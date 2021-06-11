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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать миокардит у молодых мужчин, - Центр США по контролю и профилактике заболеваний

Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать миокардит у молодых мужчин, - Центр США по контролю и профилактике заболеваний

В США работники Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, результаты которого подтвердили, что вакцины против ковида от компаний Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца у молодых мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Reuters.

Расследование провели после того, как Минздрав Израиля первым сообщил о возможной связи между этими препаратами и заболеванием.

Исследование показало, что после второй дозы препаратов Pfizer и Moderna у лиц мужского пола в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца. Болезнь проявлялась в течение следующей недели после прививки. По данным VAERS (система мониторинга безопасности вакцин), было зафиксировано 283 случая заболевания, однако ожидалось лишь от 10 до 102.

В CDC сообщили, что большинство пациентов уже полностью выздоровели, хотя некоторых нужно было госпитализировать.

VSD - другая система мониторинга, показала, что случаи заболевания после второй дозы в основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.

Однако Moderna и Pfizer не установили причинно-следственной связи между препаратами и заболеванием. Таким образом, 18 июня должно состояться заседание Консультативного комитета по практике иммунизации, чтобы дать дальнейшую оценку доказательств и рисков миокардита, то есть воспаления сердца после прививок.

Читайте также: Израиль сообщил о связи между вакцинацией Pfizer и случаями миокардита у молодых мужчин

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)


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Топ комментарии
+5
Меньше года прошло с момента начала применения...экстренного применения....всего этого зоопарка вакцин...и что они вызывают...у кого...и когда мы еще узнаем...сюрпризы еще впереди..
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11.06.2021 11:02
+3
Так и есть. в Израиле предполагают, что именно активные физические нагрузки, сразу после вакцинации, стали причиной этого.
Поэтому рекомендуют, после вакцинации, где то 10 дней не заниматься активными физическими упражнениями и тренировками
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11.06.2021 13:17
+2
мировой пипл это бараны
в умных странах толстых стригут и с этого живут
в тупых странах костлявых плешивых режут на шашлык и тоже с этого живут
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11.06.2021 11:53
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коронавирус..золотое дно для лекарей..
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11.06.2021 10:53 Ответить
мировой пипл это бараны
в умных странах толстых стригут и с этого живут
в тупых странах костлявых плешивых режут на шашлык и тоже с этого живут
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11.06.2021 11:53 Ответить
Меньше года прошло с момента начала применения...экстренного применения....всего этого зоопарка вакцин...и что они вызывают...у кого...и когда мы еще узнаем...сюрпризы еще впереди..
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11.06.2021 11:02 Ответить
Якісь висновки мона буде робити років через 5.
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11.06.2021 11:04 Ответить
кое-что вылазит уже сразу...
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11.06.2021 12:57 Ответить
Когда начнут болеть от последствий наспех созданных, не прошедших должных испытаний, прививок
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11.06.2021 16:20 Ответить
Розбавляйте дистильованою водою.
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11.06.2021 11:06 Ответить
Поздно пить Боржоми, если уже укололся
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11.06.2021 16:21 Ответить
е Некоторые не близкие знакомые которые самые были активные невакцинаторы-этожепросогрипп... Так они побежали вакцинироваться одними из первых. И уже сидя со шприцом с вакциной в плече ещё утверждали что это просто грипп. Причём, некоторые завакцинировались даже пфайзером и модерной. И некоторые даже пфайзером в бывшем совке. Вот такие они, эти хитроумные создания.
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11.06.2021 12:10 Ответить
Эти вряд ли умные, раз "побежали"
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11.06.2021 16:22 Ответить
Да, они обычно не умные. Но подлые.
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12.06.2021 13:13 Ответить
Все предсказуемо. Странно, что врачи не давали рекомендаций после прививки не подвергать организм повышенным физ. нагрузкам дней 10-14.
При гриппе чаще всего зарабатывают миокардит и или перикардит, когда стразу после болезни (а иногда толком не выздоровев) бегут в спортзал рекорды ставить.
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11.06.2021 12:14 Ответить
а еще странее, что перед вакцинацией астрой не дают рек-ии проверить ОАК и коагулограмму, или тест на беременность перед любой вакцинацией.

А такой "предсказуемости" после РНК вакцин еще столько вылезет, что мало никому не покажется. И это всего 3 мес. прошло. А что будет через 3-6 лет?
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11.06.2021 13:00 Ответить
Так и есть. в Израиле предполагают, что именно активные физические нагрузки, сразу после вакцинации, стали причиной этого.
Поэтому рекомендуют, после вакцинации, где то 10 дней не заниматься активными физическими упражнениями и тренировками
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11.06.2021 13:17 Ответить
Забавно наблюдать, как общество всему охотно верит.
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11.06.2021 14:48 Ответить
Я думаю, что Центру США по контролю и профилактике заболеваний как-то можно больше доверять, чем комментаторам вроде вас
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11.06.2021 16:18 Ответить
Обычный грипп при посощи СМИ превратили в выдуманную эпидемию.
А "прививки" уже не выдуманные, а реальные.
В последствиях разбираться не будут - дело сделано, бараны пошли в утиль.
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11.06.2021 16:39 Ответить
" не установили причинно-следственной связи между препаратами и заболеванием"
Про ЧТО, мать вашу, новость???
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11.06.2021 17:04 Ответить
 
 