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Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский

Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский

Украина, Грузия, а также другие страны региона должны стать странами-членами Североатлантического альянса.

Об этом на открытии Молодожного киевского форума по безопасности сказал украинский дипломат, директором Киевского форума по Безопасности Даниил Лубкивский, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина и Грузия должны быть в НАТО. Мы будем добиваться выполнения Бухарестской декларации саммита НАТО, на котором подтверждена перспектива нашего членства в Альянсе. Мы говорим также о других странах региона - Молдове, а в перспективе и Беларуси. Потому что наше членство в Альянсе является гарантией безопасности в регионе", - сказал он.

Читайте также: Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский

Автор: 

Беларусь (7888) Грузия (4499) Молдова (1869) НАТО (9970) членство в НАТО (1509) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+4
от щас бацьке поплохело
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11.06.2021 11:31
+2
Чтобы для Беларуси вообще зашел разговор о перспективах надо чтобы бульбофюрера вперёд ногами вынесли из президентского кресла.
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11.06.2021 11:33
+1
Кубань и Кёнигсберг тоже НАТО.
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11.06.2021 11:31
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от щас бацьке поплохело
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11.06.2021 11:31 Ответить
Кубань и Кёнигсберг тоже НАТО.
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11.06.2021 11:31 Ответить
Чтобы для Беларуси вообще зашел разговор о перспективах надо чтобы бульбофюрера вперёд ногами вынесли из президентского кресла.
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11.06.2021 11:33 Ответить
Сначала кремлевское чмо, без этого никак.
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11.06.2021 11:35 Ответить
интересно сколько тогда будет "время подлета" до мацквы)
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11.06.2021 11:35 Ответить
Даже в портки наложить не успеют.
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11.06.2021 11:37 Ответить
давайте оружие в лизинг и можете свое членство....
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11.06.2021 11:33 Ответить
Они и не слепые и не дурные. Никто не даст критические виды вооружений агентам *****.
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11.06.2021 11:36 Ответить
Какие критические??? В1б с рапторами??))
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11.06.2021 14:26 Ответить
Ну если Белоруссия то и рашка паровозиком в НАТО. Без нее Белоруссии нет и не будет
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11.06.2021 11:36 Ответить
Ну рашка планувала вступити в НАТО до 2008 року, просто бидлогупії забули.
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11.06.2021 12:04 Ответить
Самое смешное, шо булбенфюрер изначально не был агент кремля, скорее наоборот... у него были все шансы быть в ЕС и НАТО...но он захотел стать генсеком ссср...в результате стал просто марионеткой *****
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11.06.2021 11:37 Ответить
Він що , переляканий , що таке каже. про те що Білорусія повинна стати членом НАТО ?, Це хіба що разом з росією , бо на той час перспективи Білорусії вже не буде
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11.06.2021 11:48 Ответить
Ай-да Даниил Лубкивский! Молодец! Если это прочтет Лукашенко, то памперсы ему точно менять надо.
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11.06.2021 11:59 Ответить
У Білорусі ніяких перспектив взагалі. Навіть шансів немає. Стати державою без поводиря. Навічно, назавжди, разом у могилу!
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11.06.2021 12:03 Ответить
Зависит от политиков во власти стран НАТО - ястребы или голуби, как модно говорить. Чем дольше прямая граница НАТО-РФ, тем выше напряжение. Ястребы этого хотят, им нужен реальный повод начать активные действия. Голуби, напротив, этого избегают, поэтому не хотят принимать в НАТО новые страны непосредственно граничащих с РФ, особенно Украину, которая имеет с ней 2 тысячи км границы. Поэтому смотрите на перспективу принятия в НАТО таких соседей с россиянами, как украинцы, белорусы и финны через призму - насколько в НАТО готовы к прямой войне.
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11.06.2021 13:54 Ответить
 
 