , а ні такого товариша як Гордон , в якого 10 млн. підписників ...
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11.06.2021 20:40 Ответить
Про друга Гордона - прикольно. Президентів робить не інтелект, а телевізор. Дайте мені пульт управління тб каналами і я зроблю президентом табуретку.(с) Що взагалі то і сталося в 2019. Вибрали телепня з інтелектом табуретки
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11.06.2021 22:33 Ответить
Він вам про розум Смешко говорить. Смешко розумом на дві голови вище ніж ваш порох. Порох не стільки розумний, як хитрий. Й Смешко незрівнянно патріотичніший і порядніший пороха.
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12.06.2021 05:19 Ответить
Читайте уважнійше , я казав про занадто високий рейтинг Смешка , але й точно констатував , що саме інтелект требо приховувати від широкого загалу, як то робить Тимошенко , бо крайше Смешка розуміє , що необїідно для розширення електорального поля ...
А ефективність зомбування телевізором в Україні постійно падає ... По суті олігархи 90% свого медіа-бабла викидують у повітря . По суті йдуть незворотні електоральні процеси , коли мажорітарку відмінили , авторітет інституції презіденства доведена до абсурду й вже майже половина виборців за сутто парламенську систему . Без дуалізму влади , без мажорітарки олігархату стає нерентабельно вкладати бабло в зобмоящик , тим більш , що інтернет в 10 раз більше дає можливостей й варіантності ...
А ця ЗЕ-табуретка взагалом вийшла випадково . Сам Беня не дуже серьозно віднісся до Вофика й вважав , що Фофик відбере голоси у Бойко , що не дасть владі Порошенко протягнути (через підкуп й фальсіфікаціх) з собою у другий тур Бойко , як єдиного кандидата , проти якого в Пєті йще були шанси й тоді у другий тур Пєтя пройде з Тимошенко або Гріценко з якими усі опитування давали Пєті нуль шансів .
Але вийшло так , що саме в Тимошенко ЗЕ повалив рейтинги й у Гріценка . Й саме завдяки Вовіку Порошенко в лютому 2019 вперше за 2 роки став другим по майже усім опитуванням , до цього був третім , четвертим , а інколи й шостим .
А до грудня 2019 Тимошенко й Гріценко були лідерами майже усіх опитувань цілих 2 роки попри того факту , що усі олігархічні канали бойкотували Юлю с Толею й постійно зомбували електорат в тому ключі , що головний патріот то Пєтя , а головний ворог то Опоплок й Бойко й тільки ця солодка парочка і існує . Й саме по цій причині Пєтя й витиснув Савіка з України , що Савік не грав в цю гру й не хотів бойкотувати а ні Гріценка , а ні Тимошенко , а ні Міхо .
Але не допомогло це Порошенку чито без ЗЕ , тим більш з їм . Його партія на виборах в ВР
не стала не те , що другою , але ж й не третьою .

Простіше кажучи , ніколи в Україні телевізор вже не переможе холодильник . В Україні нема сокральності влади як на Московії , є апріорі лайновість влади . Й тому тільки Кучмі вдалось два рази усідіти на Банковій й виключно по тому , що краснодупі були у владі 70 років й народ скоріше готовий був ситуативно любити іншого сорту бандюків , ніж сталіністів-сатанистів .
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12.06.2021 05:53 Ответить
Правильно робить, що не критикує Кучму. Кучма в доволі далекому минулому. А якщо буде критикувати, то ще кучмин зять мільярдер найме ботоферми проти Смешко. Смешку ботоферм бариги й клоуна вистачає, що проти нього. Та ще й Гриціан добавляє, наймаючи проти нього ботів за гроші своєї дружини.
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12.06.2021 05:03 Ответить
Проти Юлі усі ці ботоферми працюють вже років 20 . Навіть є певні персоналії , які особливо ретельно лаять на кожному ефірі ... починаючи з Богосранки , закінчуючи , Кушнаруком , Гонопольським , Лєщенком а не так давно Мілованов включився . В Пінчука класова ненависть проти Тимошенко йще з часів Криворіжсталі . Медійно вишло - нульовий ефект . Тільки через тюрягу відключили від рейтингів й через розкол Турчинова .

