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Столтенберг о разговоре с Зеленским: Подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины

Столтенберг о разговоре с Зеленским: Подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июня в преддверии саммита глав стран НАТО провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку и поддержал процесс их реформ (в Украине. - Ред.)", - добавил он.

Читайте также: Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) НАТО (9970) Столтенберг Йенс (1619)


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Будет бомбить рашку как всегда!
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11.06.2021 11:12 Ответить
Место клоуна на коврике в прихожей. Дальше не пускают.
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11.06.2021 11:15 Ответить
процесс их реформ
Намекает-намекает то НАТО, а найвеличниший вова ну в упор не видит намеков
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11.06.2021 11:17 Ответить
Буферна зона між розвинутими та недоразвинутими.. Стримання лаптєногих варварів за рахунок крові українців. Зестадо...
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11.06.2021 11:35 Ответить
Підтримка повинна бути не ТЕОРЕТИЧНОЮ. А вже час прийшов до ПРАКТИЧНОЇ. Студенти знають, що без практики теорія пуста розмова.
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11.06.2021 12:08 Ответить
Дякую, пане Столтенберг, за пдітримку нашої держави.
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11.06.2021 14:25 Ответить
 
 