За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (17,4%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"На выборах Президента, если бы они проходили в начале июня и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В.Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - П.Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился . Далее следуют Ю.Тимошенко (соответственно, 9,5% и 12,7%), Ю.Бойко (8% и 10,6%) и И. Смешко (6,1% и 8,1%). Поддержка других кандидатов ниже. По сравнению с апрелем только в случае И. Смешко и К. Рудик прослеживаются изменения - рейтинг И. Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг К. Рудик - вырос с 0,1% до 0,5%. Изменение поддержки других кандидатов - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 16-22 апреля", - говорится в исследовании.

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"Полученные результаты позволяют фиксировать тенденции в общественных настроениях, но вместе с этим не дают информации о конкретных причин стабилизации / динамики рейтингов, для этого нужны отдельные исследования. Можно предположить, что прирост рейтинга власти между февралем и апрелем является следствием активной (медийно) деятельности власти. В то же время, то, что между апрелем и июнем изменений не было, может свидетельствовать об определенном "исчерпании" эффекта мероприятий, к которым прибегает власть в последнее время. Впрочем, эти меры могут играть роль в стабилизации рейтингов на новом, более высоком уровне, достигнутом до апреля", - объяснил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.







В течение 1-7 июня 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.