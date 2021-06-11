Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный
30 лет украинской муки на самом деле - это поединок за Киев между донецкой и днепровской элитой.
Об этом рассказал дипломат, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группеРоман Безсмертный в интервью Цензор.НЕТ.
"Я вспоминаю фрагменты своих разговоров с Лазаренко и с Януковичем. 70% этих разговоров сводилось к проявлениям откровенной ненависти Лазаренко к Януковичу и Януковича к Лазаренко", - отметил политик.
По его словам, Янукович с "наслаждением" рассказывал как "днепровскую братию давили".
"Вы просто не представляете, насколько я плохо себя чувствовал, понимая, что вот передо мной, депутатом Верховной Рады, сидит премьер-министр - и рассказывает вот такие вещи. Или когда Виктор Андреевич сидит, президент. Я всегда с огромным пиететом относился к этому человеку. И тут приходит премьер-министр и начинает рассказывать: "А вот когда я второй раз сидел ...". И погнал. ... Рассказывал: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда...", - рассказал Безсмертный.
Дипломат заявил, что это было "абсолютно нормальное состояние" Януковича.
"Доказательная база того, что он может и чего он не может. Большим людям свойственно говорить о больших вещах. А он настолько был по размеру большой, и мелкий внутри, что впадал в такие воспоминания. Понятно, что Виктор Андреевич сразу начинал рисовать домик, забор, мальвы", - добавил он.
Интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.
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Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
То він починав план приведення Януковича до президентства розробляти.
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
Ну блін, нахіба вам той клоун здався? Ну це сліпим треба було бути, щоб не розуміти, що при коміку непрофесійному Україна не взлетить!
Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.
Також пан Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.
У 2007 році президент розпочав перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці - Угоду про асоціацію з ЄС.
Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.
Ніби йому можна бути хитрожопим євреєм.
Відвертого бандюка обрали більшістю у Раду, зробили його прем'єром, а потім президентом.
А винувати Ющенко ???
Навчіться спочатку відповідати за свої справи. Потім чіпляйтесь до інших.
До Зелі, наприклад. Ось він на відміну від Ющенка і Порошенка має абсолютну владу в державі.
Хтось сів ?
Я ПИТАЮ. ХТОСЬ СІВ ????
Я вас питаю - до яких пір ви будете обирати у владу кримінальну сволоту ?
Ще і сидять мріють, щоб вони себе посадили, чи як ....я в шоці від людської логіки.