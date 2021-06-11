Беларусь для Кремля - это последний бой за влияние в Европе. Москва понимает, что Украина уже проиграна навсегда, - Безсмертный

У России есть шанс навязывать Европе свою волю, оставляя территорию Беларуси под своим контролем.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский политик, посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Безсмертный.

"Дело в том, что Беларусь для Кремля - территория. Не белорусы, а Беларусь. Это последний бой за влияние в европейском мире. Кремль понимает, что Украина уже проиграна - и проиграна навсегда. Но оставляя территорию Беларуси под контролем, есть еще шанс навязывать Европе свою волю. Потому что это политика. Это не повестка дня", - подчеркнул он.

По словам Безсмертного, ненависть к белорусам со стороны РФ проявлялась всегда во времена СССР.

"Самый высокий пик этой ненависти - это убийство Машерова (первый секретарь ЦК Компартии Беларуси с 1965 года; погиб в автомобильной катастрофе в 1980). Это то, что вышло за пределы. ... Второе, что планировалось, - это убрать Щербицкого, причем руками оттуда. И мне это доподлинно известно. И следствие, которое было возобновлено по Хатыни 1984 - было направлено против Щербицкого. И то, что там расстреляли Васюру в 1985 году ... это, собственно, было оттуда и это было убийство", - добавил политик.

Безсмертный отметил, что у него иногда складывалось впечатление, что вся фээсбэшная и кагэбэшная система находилась в Москве.

"Один из ключевых филиалов до сих пор в Минске. И когда мы рассматриваем любые вопросы безопасности, которые направлены на Юг, в Украину или на балтийские или скандинавские страны, - надо понимать, что мы все равно зайдем в этот промежуточный центр ФСБ. Например, мы говорим: Нидерланды в Европе занимают вот такую ​​ситуацию против Украины. Давайте разберемся, а с кем Нидерланды имеют очень большие, но закрытые отношения?" - заявил Безсмертный.

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