Йщо інтелекту Смешка заважають недолугі боти Пєті або ЗЕлені торговці собаками , то йому нема чого робити в цьому політичному тераріумі . Цей тераріум для товстошкірих й зубастих хижаків .
Тому поки Смешко відверто не заявить, що попри те , що Кучмо зробив немало для укріплення державності , але саме він є батьком-засновником олігархату й дерібану як системо-образуючого хребта економіки й управління , то в його потенціал бути першим на правобережжі майже нульовий . А без домінування на Правобережжі (навіть з Донбасом й Кримом , не кажучи без їх) останні 10 років шансів нема стати презідентом .
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12.06.2021 06:14 Ответить
Закрылись 3 канала Медведчука и ретинг Бойко упал на 50% за 3 недели. Представляю какой коллапс будет если закроется 5 канал.
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11.06.2021 19:49 Ответить
Ніякого не будет ... Бо 8% як був , так й зараз такий -- то люди як кремень його електорат . А усе інше то піар-замовлення .

Я більше вірі в цифри на виборах . Останні були місцеві . До цього були в Раду ... Обидві показали однаковий відсоток (8-10%) й він не корегується з замовними "рейтингами" , де Петю ставлять на друге місце . То скоріше "очікування замовника" . На цьому й заробляють , що переконують замовника в тому , що накручування через постійну публікацію рейтингів спрацьовує .
Пом"ятаєте конфуз на місцевих , коли "Батьківщина" значно опередила ЕС й по ****** й по обранним головам рад . Й як потім як вужи на сковородці викручувались , щоб це якось пояснити , вказуючи які мандати требо рахувати , а які - не требо ...
В літку 2019 була та ж сама херня . ЕС малювали під 15% , "Голосу" під 12% , а "Батьківщина" типо балансувала на межі проходження . А вибори виявили , що в "Батьківщини" більше ніж в ЕС й значно більше , ніж в "Голосу" .
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11.06.2021 20:54 Ответить
Походу пьесы ты бабЮлин поклонник)))) Упал в поезде со второй полки?
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12.06.2021 16:15 Ответить
если выберем жульку она всеи лису покажет
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12.06.2021 18:17 Ответить
Какой-то сюр.Как за него может быть хоть кто-то.Представить себе такого командира непосредственно над собой просто невозможно.Какие лидерские качества,хоть одно?Подростковая среда выделяет лидеров на животном уровне - так вот он был никем.Люди,Наполеон был прав - стадо баранов,возглавляемых львом может больше,чем стадо львов,ведомых бараном.
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11.06.2021 19:56 Ответить
В Україні залишилось ще 30% тупих дегенератів. Але прогрес відчутний - їх було 73% ...
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11.06.2021 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/468469, боюсь, що ці 73%-30%=43% насправді не порозумнішали, а просто розчарувалися.
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11.06.2021 21:59 Ответить
В першому турі так і було, а в другому 73% аби не Порошенко. Засрали мізки капітально
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11.06.2021 22:24 Ответить
Та ні, тупих дегенератів залишилось всього 17,4%. Навіть за останні два тижні їх стало менше на 0,7%. А це вже дійсно радує...
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12.06.2021 00:32 Ответить
Це дуже комічно виглядає , коли називаючи тих , хто бачить ситуацію в країні інакше "тупими дегенератами" , потім таке диво трапляється , що люди вже ніколи не будуть голосувати за тих , хто їх такими рахує .

Так хто тут дегенерат й хто тупий ?!
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12.06.2021 06:28 Ответить
Да тупые дегенераты они и есть. Были б людьми не выбирали б себе дваразы сидевшее быдло в президенты, а также колясочников, и прочих клоунов. У таких вообще право голоса нужно отобрать, ибо бытие определяет сознание. И наоборот, сознание - определяет твою жизнь. Как ты думаешь, так ты и живешь. Если человек живет как алкаш, ссыт срет в подъезде, то он автоматически будет проецировать свое "правильное" видение мира на окружающий мир, и все что отличается от этой параши с дыркой в полу, воспринимает как неправильное и ненавистное. В итоге весь окружающий мир становится парашей.
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12.06.2021 10:05 Ответить
Ці опитування повна фігня.
