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Беларусь для Кремля - это последний бой за влияние в Европе. Москва понимает, что Украина уже проиграна навсегда, - Безсмертный

Беларусь для Кремля - это последний бой за влияние в Европе. Москва понимает, что Украина уже проиграна навсегда, - Безсмертный

У России есть шанс навязывать Европе свою волю, оставляя территорию Беларуси под своим контролем.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский политик, посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Безсмертный.

"Дело в том, что Беларусь для Кремля - территория. Не белорусы, а Беларусь. Это последний бой за влияние в европейском мире. Кремль понимает, что Украина уже проиграна - и проиграна навсегда. Но оставляя территорию Беларуси под контролем, есть еще шанс навязывать Европе свою волю. Потому что это политика. Это не повестка дня", - подчеркнул он.

По словам Безсмертного, ненависть к белорусам со стороны РФ проявлялась всегда во времена СССР.

"Самый высокий пик этой ненависти - это убийство Машерова (первый секретарь ЦК Компартии Беларуси с 1965 года; погиб в автомобильной катастрофе в 1980). Это то, что вышло за пределы. ... Второе, что планировалось, - это убрать Щербицкого, причем руками оттуда. И мне это доподлинно известно. И следствие, которое было возобновлено по Хатыни 1984 - было направлено против Щербицкого. И то, что там расстреляли Васюру в 1985 году ... это, собственно, было оттуда и это было убийство", - добавил политик.

Безсмертный отметил, что у него иногда складывалось впечатление, что вся фээсбэшная и кагэбэшная система находилась в Москве.

"Один из ключевых филиалов до сих пор в Минске. И когда мы рассматриваем любые вопросы безопасности, которые направлены на Юг, в Украину или на балтийские или скандинавские страны, - надо понимать, что мы все равно зайдем в этот промежуточный центр ФСБ. Например, мы говорим: Нидерланды в Европе занимают вот такую ​​ситуацию против Украины. Давайте разберемся, а с кем Нидерланды имеют очень большие, но закрытые отношения?" - заявил Безсмертный.

Полный текст интервью с Романо Безсмертным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нынешние репрессии в Беларуси - следствие мягкости санкций в отношении Лукашенко, - Безсмертный

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Беларусь (7888) россия (95420)


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Нет. Неверно оценивает намерения врага, а они далекоидущие.
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11.06.2021 11:37 Ответить
Навязати свою волю раші не вийде. Європа й так віддає Білорусь кацапам, бо вона дуже прокацаплена.
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11.06.2021 11:40 Ответить
два года сватов на екранах и какаяразниц в политике и поддержка вступления НАТО снизилась до 46%. Невер сей невер.
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11.06.2021 11:43 Ответить
Для того чтобы что-то понимать нужны мозги
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11.06.2021 11:46 Ответить
Не надо давлениями на Лукашенко и Беларусь толкать Беларусь в обьятия московии.
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11.06.2021 13:09 Ответить
Украине вообще не следует лезть в вопросы Беларуси. Своих вавок хватает. Для наших олигархов Беларусь удобный случай для того, чтобы отвлекать людей от готовящегося дерибана народной земли.
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11.06.2021 13:10 Ответить
Тобто Безсмертний досі сумнівається , що ФСБ та КГБ знаходяться в Москві ?
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11.06.2021 17:58 Ответить
 
 