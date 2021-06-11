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УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко

УАФ утвердила футбольные символы Украины.

Только что Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал предложение Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава УАФ Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - пишет он.

"Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - добавил он.

Читайте также: УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

сборная по футболу (296) Евро-2020 (105) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+62
Ну и СЛАВА БОГУ !!! УКРАИНА ПОНАД УСЕ !!!
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11.06.2021 11:47
+62
На мокшанских болотах опять ожидаются громкие вопли.
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11.06.2021 11:48
+45
а в свободное между играми время, мы будем носить такую футболку))
УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко - Цензор.НЕТ 7233
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11.06.2021 12:01
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УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 8434
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11.06.2021 12:14 Ответить
В твоём зауралье только жабы квакают, петушок зауральский
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11.06.2021 12:19 Ответить
у чому славнєнько? це УАФ укр.асоціація футболу,а не УЄФА. тепер УЄФА знов повинна сказати своє слово, а матч вже у цю неділю, а сьогодні вже вихідний, зажрана Європа по вихідних не паше.
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11.06.2021 13:59 Ответить
Вчера было сообщение,что Павелко вылетел в Рим.Сегодня-голосует в УАФ .
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11.06.2021 12:21 Ответить
а чо там на літаку метнуться туди-сюди: вночі міг повернутись і сьогодні вже голосує в УАФ. може він по скайпу голосував сидячи в УЄФА,
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11.06.2021 14:01 Ответить
Добра новина, звичайно, але чи не забагато Павелко на себе взяв як "дизайнер" великого герба? Щоразу його заносить.
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11.06.2021 12:26 Ответить
В пределах полномочий руководителя УАФ он вправе, при поддержки исполкома УАФ, узаконить футбольные символы Украины. Вопрос другой... Почему это не было сделано до этого скандала?
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11.06.2021 12:35 Ответить
Говоря о "большом гербе", он подразумевал не футбольные символы.
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11.06.2021 13:00 Ответить
Сонечко світить, пташечки співають, ватні пуканиська пекельно палають.
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11.06.2021 12:27 Ответить
Фу , знову вікна тре закривати бо буде ВОНЬ з болот ))
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11.06.2021 12:33 Ответить
Я бы еще и на трусах "Путин х-ло!" где-нибудь дописал.
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11.06.2021 12:33 Ответить
На трусах буква "О" в слове ***** должна совпадать с анальным отверстием
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11.06.2021 14:10 Ответить
Уефа тре спочатку відмитися від корупційних скандалів, чмо.
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11.06.2021 12:38 Ответить
Достойный ответ от мокшанцев, это завтра ,по-пацански 0-6 продуть Бельгии. Чекаемо!
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11.06.2021 12:39 Ответить
Вітаю українців з цією подією! Але не варто зменшувати оберти. Українці були активні вчора на Фейсбуці, але в цілому близько 200 осіб. У нас же набагато більша діаспора яка може вільно спілкуйся англійською та мовою країни проживання. Нам треба знайти "час і натхнення" під час чемпіонату

Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.

І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
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11.06.2021 12:41 Ответить
так це тільки УАФ, якщо Павєлко привіз від УЄФА цю можливість-вимогу для вирішення питання допуску збірної, то це добре. а якщо ще після цього УЄФА знов своє слово сказати повинна, то для цього немає часу - сьогодні пятниця, Європа у суботу не пахає, а перший матч вже у цю неділю.
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11.06.2021 14:15 Ответить
Я саме тому хочу бачити офіційну кореспонденцію. Було повідомлення що УЄФА затвердив форму української збірної в грудні 2020 року, а потім змінило своє рішення пид тиском кацапстана. Те що відбувається зараз вже екстрені заходи які потрібні були внаслідок гібридної війни проти України
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11.06.2021 14:45 Ответить
так затвердження форми - це видно не затвердження гасел!
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11.06.2021 14:47 Ответить
і символів, це вийшло так, що УАФ узяли напр. смєшаріка, здизайнували із ним форму і подали на затвердження, при чому сам смішарік за дукомунтами не є "частиною" організації.
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11.06.2021 14:50 Ответить
Я бачу упередженість в ваших аргументах. Це не як не наближає нас до досягнення мети.
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11.06.2021 14:57 Ответить
тобто ти хочеш сказати, що не повинно бути такого, як затвердження на рівні країни? так, шо захотіли, то і наляпали.
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11.06.2021 15:02 Ответить
Гарна новина.. , тепер потрібно ще якісний футбол показати..
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11.06.2021 12:42 Ответить
уже полыхает. амеры с посольства еще подкинули дров в топку ))
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 25
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11.06.2021 12:49 Ответить
👍
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11.06.2021 13:37 Ответить
Я так понимаю многие вообще новость не читали или не поняли разницу между УЕФА и УАФ, запрет за героям слава никто не отменил, откуда у вас столько радости?
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11.06.2021 12:51 Ответить
А откуда у вас столько говна? За щекой
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11.06.2021 13:30 Ответить
він правий, хоч як би тобі того не хотілось. не зрозуміло, це рішення в догонку, і УЄФА ще раз своє слово сказати повинна, чи це вже вимога УЄФА, бо як завжди українці у себе нічого не затвердили а від інших вимагають.
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11.06.2021 14:17 Ответить
Таки да. Я тоже удивляюсь. Или наши планируют просто выйти в такой форме, и пусть УЕФА решатся повторить свой запрет?
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11.06.2021 14:16 Ответить
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 4286

