"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко

Руководство "Нафтогаза" обсуждало с представителями правительства США роль украинских олигархов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского на украинском энергетическом рынке.

Об этом в интервью Радио Свобода в Вашингтоне сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЭСР поиск нового председателя правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов". "Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отмечает руководитель "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции в иске Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы по делу об "Укрнефти", заявил министр юстиции Денис Малюська 4 февраля. По его словам, эти трое истцов "хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США".

Также читайте: Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

ПАО "Укрнафта" производит 86% нефти в стране. Более половины акций принадлежит государству, 42% - структурам Игоря Коломойского. Несмотря на такое распределение среди акционеров, на протяжении многих лет компании фактически возглавляли руководители, лояльные олигарху.