Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать миокардит у молодых мужчин, - Центр США по контролю и профилактике заболеваний

В США работники Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, результаты которого подтвердили, что вакцины против ковида от компаний Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца у молодых мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Reuters.

Расследование провели после того, как Минздрав Израиля первым сообщил о возможной связи между этими препаратами и заболеванием.

Исследование показало, что после второй дозы препаратов Pfizer и Moderna у лиц мужского пола в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца. Болезнь проявлялась в течение следующей недели после прививки. По данным VAERS (система мониторинга безопасности вакцин), было зафиксировано 283 случая заболевания, однако ожидалось лишь от 10 до 102.

В CDC сообщили, что большинство пациентов уже полностью выздоровели, хотя некоторых нужно было госпитализировать.

VSD - другая система мониторинга, показала, что случаи заболевания после второй дозы в основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.

Однако Moderna и Pfizer не установили причинно-следственной связи между препаратами и заболеванием. Таким образом, 18 июня должно состояться заседание Консультативного комитета по практике иммунизации, чтобы дать дальнейшую оценку доказательств и рисков миокардита, то есть воспаления сердца после прививок.

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