Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский

Украина, Грузия, а также другие страны региона должны стать странами-членами Североатлантического альянса.

Об этом на открытии Молодожного киевского форума по безопасности сказал украинский дипломат, директором Киевского форума по Безопасности Даниил Лубкивский, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина и Грузия должны быть в НАТО. Мы будем добиваться выполнения Бухарестской декларации саммита НАТО, на котором подтверждена перспектива нашего членства в Альянсе. Мы говорим также о других странах региона - Молдове, а в перспективе и Беларуси. Потому что наше членство в Альянсе является гарантией безопасности в регионе", - сказал он.

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