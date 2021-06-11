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Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1-7 июня относительно наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народа", которую поддержали 14,2% всех респондентов и 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12,9% среди всех респондентов и 18,5% среди тех, кто определился с выбором. Разница в поддержке этих партий - в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место.Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (8,4% и 12%) и "ОПЗЖ" (8,3% и 11,9%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,1% и 7,2%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближенны к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (3% и 4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Е. Мураев и В. Новинский) (3% и 4, 2%) и Радикальная партия (2,9% и 4,2%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если между апрелем и февралем фиксировался рост поддержки партии "Слуга народа" (в меньшей степени - также "Гражданской позиции" и "Национального корпуса") и одновременно снижение - "ОПЗЖ", "Батькивщины", "Голоса" (для "ЕС" изменений не было), то сейчас в случае всех партий по сравнению с апрелем изменения - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на апрель. Впрочем, если в апреле разница в поддержке "Слуги народа" и "ЕС" была больше погрешности, то есть "Слуга народа" формально действительно имела наибольшую поддержку и была на первом месте, то сейчас поддержка обеих партий в пределах статистической погрешности, и поэтому обе партии "делят" лидерство с примерно одинаковой поддержкой", - отметили авторы исследования.

Рейтинг партий: СН - 20,3%, ЕС - 18,5%, Батькивщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила и честь - 7,2%, - опрос КМИС 01
Рейтинг партий: СН - 20,3%, ЕС - 18,5%, Батькивщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила и честь - 7,2%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: СН - 20,3%, ЕС - 18,5%, Батькивщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила и честь - 7,2%, - опрос КМИС 03
Рейтинг партий: СН - 20,3%, ЕС - 18,5%, Батькивщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила и честь - 7,2%, - опрос КМИС 04

В течение 1-7 июня 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

рейтинг (1636) КМИС (329) Киевский международный институт социологии (13)


