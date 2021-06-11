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Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный

Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко:

30 лет украинской муки на самом деле - это поединок за Киев между донецкой и днепровской элитой.

Об этом рассказал дипломат, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группеРоман Безсмертный в интервью Цензор.НЕТ.

"Я вспоминаю фрагменты своих разговоров с Лазаренко и с Януковичем. 70% этих разговоров сводилось к проявлениям откровенной ненависти Лазаренко к Януковичу и Януковича к Лазаренко", - отметил политик.

По его словам, Янукович с "наслаждением" рассказывал как "днепровскую братию давили".

"Вы просто не представляете, насколько я плохо себя чувствовал, понимая, что вот передо мной, депутатом Верховной Рады, сидит премьер-министр - и рассказывает вот такие вещи. Или когда Виктор Андреевич сидит, президент. Я всегда с огромным пиететом относился к этому человеку. И тут приходит премьер-министр и начинает рассказывать: "А вот когда я второй раз сидел ...". И погнал. ... Рассказывал: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда...", - рассказал Безсмертный.

Дипломат заявил, что это было "абсолютно нормальное состояние" Януковича.

"Доказательная база того, что он может и чего он не может. Большим людям свойственно говорить о больших вещах. А он настолько был по размеру большой, и мелкий внутри, что впадал в такие воспоминания. Понятно, что Виктор Андреевич сразу начинал рисовать домик, забор, мальвы", - добавил он.

Интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Янукович с сыном остаются под санкциями Евросоюза, - представитель Еврокомиссии Стано

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Ющенко Виктор (11774) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
+27
Рыдаю просто, Янык чешет байки с крытой, а Ющ со скучным лицом вулики малює.
Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
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11.06.2021 12:14
+25
я после 2014 года долго размышлял, собирал инфу и пытался понять, почему Рашка при формировании в конце 90х. годов, пророссиянской Донецкой финансово-промышленной группы, сделала ставку на дважды судимого Януковоща, в качестве представителя этой Донецкой ФПГ во власти, и пришел к выводу:
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
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11.06.2021 12:22
+19
Ти знову від санітарів втік?
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11.06.2021 12:15
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Правила форума Совет форумчан
тут і сраку можна намалювати)
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11.06.2021 12:11 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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11.06.2021 12:33 Ответить
І тим не меньш Ющ взяв мільярд доларів у Янека за його президентство, аби не Юля. І все зробив для цього. Юлєфобія погубить Україну.
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11.06.2021 12:12 Ответить
Де той мільярд?
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11.06.2021 12:13 Ответить
Ти знову від санітарів втік?
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11.06.2021 12:15 Ответить
А хтось проводив гарафоманське дослідження підпису Іуди Миздобули Юща, де він підписавсь під отриманням у Янека мільярду в чорній бухгалтерії ригів?
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11.06.2021 21:01 Ответить
Івасику, твоя дочка курва!
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11.06.2021 22:05 Ответить
Це тобі Жуля Капітельман особисто сказала про мільярд долларів?
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11.06.2021 12:15 Ответить
Да. Его потом Порошенко подкинул жульке
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11.06.2021 12:55 Ответить
О, то на ці грошИ вана зрабила сабі наве обличчя ?
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11.06.2021 13:34 Ответить
Шапкокрад прем"єр. А чо? Це ж Україна. У нас і президент кловун.
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11.06.2021 12:12 Ответить
И депутат - ученый, кандидат рукоблудных наук и наркодилер.
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11.06.2021 12:21 Ответить
Рыдаю просто, Янык чешет байки с крытой, а Ющ со скучным лицом вулики малює.
Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
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11.06.2021 12:14 Ответить
Повторю, бо не там тицьнув.
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
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11.06.2021 12:17 Ответить
..."Виктор Андреевич сразу начинал рисовать домик, забор, мальвы"... Источник: https://censor.net/ru/n3270814

