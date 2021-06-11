УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко
Только что Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - поддержал предложение Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава УАФ Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - пишет он.
"Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - добавил он.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.
І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
Чекаю на перемогу!!!
Слава нации! Смерть ворогам!
как по мне, то Украина уже выиграла этот чемпионат, еще не начав играть.
ось, коли уефа винесе своє остаточне рiшення, тодi i буде "їжа" для тебе. утягнуто з "будет день, будет и пища"
-Чаво таво?
- Вали ка отсюда пердеть на завалинке в свою дЯревню Пердулево...
крапка
https://twitter.com/taranenko
Амбасадор Троєщини
@taranenko
·https://twitter.com/taranenko/status/1403037755597328384 18 год
Русня, звісно, епічні довбойоги. Те "Героям Слава" пише на внутрішній стороні коміру, де його б ніхто і ніколи не побачив. Тепер побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.