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11.06.2021 21:20 Ответить
Абсолютно точне визначення...
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11.06.2021 21:39 Ответить
Сумно, що українці не дуже розумнішають. Вони хочуть швидких змін на краще і щоб ці зміни приніс їм якийсь "отєц нації", як про це заявляє наприклад, https://censor.net/ru/user/488761. Популізм продовжує знаходити своїх вірних. Власне, про це найкраще говорить Віталій Портніков, в тому числі про феномен Зеленського, Але ми не любимо, коли нам пояснюють, що ми робимо дурниці.
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11.06.2021 21:57 Ответить
Це не популізм. Схоже, що третину опитуваних влаштовує "перестать стрелять".
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12.06.2021 06:44 Ответить
ну значить падіння економіки продовжиться....
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11.06.2021 22:10 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1490
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11.06.2021 22:15 Ответить
Хоча Ібукович й був чемпіоном по тупим й примітивним умовиводам , але я тут бачу спробу його переплюнути . Бо зі всієї тиради , Майже кожне висловлення є false , усі порівняння рівня дитячого садочку , й нульова спроба хоч примітивно щось підтвердити й довести . Навіть по 100 бальній шкалі я би більше одиниці не поставив би , Єдине , за що один а не нуль - це Єнаківевьке опудало дійсно був тупий , але ж освіта якась там була , хоча не фахова й сумнівна . В ремонтах автівок мабуть щось тямив ... Тупий він був за світооглядом , за колом інтересів й нульовими знаннями історії , юристпруденції , соціології . Просунувся як совковий "блатной" (тесть - прокурор області) й як агент Лубянки . Тупий , бо нульова ерудованність , нуьова здібність бути переконливим . Почуття гумору й такту - нуль . Шарм чарівність - резко негативний й ************* . Тобто софок-софком .
Й Фофіка нічого такого нема зовсім . Тестя софкоїдного , гаражу , гвалтувань й зони . Блискучий , кмітливий розум й вміння переконувати , майже ідеальне почуття гумору . Шарм змушує забувати про його семітське походження й дозволяє відчувати , що то "свій хлопець" .
Але головний недолік , що в його зірковий синдром . Коли усі ******* як артиста майже з дитинства - народжується вітчуття , що ти авторітет в усіх напрямках й що тобі усе під силу .
Інший недолік - впевненність , що бути політиком - це така гра й що правила гри можно швидко вивчити ...
Трете - відсутній критичний погляд на більшість речей й тому не хочеться визнавати відсутніть 99% необхідних знань по історії , по юриспруденції , по соціології , по економиці . Не кажучи про військові справи й дипломатію . Що в його зовсім інша освіта , що в його зовсім інших життєвий досвіт й зовсім інші таланти й інтелект , який неохіден для успішного політика .
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12.06.2021 07:04 Ответить
Про електорат я вже мовчу . У Ібуковича майже нульовий рейтинг був на Галичіні , Хмельнитчині , Київщині й Черкащині . А у ЗЕ базовий електорат там . Перший тур він програв тільки на Львівщині (Порошенку) й Франківщині (Тимошенко) . Тернопільщину , Рівенщину й Волинь він виграв , як й Київ та Київщину взагалом . На Тернопільщині й Франківщині зазвичай для Ібуковича 2% був добрий результат ...

Щодо програми ... й інтелекту виборців . Інколи для виборця важливіше за гасла його унутрьошне почуття фальшу в тих гаслах . Й напівінтуїтивне розуміння того , що для 21 століття "армія , мова , віра" це тільки 5% від необхідного для того , що б держава була успішною . Тим більш , що віра в Україні навіть у етнічних українців вона різна . Й хто був з Філаретом 20 останніх років добре пом"ятають , що за УП билися Ющенко , Тимошенко ... а ось Порошенко там рядом не стояло . Тобто - якось нещиро виглядала епопея с Томосом , та йще під вибори . Та йще зі скандалом з тим самим Філаретом , який й був ключовою постаттю й символом війни з МП . Тобто війна з Московією вигладало для більшості українців таким собі Піаром , а не щирим бажанням відокремітися від ворогів з мінімальними втратами для України й українців й з мінімалізованними можливостями ворога якось цьому протидіяти .