То він починав план приведення Януковича до президентства розробляти.
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11.06.2021 12:16 Ответить
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
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11.06.2021 12:16 Ответить
Что значит "когда я второй раз сидел.."? Витя ж дважды несудимый был. Правильно говорить "когда я второй раз не сидел..."
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11.06.2021 12:17 Ответить
Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 926
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11.06.2021 12:20 Ответить
Может овощ поделился воспоминаниями,как его отпетушили на зоне? Бессмертный такого не припоминает?
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11.06.2021 12:20 Ответить
я после 2014 года долго размышлял, собирал инфу и пытался понять, почему Рашка при формировании в конце 90х. годов, пророссиянской Донецкой финансово-промышленной группы, сделала ставку на дважды судимого Януковоща, в качестве представителя этой Донецкой ФПГ во власти, и пришел к выводу:
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
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11.06.2021 12:22 Ответить
а еще это ментовско зэковская технология унижать людей ставя им у руководители шарикова а так как хйло по сути криминал то таким образом ставя яныка он мстил и унижал украинцев
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11.06.2021 12:59 Ответить
Тут надо добавить, что зеленский, это янукович 2.0 - улучшенная версия с учетом анализа прошлых ошибок.
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11.06.2021 13:03 Ответить
Бджоляр така ж потвора як Овощ. Гарно пам'ятаємо його Бандитам тюрми.
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11.06.2021 12:23 Ответить
Ти у 2010 за кого голосував?
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11.06.2021 12:26 Ответить
За нього. І яйца відморажував на Майдані. І що він зробив як отримав посаду? Морда журналістська - після цих слів я його перестав сприймати як людину.
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11.06.2021 12:41 Ответить
А у другому турі за кого?
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11.06.2021 13:01 Ответить
Ти мабуть 2005 з 2010 плутаєш.
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11.06.2021 13:07 Ответить
При бджолярі було 7-8% росту ВВП і зарплати в Києві 1000+ баксів - мене влаштовувало! А ще допомогу на народження дитини запровадили, укр. дубляж в кіно ввели і Мистецький Арсенал відкрили...
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11.06.2021 12:28 Ответить
ЭТО ЗАСЛУГА НЕ БДЖЕЛЯРА, Тимошенко.
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11.06.2021 12:37 Ответить
Це їх спільна заслуга. Тільки Ющенко потім продався регіоналам, а Юля ні.
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11.06.2021 12:46 Ответить
І що Ющенко отримав від регіоналів?
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11.06.2021 13:14 Ответить
Мистецький Арсенал Тимошенко робила?))
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11.06.2021 12:49 Ответить
А ще тоді почався шоппінг-бум, бо банки почали давати кредити. В великих магазинах черга стояла. Гребли від кухонних комбайнів та телевізорів до авто та квартир. І все у кредит. До Ющенко такого не було. Економіка росла неймовірно швидко. У звичайних людей з'являлось житло, авто та необхідні речи. Це все зробив банкір Ющенко.
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11.06.2021 12:39 Ответить
А я на контрактній службі в армії при бджолярі отримував 1050... ГРИВЕНЬ...
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11.06.2021 23:22 Ответить
От ніколи не зрозумію зебілів... Ну ок, Петя не виправдав ваших сподівань (бо якщо 54% в 2014 за Петю були, то явно частина з них потім за Зе стали). Чо ви за Безсмертного, наприклад, в 1 турі не проголосували? Чи за Гриценка? Чи за Кошулинського, Кривоноса, Новака, комбата Тимошенка?

