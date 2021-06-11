Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1-7 июня относительно наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народа", которую поддержали 14,2% всех респондентов и 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12,9% среди всех респондентов и 18,5% среди тех, кто определился с выбором. Разница в поддержке этих партий - в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место.Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (8,4% и 12%) и "ОПЗЖ" (8,3% и 11,9%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,1% и 7,2%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближенны к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (3% и 4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Е. Мураев и В. Новинский) (3% и 4, 2%) и Радикальная партия (2,9% и 4,2%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если между апрелем и февралем фиксировался рост поддержки партии "Слуга народа" (в меньшей степени - также "Гражданской позиции" и "Национального корпуса") и одновременно снижение - "ОПЗЖ", "Батькивщины", "Голоса" (для "ЕС" изменений не было), то сейчас в случае всех партий по сравнению с апрелем изменения - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на апрель. Впрочем, если в апреле разница в поддержке "Слуги народа" и "ЕС" была больше погрешности, то есть "Слуга народа" формально действительно имела наибольшую поддержку и была на первом месте, то сейчас поддержка обеих партий в пределах статистической погрешности, и поэтому обе партии "делят" лидерство с примерно одинаковой поддержкой", - отметили авторы исследования.









В течение 1-7 июня 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.