Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать миокардит у молодых мужчин, - Центр США по контролю и профилактике заболеваний
В США работники Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, результаты которого подтвердили, что вакцины против ковида от компаний Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца у молодых мужчин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Reuters.
Расследование провели после того, как Минздрав Израиля первым сообщил о возможной связи между этими препаратами и заболеванием.
Исследование показало, что после второй дозы препаратов Pfizer и Moderna у лиц мужского пола в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца. Болезнь проявлялась в течение следующей недели после прививки. По данным VAERS (система мониторинга безопасности вакцин), было зафиксировано 283 случая заболевания, однако ожидалось лишь от 10 до 102.
В CDC сообщили, что большинство пациентов уже полностью выздоровели, хотя некоторых нужно было госпитализировать.
VSD - другая система мониторинга, показала, что случаи заболевания после второй дозы в основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.
Однако Moderna и Pfizer не установили причинно-следственной связи между препаратами и заболеванием. Таким образом, 18 июня должно состояться заседание Консультативного комитета по практике иммунизации, чтобы дать дальнейшую оценку доказательств и рисков миокардита, то есть воспаления сердца после прививок.
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в умных странах толстых стригут и с этого живут
в тупых странах костлявых плешивых режут на шашлык и тоже с этого живут
При гриппе чаще всего зарабатывают миокардит и или перикардит, когда стразу после болезни (а иногда толком не выздоровев) бегут в спортзал рекорды ставить.
А такой "предсказуемости" после РНК вакцин еще столько вылезет, что мало никому не покажется. И это всего 3 мес. прошло. А что будет через 3-6 лет?
Поэтому рекомендуют, после вакцинации, где то 10 дней не заниматься активными физическими упражнениями и тренировками
А "прививки" уже не выдуманные, а реальные.
В последствиях разбираться не будут - дело сделано, бараны пошли в утиль.
Про ЧТО, мать вашу, новость???