Ну блін, нахіба вам той клоун здався? Ну це сліпим треба було бути, щоб не розуміти, що при коміку непрофесійному Україна не взлетить!
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11.06.2021 12:27 Ответить
Філолог- це классика - імперія V
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11.06.2021 14:32 Ответить
...тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы,... - ВООБЩЕ-ТО ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ЮЩЕНКО УМЕЛ ДЕЛАТЬ.
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11.06.2021 12:36 Ответить
А хто гірший - Ющенко, чи Порошенко?
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11.06.2021 13:10 Ответить
Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3390
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12.06.2021 01:56 Ответить
Віктор Ющенко добивався отримання Плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року.
Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.
Також пан Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.
У 2007 році президент розпочав перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці - Угоду про асоціацію з ЄС.
Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.
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11.06.2021 14:51 Ответить
Ющенко -кращий Гетьман. Юля з ****** знищила його разом з економыкою Украъни одним контрактом
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11.06.2021 12:48 Ответить
Та і народєц встиг обісрати нормального президента.
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11.06.2021 13:35 Ответить
...і навіть назвати Адельгеймом... Вальцмана мабуть у тих самих кабінетах придумали.
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11.06.2021 14:08 Ответить
Чогось про коріння бубачки мовчать.
Ніби йому можна бути хитрожопим євреєм.
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11.06.2021 14:23 Ответить
Юща первого нужно на цугундер тянуть даже перед яныком! Я этому мыздобулу никогда не прощу "бандитам тюрми", за которые его и выбрали, а воно зрадыло!
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11.06.2021 13:15 Ответить
А ти 2010 за кого голосував?
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11.06.2021 13:27 Ответить
За Тимошенко звісно!
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11.06.2021 13:36 Ответить
А ти за кого?
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11.06.2021 13:37 Ответить
За Ющенка звісно! То це ти бютівця Портнова до влади намагався привести...
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11.06.2021 14:03 Ответить
От ви даєте...
Відвертого бандюка обрали більшістю у Раду, зробили його прем'єром, а потім президентом.
А винувати Ющенко ???
Навчіться спочатку відповідати за свої справи. Потім чіпляйтесь до інших.
До Зелі, наприклад. Ось він на відміну від Ющенка і Порошенка має абсолютну владу в державі.
Хтось сів ?
Я ПИТАЮ. ХТОСЬ СІВ ????
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11.06.2021 13:37 Ответить
Ви коли головою вдарились, чи в дитинстві з колиски випали? Чи одна подлюка сіла при Ющі або при Пороху???
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11.06.2021 13:45 Ответить
А ти можеш назвати прізвища, кого ЇМ слід було посадити?
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11.06.2021 14:05 Ответить
Ахмєтов, Колєсніков, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Рудьковський, Порошенко...
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11.06.2021 20:00 Ответить
Судячи з усього голівкою ви вдарились.
Я вас питаю - до яких пір ви будете обирати у владу кримінальну сволоту ?
Ще і сидять мріють, щоб вони себе посадили, чи як ....я в шоці від людської логіки.
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11.06.2021 14:19 Ответить
От Riffmaster сів на 505 днів.
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11.06.2021 13:48 Ответить
Великий гріх Ющенка, коли він поставив Януковича прем'єром. Пам'ятаю, як всі ми були ошарашені таким кроком Ющенка!
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11.06.2021 14:14 Ответить
Ти знайомий з процедурою обрання Прем'єра?
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11.06.2021 14:28 Ответить
Великий гріх кожного українця,який голосував за Януковича пре. Вот как, как можно было голосовать за бывшего зэка, причём уголовника!?
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11.06.2021 16:58 Ответить
Зараз набагато краще, коли уклоніст розповідає: "Да что там вы, боевые генералы понимаете в маневре уклонения? Вот, помнится, бегу я от военкома, на ходу жую и сплевываю 4-ю повестку, а они, суки, ее на струйном принтере напечатали!"
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11.06.2021 15:09 Ответить
янык так с зоны и не откинулся, вот и результат.
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11.06.2021 22:07 Ответить
Коротше, за словами Безсмертного, великим людям властиво ні про що не думати. Ну, і такі великі люди вже 30 років правлять Україною. Тому вона така передова - ззаду ясно.
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28.06.2021 01:35 Ответить
 
 