Столтенберг о разговоре с Зеленским: Подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июня в преддверии саммита глав стран НАТО провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг.
"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку и поддержал процесс их реформ (в Украине. - Ред.)", - добавил он.
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Намекает-намекает то НАТО, а найвеличниший вова ну в упор не видит намеков