Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский
Украина, Грузия, а также другие страны региона должны стать странами-членами Североатлантического альянса.
Об этом на открытии Молодожного киевского форума по безопасности сказал украинский дипломат, директором Киевского форума по Безопасности Даниил Лубкивский, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Украина и Грузия должны быть в НАТО. Мы будем добиваться выполнения Бухарестской декларации саммита НАТО, на котором подтверждена перспектива нашего членства в Альянсе. Мы говорим также о других странах региона - Молдове, а в перспективе и Беларуси. Потому что наше членство в Альянсе является гарантией безопасности в регионе", - сказал он.
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