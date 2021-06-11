Столтенберг о разговоре с Зеленским: Подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июня в преддверии саммита глав стран НАТО провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку и поддержал процесс их реформ (в Украине. - Ред.)", - добавил он.

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