Чекаю на перемогу!!!
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11.06.2021 13:06 Ответить
От Степана Андреевича у всей мордвы понос
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11.06.2021 13:52 Ответить
Так УЕФА сняла запрет?
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11.06.2021 13:28 Ответить
Не зняла УАФ це наша асоціація не УЕФА!!!
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11.06.2021 13:50 Ответить
Це я знаю. Але була надія, що тепер зникла підстава для заборони, і УЕФА скасує своє рішення .
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11.06.2021 14:14 Ответить
не зрозуміло, це рішення в догонку, і УЄФА ще раз своє слово сказати повинна, чи це вже вимога УЄФА, бо як завжди українці у себе нічого не затвердили а від інших вимагають.
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11.06.2021 14:19 Ответить
молодцы. отстояли наше гасло. сегодня зарево на севере будет не на пол а на полное небо.
Слава нации! Смерть ворогам!
как по мне, то Украина уже выиграла этот чемпионат, еще не начав играть.
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11.06.2021 13:39 Ответить
угу. i не тiльки загальний учбовий заклад, а ще два вищих учбових заклада не допомогають тебе розумiти .

ось, коли уефа винесе своє остаточне рiшення, тодi i буде "їжа" для тебе. утягнуто з "будет день, будет и пища"
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11.06.2021 14:46 Ответить
це ти після мого комента такий вумний став і вирішив повторити іншими совами?
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11.06.2021 14:52 Ответить
УАФ - Українська Асоціація футболу, від газпромівського УЕФА поки що жодних новин(((((
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11.06.2021 13:49 Ответить
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 4368
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11.06.2021 13:51 Ответить
слышу треск ватных пердаков, а в особенности косорылых, зачатых под боярышник Шалашовок захарченко и скабеевой))))
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11.06.2021 14:01 Ответить
Ты ещё раз двадцать это выложи. Смотрю, тебе совсем не лень.
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11.06.2021 14:56 Ответить
а чо у тебе від цього так пригорає? ти так не можеш, бо нічого у голові немає?
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11.06.2021 15:06 Ответить
"раз двадцять виложи" означає не відповідь на комент, а стартовий коментар, що не відповідає дійсності, а лише показує твою тупість.
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11.06.2021 15:08 Ответить
Да не брызгай слюнями,отморозок.
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11.06.2021 15:16 Ответить
как тьі самокритичен
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11.06.2021 15:17 Ответить
-Хитрожопый мордовский паренек, ты того ..
-Чаво таво?
- Вали ка отсюда пердеть на завалинке в свою дЯревню Пердулево...
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11.06.2021 15:47 Ответить
Добре, залишилось тільки УЄФА переконати у цьому
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11.06.2021 14:13 Ответить
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 8553
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11.06.2021 14:16 Ответить
Сейчас он применит прием Дзю-до... Он большой любитель нападать на маленьких,слабых,на женщин,детей и стариков!
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11.06.2021 14:23 Ответить
Наша країна - наші правила
крапка
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11.06.2021 14:33 Ответить
https://twitter.com/taranenko
https://twitter.com/taranenko

Амбасадор Троєщини

@taranenko

·https://twitter.com/taranenko/status/1403037755597328384 18 год

Русня, звісно, епічні довбойоги. Те "Героям Слава" пише на внутрішній стороні коміру, де його б ніхто і ніколи не побачив. Тепер побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
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11.06.2021 14:42 Ответить
якби не презентували форму, то взнали б пізніше, вже в день гри, а голими б ніхто не випутистив, грали б як є.
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11.06.2021 15:11 Ответить
Завтра для загляда в глаз Пу возбудят дело против УФА и ее главы.Проведут выборы нового главы из бабушкиных внуков.Предполагаю вслух,чтобы не сбылось.
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11.06.2021 19:49 Ответить
У кремлядей, все враги, кто против их режима настоящих упырей.
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11.06.2021 22:38 Ответить
Слава героям України, а хайль путлеру капут.
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11.06.2021 22:43 Ответить
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