Найгірша тактика нейтралізації скаженної тварини постійно її дратувати , замість того , що непримітно підійти й зробити єдиний укол .
Впевненний , що б й німці й французи набагато більше були готові до вступу в НАТО України , якщо б усе йшло через таємні перемови при постійному переконанні в нейтралітеті . Особливо після агрессії в Грузії . Бо провчити ***** усі бажають , але з паралельним бажанням мінімізувати властні ризики . А для цього важливо , щоб Московія отримала підтверження вже після того , як Україна вступить в НАТО , а не до цього . Але же тут нульовий зиск для піару , бо велика верогітність , що то буде піар для майбутнього презідента . Для цього требо бути державником , а не піаритись на тому , що постійно тикати ципком в носа скаженого ***** .
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12.06.2021 07:42 Ответить
Неужели ты такой тупой, и думаешь, что здесь кто то читает этот твой фуфел на 5 листов А4!
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12.06.2021 16:17 Ответить
Факт є факт - тільки Порох зробив Томос для України і заткнув Мацковскій патріархат у дупу Пукіну. Українці нажаль не зрозуміли що це таке, кацапи зрозуміли і заткнулись зразу, бо монополія Мацковського патріархату на розпоряджання душами українців закінчилась в одну мить. Велике бачиться здалека і за Томос нащі нащадки Пороху скажуть щире дякую.
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13.06.2021 00:19 Ответить
Їх обидва поставили на президентсво олігархи - першого за допомогою Ахметова, другого Коломойщі. При Зе і першому і другому здорово живеться.
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13.06.2021 00:25 Ответить
ниправда за зеосла готовы голосовать 80 - 90%, просто он не знаит
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12.06.2021 18:10 Ответить
Треба вводити перевірку на Айкю і колабораціонізм перед допуском до голосування. При оголтілій демократії часто беруть верх дурні і жлоби, бо їх в країні більшість
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11.06.2021 22:18 Ответить
А ти записав себе в "розумну" меншість? Але, кажуть, пацієнти психлікарні, яких теж меншість, теж вважають оточуючу більшість недоумками, а себе - розумними, деякі навіть вождями і геніями: наполеонами, ленінами і так далі...
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12.06.2021 00:37 Ответить
Ну звичайно пацієнти психлікарні, яких БІЛЬШЕ, ніж лікарів, вважають себе розумнішими, більш ерудованими і більш значущими.
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12.06.2021 19:36 Ответить
Вони вважають недоумками ВСІХ оточуючих. Думаю, ти це сама прекрасно знаєш, а коли не знаєш, то ти одна з них, пацієнтів...
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13.06.2021 03:35 Ответить
Боїшся перевірки на IQ чи сракою відчуваєш, що ти колаборант голімий і не будеш допущений до голосування?
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13.06.2021 17:55 Ответить
Яка ще оголтіла демократія? Та в нас взагалі демократії нема і не було. Всі знають, окрім вас, що в нас феодальна кланово-олігархічна система.
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12.06.2021 05:31 Ответить
Нам ще дають право побалакать, а щось зробити ні-ні.
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12.06.2021 06:50 Ответить
Как видно идиотов ещё хватает, которые готовы отдать свой голос за клоуна-врунишку-уклониста-пианиста. Видать эти два года ничего вас так и не научили. Да и этой писанине тоже не очень верится, потому что такие как мендель - лезет ему в оппу без мыла...
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11.06.2021 23:40 Ответить
ооооооооо
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12.06.2021 23:29 Ответить
За Ляшка! Пора признать правду - 73% таки ЛГБТ и ляшков лохторат природно.
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12.06.2021 01:24 Ответить
И сколько среди них ботов? У подоляка интересно было посмотреть, как сн пользуются услугами ботоферм
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12.06.2021 05:14 Ответить
73% - це ті кого обманули Зеленський+Коломойський. 25% - це ті кого обманув Порох. Другий тур минулих виборів не повинен повторитись на майбутніх.
