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Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков

Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что слоган "Слава Україні! – Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу не является оскорбительным по отношению к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не обижает ничьих чувств.

"Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу. – Ред.) не совсем дело УЕФА. Там не было чего-то оскорбительного в отношении УЕФА. Это (лозунг "Слава Україні! – Героям слава!". – Ред.) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение. Оно точно не обижает ничьих чувств и не унижает чье-то достоинство", – подчеркнул Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исполком УАФ единогласно утвердил футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

11 июня исполком УАФ единогласно утвердил футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (342) Евро-2020 (105) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+8
Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3553
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11.06.2021 11:54
+4
Непонятно, что не нравится кацапам. Ведь даже фраза "Героям слава!" написана по-русски!
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11.06.2021 12:02
+1
Навряд, чи УЕФА дозволить залишити, вони вже раші пообіцяли.
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11.06.2021 12:01
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Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3553
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11.06.2021 11:54 Ответить
Навряд, чи УЕФА дозволить залишити, вони вже раші пообіцяли.
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11.06.2021 12:01 Ответить
Не пообіцяли а заборгували
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11.06.2021 12:03 Ответить
Раша денег занесла, поэтому и завопили о неправильности формы.
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11.06.2021 12:19 Ответить
Продано!
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11.06.2021 12:01 Ответить
Непонятно, что не нравится кацапам. Ведь даже фраза "Героям слава!" написана по-русски!
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11.06.2021 12:02 Ответить
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11.06.2021 12:30 Ответить
Настоящие герои воевали в Ташкенте с американской тушонкой с 1941 по 1945 год.
Этот слоган оскорбляет память о них.
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11.06.2021 12:09 Ответить
Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 2438
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11.06.2021 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vRYtlT5pqTE

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11.06.2021 12:16 Ответить
цей лозунг ображає спонсорів з "грязьпрому" лаптестану, що дають гроші УЄФА.
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11.06.2021 12:26 Ответить
не варто зменшувати оберти. Українці були активні вчора на Фейсбуці, але в цілому близько 200 осіб. У нас же набагато більша діаспора яка може вільно спілкуйся англійською та мовою країни проживання. Нам треба знайти "час і натхнення" під час чемпіонату

Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.

І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
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11.06.2021 12:46 Ответить
 
 