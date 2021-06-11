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Новости
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Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство из-за встречи Байдена с Путиным

Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство из-за встречи Байдена с Путиным

Из-за встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным частично закроют воздушное пространство над Швейцарией. Временное ограничение продлится в течение трех дней.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

Сообщается, что ограничение на полеты в воздушном пространстве над Женевой продлится с 15 по 17 июня.

"Поскольку это международная встреча на высоком уровне, данные меры необходимы для обеспечения ее безопасности, тем более что Швейцария обязана обеспечивать защиту лиц, находящихся под защитой международного права, в том числе глав государств США и России", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Байдена о встрече президента США с Путиным: "Черт возьми, да он сверхподготовлен"

Также сообщается, что армия обеспечит усиленное наблюдение за воздушным пространством. По уточненной информации, ограничение будет введено с 08:00 15 июня до 17:00 17 июня по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве.

Это ограничение не касается коммерческих рейсов из международного аэропорта Женевы.

Кроме того, в Женеве развернут дополнительную группировку из 1 000 военнослужащих для поддержки местной полиции. В частности, армия возьмет на себя защиту иностранных представительств и поддержит полицию кантона Женева в области воздушного и морского транспорта.

Также читайте: В день саммита Байдена и Путина жителей Женевы призывают работать из дома и ограничить передвижение по городу, - местные СМИ

Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.

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А не слишком ли жирно? Почему из-за какогото плешивой крысы такие меры?
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11.06.2021 11:36 Ответить
Он туда полетит сложным маршрутом, сразу не трех президентских самолетах. Не знаю про Ким Чен Ына, но большего бздуна, чем Пу свет не видывал.
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11.06.2021 12:57 Ответить
зря перекрыли сейчас бы контейнером с замёрзшим гавнецом да по плешивой макушке и крякнуло ***** и настал сразу мир
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11.06.2021 13:05 Ответить
Скоро в кинотеатрах, Джеррард Батлер в фильме: "Падение *****"
Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство из-за встречи Байдена с Путиным - Цензор.НЕТ 5988
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11.06.2021 11:38 Ответить
А вовчик таки серун знатний.
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11.06.2021 11:43 Ответить
...йлу треба ще й горшок з собою прихопити. Якщо десь у небі загуде - буде куди. Не під себе ж ...., сорому забагато.
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11.06.2021 12:06 Ответить
Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір через зустріч Байдена з Путіним - Цензор.НЕТ 4218
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11.06.2021 12:15 Ответить
 
 