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12.06.2021 05:26 Ответить
тебе нравится тур янукович-тимошенко . а ее тур в качановку на досидку был бы большим благом для УКРАИНЫ ---- тимошенко . лазаренко симоненко . янукович . бойко . медведчук . козломойский и им подобные скоты должны сидеть . благодаря их ..стараниям.. на свой карман закончилась эпоха бидности и наступила эпоха злыднив --- жюлька- мразина 30 лет в политике .. люби мои... . дважды премьером была а мы самая нищая страна в европе и быдло опять даст ей свои голоса --- демократия мать ее
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12.06.2021 06:34 Ответить
Юлю на царство! Нехай спробує! Гірше не буде!
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12.06.2021 08:37 Ответить
лиса наша царыца
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12.06.2021 18:11 Ответить
Знаешь , Юрію , з часів Кучмо Тимошенко єдина , хто після кількох років при владі змогла набрати більше 11 млн. голосів в другому турі й 25% в першому . Скажу навіть більше , якщо б не криза 2008 року й не агент Ібуковача Ющенко (з його Дурбєликом Протиусіхом) , то вже давно були б в НАТО й Крим би був в Україні й 14 тисяч не загинуло б на Домбасів від орків .

З вати нема що питати - вони зараз в Донецьку й Луганську тільки мріють про Димамо-Шахтар на їх стадіоні ... Вони зараз іси гуманітарку й товпляться на КПВ за пенсією .

Але той , хто на правому берегу Дніпра "голосував" за Дурбелика Протиусіх повинен до кінця своїх днів відчувати , що кров тих 14 тисяч хоч й на мерзотний руках ***** ... Але то звір , який попіт з тварини .... А ти людина , й за твого Протиусіха до кінця днів проси у Бога пробачення !?
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12.06.2021 18:26 Ответить
Ну канєшна: армія, віра, мова, безвіз, асоціаціє з ЄС, допомога НАТО проти Рашки, відмова від рашагазу, реформа місцевого самоврядування, початок безлічі реформ відповідно до європейських лекал, ріст економіки - це страшний обман українців. А от Зеля молодець: завал економіки, зростання цін, завал всіх реформ, дефолт на носі, переслідування політичних опонентів (в основному проукраїнських), розвал армії, розвал антипутлєровської коаліції, пряма зрада з вагенровцями, продажа посад і ще безліч тупих зашкварів. Здобули, придурки. Аби не Порошенко, гірше не буде
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13.06.2021 18:04 Ответить
На цензорі багато у всьому звинувачують виборців. Зовсім не те. Причина наших недоліків не стільки у виборцях, а у тому, що у нас не демократія і ніколи її не було. У нас феодальна кланов-олігархічна система. Розумні кажуть, що демократія це погано, але все остальне набагато ще гірше.
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12.06.2021 05:41 Ответить
Розумні кажуть, що дурний народ, ще розумніші -- що народ наївний, інфантильний... А мудрі мовчать, бо вже немає слів...
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12.06.2021 07:01 Ответить
Справжня демократія це що? в США є ж демократія, чи ви так не думаєте? там теж повно багатих людей, які спонсорують партії, мають ЗМІ. Зараз недолугі Зелені взяли курс на згортання демократії: позасудові рішення, які не передбачені законами і Конституцією, судова система береться під жорсткий контроль, іде тиск на неугодні ЗМІ і чесних журналістів, використання продажні журналісти в якості зливних бачків, маргеналізація Парламенту. Цей шлях уже пройшли Бєларусь і паРашка. Ви такої демократії хочете? спочатку прийдуть за тими, кого ви не любите, а незабаром прийдуть за вами
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13.06.2021 18:14 Ответить
Какой-то массовый психоз. Который, к сожалению, еще некоторое время будет нарастать.
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12.06.2021 06:11 Ответить
ну первые два места понятно --- но как силиконовая жаба оказалась на третьем месте . это киздец --- давайте этой твари еще 148 000 000 лямов дадим из бюджета за ее ..страдания.. в качановке --- МЫ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО НЕ БУДЕМ В ЕВРОПЕ . если столько голосов будем давать жюльке--каррупции . жюльке -- папулистке . жюльке подруге ***** и пашки лазаренко
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12.06.2021 06:16 Ответить
при "папулистке" були "золоті рока" мешкання пересічних в країні
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12.06.2021 08:24 Ответить
откуда 148 млн с бюджета? 148 млн было отдано юр лицом США, связанным с Манафортом и заплаченым как компенсация физ лицу за наговоры. Жаль вас нельзя за наговоры к ответственности привлечь.
