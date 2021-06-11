УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко

Только что Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал предложение Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава УАФ Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - пишет он.

"Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - добавил он.

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Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.