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Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7232
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11.06.2021 11:17
+14
Електорат слуг і зажопинців - то або клінічні ідіоти, або сволочі, які хочуть знищити ту державу. На жаль, маємо їх разом десь біля третини всього населення.
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11.06.2021 11:18
+12
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет.
А фейки бигуса слугам не помогают
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11.06.2021 11:18
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А потом бы СН устроили случку с Матькивщиной и Жоппо - и было бы снова как всегда
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11.06.2021 11:10 Ответить
Знову Батьківщина винна. Граблі наше всьо.
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11.06.2021 11:14 Ответить
Получается что в следующей Раде правящая коалиция
будет состоять из "Слуги народа" и "Европейской солидарности"?
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11.06.2021 11:32 Ответить
Запросто. Тільки тоді Україні хана. Коаліція тупих і воровитих це сила.
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11.06.2021 11:36 Ответить
Так тупих і злодійкуватих з "Батьківщини"
в кАалицию не візьмуть...
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11.06.2021 11:38 Ответить
Ми говоримо про коаліцію ес і сн, воровитих і тупих. До чого тут Батьківщина.
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11.06.2021 11:46 Ответить
тому що більше ворЮльки
- у України ще ніхто не вкрав...
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11.06.2021 12:00 Ответить
- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (с)
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11.06.2021 12:32 Ответить
еще ее друг Лазаренко)
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11.06.2021 12:11 Ответить
Те що вона вкрала навіть янукович не знайшов. А патологічно жадібний петро практично знищив Україну. Зеля не риба не мчясо, але хоч дороги трохи поремонтував, які петрик практично знищив.
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11.06.2021 12:17 Ответить
А як Овоч міг там щось знайти?
Якщо йУлька разом з ****** все сховали?
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11.06.2021 12:20 Ответить
***** тянув масу за юльку проти свого друга януковича? Так а чого ж він Юльку не захистив. Не читайте совєтських газет перед сніданком, взагалі не читайте совєтських газет.
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11.06.2021 12:27 Ответить
Взагалі то, в ідеалі, Батьківщина +ЄС.
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11.06.2021 12:15 Ответить
Якщо ЕС об'єднається зі слугами чи ригами , я перший її прокляну . .
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11.06.2021 12:40 Ответить
Зеле-вата невиліковна. Ще не нажерлися говнеца від зелених нікчем і колаборантів?
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11.06.2021 11:11 Ответить
Електорат слуг і зажопинців - то або клінічні ідіоти, або сволочі, які хочуть знищити ту державу. На жаль, маємо їх разом десь біля третини всього населення.
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11.06.2021 11:18 Ответить
Електорат слуг і зажопинців - то клінічні ідіоти та сволочі.
Зараннее прошу прощения, что чуть чуть исправил Ваш коммент.
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11.06.2021 11:37 Ответить
Щас клоун, как увидит что рейтинг от ЕС всего на 2% отличается, жопа воспламенится и опять какую нибудь херню затеет для полнятия рейтинга - он неизлечим!!!
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11.06.2021 11:19 Ответить
да куда уже? и так зашкварам нет конца и края
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11.06.2021 12:13 Ответить
Они краев не знают! Нужно понимать, что там практически все из шоубизнеса - одни продюсеры и клоуны с сериальной логикой: рейтинг программы/сериала падает, нужно срочно заинтересовать зрителя, причем все средства хороши (скандалы, драки в студии, понажовщина, компромат, разоблачения кто чей сын и дочь....). И конца там не предусмотрено - будут заниматься этой хренью, пока владелец канала, не начнет терять кучу бабла и не пнет их, чтобы заканчивали и срочно делали новый проект
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11.06.2021 13:43 Ответить
Юлька обігнала жопоблок.
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11.06.2021 11:14 Ответить
Так вона ж почала кожен ранок бігати, по 10 кілометрів.
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11.06.2021 11:15 Ответить
Только это просто зекретины больше всего голоса у жопоблока с бойкай воруют-хотят показать,что закоренелые ватаноиды,вдруг, разлюбили мертвечука,чему я точно никогда не поверю)))так что вообще не известно на каком месте зажоп,но зато с зекретинами ясно -оно в дупе
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11.06.2021 13:27 Ответить
Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7232
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11.06.2021 11:17 Ответить
Ни для кого не новость, что зеленый говнокомандующий панически боится своей армии.
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11.06.2021 11:26 Ответить
Он боится только неадекватных порохоботов...
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11.06.2021 11:37 Ответить
Правильно боится. Чтобы еще правильней бояться зеле надо свалить с должности и забиться где-нибудь в уголке ждать повестки на допрос.
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11.06.2021 11:41 Ответить
оправдать страх главнокомандующего перед своей армией ничем нельзя...но ваша ботоферма все равно может пробовать)
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11.06.2021 12:15 Ответить
Что ж оно тогда к бойцам катается -там,после двух лет его правления,все вокруг в порохоботах)
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11.06.2021 13:20 Ответить
Оно рейтинг поднимает. Порох съездил и оно преться.
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11.06.2021 17:59 Ответить
А если какой солдат случайно чхнето, то зеля с переляку обосрется жидким поносом
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11.06.2021 11:40 Ответить
А то я все думаю, что оно в кукурузе забыло. И не видно особо и подтереться есть чем.
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11.06.2021 18:02 Ответить
Ні разу за зелених, але цей Руденко хоч пробував забрати зброю в людей на передку?
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11.06.2021 12:17 Ответить
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11.06.2021 13:44 Ответить
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет.
А фейки бигуса слугам не помогают
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11.06.2021 11:18 Ответить
На самом деле это плохо, что рейтинг почти сравнялся. Сейчас Клоун это как увидит - у него инфаркт будет. Зная лайкозависимомть Клоуна, гарантирую на 200%, что он устроит какой нибудь очередной зашквар, чтобы его поднять!!!
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11.06.2021 11:21 Ответить
оно уже увидело свой настоящий рейтинг 12%...а вы думаете почему зечмо тчетно пихал нам бихуса,а теперь "рейтинги" каждые три дня выставляют)
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11.06.2021 13:16 Ответить
Кстати, как в последнее время я еще не видел таких частых публикаций рейтингов. Ну максимиум раз в месяц, а то и в квартал. А тут каждый день зеледент с зелешоблой безоговорочно побеждают.
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11.06.2021 18:06 Ответить
куди він буде рости? Вниз?
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11.06.2021 11:26 Ответить
Зебілів меншає, розумію Вашу печаль.
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11.06.2021 11:39 Ответить
Сила и честь в раде ахаха ну да ну да
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11.06.2021 11:20 Ответить
Не "сила і честь", а ганьба і жопа гордона, такі самі як і "зелені", всі від продажниї журнашлюг ві щирих українців.
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11.06.2021 11:29 Ответить
Дело не в моем отношении к этой партии, а в удивлении от того, откуда там вообще какой-либо рейтинг, это же и про Радикальную партию можно сказать, или про Гройсмана, сюр какой-то.
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11.06.2021 11:31 Ответить
Ви пам'ятаєте такого Пальчевського? Так у нього рейтинг був самий високий, а а виборах і відсотка не натягнув. Я пишу про це, що ці замовні соціології нарід вважають за бидло, малюють, що заманеться.
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11.06.2021 11:43 Ответить
Ну тот хотя бы на телеке появляется и пытается скандалами пиар себе делать. А когда вы в последний раз где-то видели Гройсмана?
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11.06.2021 11:44 Ответить
Спонсори таких "опросів" зазвичай ті хто нізвідки вилазять на п`яте місце з 7%
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11.06.2021 11:20 Ответить
Бігус недопрацьовує!
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11.06.2021 11:25 Ответить
Як бачимо - пльонкі Бігуся абсолютно ні на що не впливають . Рейтинг ЕС і Пороха , не впав навіть на соту долю процента . . У Порошенка залізобетонне електоральне ядро .
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11.06.2021 12:49 Ответить
👍🤝
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11.06.2021 13:47 Ответить
Плохо, будут "ширку" делать. Опять будет дележь хлебных мест вместо работы. Если сейчас монобольшинство не может нормально работать, то после следующих выборов работа вообще станет, снова только по договорнякам голосовать будут.
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11.06.2021 11:41 Ответить
А як на мій хлопський розум, то на цей раз "ширку" робити ніхто не буде. Після розчарувань і брехні перед виборами, то окремі представники із патріотичного народу ( не Свободи), зроблять із цих шлюх ширку і хімку.
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11.06.2021 11:46 Ответить
Якщо ОПЗЖ набирає 12%, то мабуть треба вже давно всю суддівську рать дрючком гнати до кордонів. Там розберуться. Хто свій, хто чужий. А кому посмертно.
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11.06.2021 12:11 Ответить
12 це мало, раніше було більше, це голоси МП.
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11.06.2021 12:19 Ответить
Як побачили у списку Марчука з його віртуальною "силою честю", так відразу викидайте це фуфло у смітник - воно замовне і брехливе.
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11.06.2021 12:49 Ответить
такими темпами к вечеру петя перегонит вову
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11.06.2021 12:56 Ответить
А три дня назад вы за 30мая опросик выставляли?прям "работают",как кролики ....)))))
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11.06.2021 13:10 Ответить
 
 