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12.06.2021 12:57 Ответить
Ну як то кажуть рахунок на табло ...
Тобто йще учьора певні тюркофіли істерили на рахунко того, що для італійців турецька збірна буде найскладнійшею . Як результат 3 : 0 , але могло бути й 5 : 0 ....

Зайдіть на сайт ЦВК . Там результати як виборів 2019, так й 2020 - місцевих . Є тако ж сайти аненцій по піару й о диво ... В піар-агенціях Порошенко завжди другий .
А на сайті ЦВК п"ятий (місцеві) або четвертий (липень 2019) . На місцевих в "Батьківщини" 4500 мандатів , а ЕС 3900 й різниця в полтора рази більша , ніж увесь врожай "Голосу" (молодшего партнера ЕС) аж в 350 мандатів .
До речі про зв"язки з олігархатом . 350 мандатів проти 4500 але на телебаченні присутність в ефірах диомедральне . Піала з Пінчуком сує їх "Голос" по усіх канала Порошенка , "Голос" не пропуская жодного ефіру у Мосійчучки , так й у Влащенки . "Голоса" навіть більше ніж ЕС .
А ось ЕС навіть до коломойського каналу ходить , на якому до речі Беня зробив Юля-фрі з листопада . У Мосійчучки з листопаду жодного депутата "Батьківщини" не було . Ось так Бєня нібито любить Юлю .
До речі , на ахметовських каналах Україна-24 й ЕС й "Голосу" буває в два рази частіше , ніж "Батьківщини" . Навіть незалежний Портников запрошує ситуативно-тимчасовий "Голос" на кожний ефір як й ЕС (ну тут до Портникова нема зауважень - бо то властника каналу особиста партія) . А "Батьківщину" через раз ...
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12.06.2021 18:56 Ответить
Ну тоже неплохо, количество клинических дебилов, которые готовы сдохнуть под лозунгом (лишь бы не Порошенко) стремительно сокращается.
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12.06.2021 08:30 Ответить
Брехня. Мене ніколи ніхто не запитав, за кого я хочу голосувати. Також ніхто з моїх знайомих не може такого пригадати.
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12.06.2021 12:31 Ответить
Всё это сплошная дурилка. ПОтому что в спи ске нет тех, кто должен быть - реальных, профессиональных, не барыжных...типа Зеркаль , Бессмертного, Пристайко... и немало есть , кого просто тупо не пустят хозяева этих липовых опросов потому что им тогда капец.
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12.06.2021 12:59 Ответить
Добрi люди, ОХАМЕНIТЬСЯ, а деж нашi з Вами прiзвища в Верховнiй Радi - Мушенко, Муха, Кобзарь, Сiрко, Сологуб та iншi ???
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12.06.2021 16:00 Ответить
если выберем жульку она всем свою лису покажет
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12.06.2021 18:19 Ответить
это просто ужасно и даже на 8 год войны которую наш олигархат как собирался и до сих пор
готов просрать (но за определённые гарантии) тот же пул "директоров" Украины с небольшим
нюансом в виде переходящей куклы папы-бени и ещё вопрос кто эту куклу перехватит....
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12.06.2021 18:19 Ответить
ПРИДУРКІВ В УКРАЇНІ ВДОСТАЛЬ,ЦЕ ПРИТОМУ ЩО ІНФЛЯЦІЯ ЗА ТРАВЕНЬ 10,9,%,ПРОВАЛ ВАКЦИНАЦІЇ,ПРОВАЛ ПО МАСКАХ.ПРОВАЛ ПО АХМАДИТУ, ПРОВАЛ ПО ПДЧ,ПРОВАЛ ВАГНЕР,СМЕРТЬ ВІД КОВІД 50 ТИСЯЧ,І РЕЙТИНГ РОСТЕ .ВОНИ ЗА КЛОУНІВ,ТАКА НАЦІЯ!!!кЛОУНИ НА РОЯЛІ ЦЕ ВИДОВИЩЕ!!
