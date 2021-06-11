Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что слоган "Слава Україні! – Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу не является оскорбительным по отношению к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не обижает ничьих чувств.

"Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу. – Ред.) не совсем дело УЕФА. Там не было чего-то оскорбительного в отношении УЕФА. Это (лозунг "Слава Україні! – Героям слава!". – Ред.) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение. Оно точно не обижает ничьих чувств и не унижает чье-то достоинство", – подчеркнул Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

11 июня исполком УАФ единогласно утвердил футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус