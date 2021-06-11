Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный

30 лет украинской муки на самом деле - это поединок за Киев между донецкой и днепровской элитой.

Об этом рассказал дипломат, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группеРоман Безсмертный в интервью Цензор.НЕТ.

"Я вспоминаю фрагменты своих разговоров с Лазаренко и с Януковичем. 70% этих разговоров сводилось к проявлениям откровенной ненависти Лазаренко к Януковичу и Януковича к Лазаренко", - отметил политик.

По его словам, Янукович с "наслаждением" рассказывал как "днепровскую братию давили".

"Вы просто не представляете, насколько я плохо себя чувствовал, понимая, что вот передо мной, депутатом Верховной Рады, сидит премьер-министр - и рассказывает вот такие вещи. Или когда Виктор Андреевич сидит, президент. Я всегда с огромным пиететом относился к этому человеку. И тут приходит премьер-министр и начинает рассказывать: "А вот когда я второй раз сидел ...". И погнал. ... Рассказывал: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда...", - рассказал Безсмертный.

Дипломат заявил, что это было "абсолютно нормальное состояние" Януковича.

"Доказательная база того, что он может и чего он не может. Большим людям свойственно говорить о больших вещах. А он настолько был по размеру большой, и мелкий внутри, что впадал в такие воспоминания. Понятно, что Виктор Андреевич сразу начинал рисовать домик, забор, мальвы", - добавил он.

Интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.

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