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12.06.2021 20:42 Ответить
быдло за юльку не надоело, клоуна , смешка - вы знаете хоть кто это?, бойко , сколько же дебилов.... надо платить всем желающим 1000 грн чтобы не голосовали, стадо
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12.06.2021 21:38 Ответить
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли...... Источник: https://censor.net/ru/n3270786

У КРАЩИХ ТРАДИЦІЯХ КВАРТАЛУ 95
Бреши як хочеш, аби люди сміялись.
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13.06.2021 00:11 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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13.06.2021 00:12 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6345
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13.06.2021 00:48 Ответить
Що таке зараз Хорватія? Цивілізована європейська самодостатня врівноважена гармонічна ...країна. Хто її такою зробив і зробили в умовах експансій і нападів сербів,друзів Путіна ? Це я про роль особистостей у відновленні та розвитку країни. Якщо виражатись на нашому безмізковому майже рівні інтелекту( бо обрання Зеленського це підтвердило), то Хорватію такою зробив чи відновив ...... СУПЕРБАРИГА...ТУДЖМАН. Якщо б ви прорахували скільки і як було організовано проти Туджмана компаній дискредитації з Бєлграду ( тодішня Югославія), то це трохи може меньше ,а ніж по Порошенку П.О. з московії. Ну і по фінансам для провокацій тут теж,Туджман програє. І все,що робили його вороги особисті і його хорватського народу, практично і реально аналогічно до того,що витворяли і подовжують витворяти проросійські провокатори проти Пороха ( пробач Петро Олексійович, бо будемо лаконічними у висловленнях). Тепер запрошую усіх українців,особливо тих,хто поставив галочку за Зеорлі в бюлетенях, ПОЇХАТИ ДО ХОРВАТІЇ. Повірьте,з моменту перебування там,ви назавжди полюбите Хорватську збірну по футболу.Назавжди. І до речі,хорватський народ - це народ одного колись великого племені скіфів-словян,з якого і пішов такий же український народ. А московитами в ньому і не пахло,і не дуло!
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13.06.2021 06:09 Ответить
Бачу незадоволені обличчя Ваші,шановні колеги,від катастрофічних дій всього цього лайна,що повернулось до керма країною. Не дивно і прошу заспокоїтись. Як і в московії-росії,у нас править балом ...телевізор. І це головний витік усіх суспільних проблем. Ще недавно їх було ще більше,але діюча влада все ж таки зрозуміла,що деякі канали вже давно перешагнули всі червоні лінії дозволів на антидержавне крякання та особисте цькування їх самих,офісників Самого Величного із артистів. Але нам від цього усім не легше і Ознака Бездержавності вже приходить в кожний дім. Вихід один: або ми усі разом в законний чи незаконний спосіб усуваємо від влади реально-фактичну диверсійну команду або через якийсь час країна повністю сповзе до катастроф,як суспільно-соціальних,так і державно-конституційних. Тобіш, ми будемо на черзі за Білорусією в ....ЯМУ РАБСТВА. До речі,вже писали,що таборно-лагерні активісти( ну це послідовники і нащадки тих,що гнобили людей в концтаборах ще з часів Сталіна), були розгнівані тим,що крайові Красноярські органи не дали наряди на необхідну кількість рабів з України,що плануються для переселенню в їх район. Ось таке майбутнє знову чекає українців,в першу чергу....
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13.06.2021 06:51 Ответить
Народ ніколи не простить Пороху реформу банків. Коли було разом із Гонтаревою кинули сотні тисяч людей.
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13.06.2021 08:48 Ответить
Я простив.
Усіх хітрозроблених банкірів на кштал каломойши, живагі та інших - на смітник та в буцигарню!
А ось кидок Клоунів по полісам Автострахування - оце вже автомобілісти не подарують!
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13.06.2021 11:13 Ответить
6% за Смешка як би натякають нам на "правдивість" цього дослідження а також на його замовників
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13.06.2021 11:11 Ответить
Я думаю, что таких дураков, которые соглашаться голосовать за клоуна-пианиста, на самом деле на половину меньше. Ведь это сами вы от себя добавляете эти проценты, чтоб только угодить этому клоуну.
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13.06.2021 23:45 Ответить
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