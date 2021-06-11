РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11570 посетителей онлайн
Новости
3 658 21

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко

Руководство "Нафтогаза" обсуждало с представителями правительства США роль украинских олигархов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского на украинском энергетическом рынке.

Об этом в интервью Радио Свобода в Вашингтоне сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЭСР поиск нового председателя правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов". "Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отмечает руководитель "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции в иске Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы по делу об "Укрнефти", заявил министр юстиции Денис Малюська 4 февраля. По его словам, эти трое истцов "хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США".

Также читайте: Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

ПАО "Укрнафта" производит 86% нефти в стране. Более половины акций принадлежит государству, 42% - структурам Игоря Коломойского. Несмотря на такое распределение среди акционеров, на протяжении многих лет компании фактически возглавляли руководители, лояльные олигарху.

Коломойский Игорь (1791) Нафтогаз (3112) олигарх (1027) Витренко Юрий (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Ага.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8154
показать весь комментарий
11.06.2021 11:59
+7
Прошел только месяц и неделя. Они зебилов вообще считают рыбками гуппи с памятью на 3 секунды?
показать весь комментарий
11.06.2021 12:01
+6
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8901
показать весь комментарий
11.06.2021 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8154
показать весь комментарий
11.06.2021 11:59 Ответить
Прошел только месяц и неделя. Они зебилов вообще считают рыбками гуппи с памятью на 3 секунды?
показать весь комментарий
11.06.2021 12:01 Ответить
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8901
показать весь комментарий
11.06.2021 12:02 Ответить
усе що пов'язано з енергоресурсами повинно бути націоналізовано. ніяких бєнь та ахметів.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:04 Ответить
«Чемпион « ☠️🤢🤡 , кому ты втираешь про деоолигархизацио , даже твои 73%🐑🐏 разбрелись
показать весь комментарий
11.06.2021 12:29 Ответить
ваша "думка" для мене дуже важлива.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:38 Ответить
Ага, лохов доить должны только мы.)
показать весь комментарий
11.06.2021 12:05 Ответить
Не понял, кто кому чего позволить не может? Он вам сам не может позволить то, чего вы позволить себе не можете. А потом опять не позволит, но уже дороже
показать весь комментарий
11.06.2021 12:05 Ответить
Беня привів гундосіка до влади, витрачає кошти на його піар на плюсах. Одна Мусійчук отримує за це кругленьку суму. Беня це його гаманець...
показать весь комментарий
11.06.2021 12:07 Ответить
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую маленькую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко
показать весь комментарий
11.06.2021 12:08 Ответить

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 7103
показать весь комментарий
11.06.2021 12:13 Ответить
Зеленський і Вітренко проти Коломойського це бджоли проти меда.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:09 Ответить
Это две куклы в руках умелого кукловода.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 6196
показать весь комментарий
11.06.2021 12:13 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/ceny-rvanuli-vverh-pochemu-inflyaciya-v-marte-vyrosla-do-9-5-10062021-427959 В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
За рік зросли ціни на https://www.dsnews.ua/ukr/economics/komunalka-za-rik-podorozhchala-na-35-derzhstat-oprilyudniv-pokazniki-inflyaciji-09062021-427813 комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 3593
показать весь комментарий
11.06.2021 12:13 Ответить
Коломойский не игрок, а дирижер целого глобального оркестра под названием: БАБЛО КАЧАЙ, ПОКА ЖИВОЙ!
показать весь комментарий
11.06.2021 12:20 Ответить
Результат візиту в США.
Невеликою втіхою, правда, стала згода деяких сенаторів прийняти главу «Нафтогазу» Ю. Вітренка з колегами. Але який сенс переконувати сенаторів упровадити санкції проти ПП-2, якщо цих санкцій не впроваджує президент США?..

Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, з яким хотів зустрітися Єрмак, прихопивши в компаньйони Тарана від зустрічі відмовився. Міністр оборони Ллойд Остін послався на зайнятість. Що стосується українського міністра енергетики Галущенка (напарника А. Деркача, який перебуває під санкціями США), Вашингтон чітко дав зрозуміти: його в американській столиці не чекають. Іншим могли запропонувати спілкування лише на рівні заступника помічника держсекретаря (Дж. Кента), що Банкову не влаштовувало. Банкова, як розповідають, рвала й метала.

https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html
показать весь комментарий
11.06.2021 12:22 Ответить
Ось почекайте, Бєня ще візьметься за ринок землі.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:29 Ответить
Работая в Нафтогазе Витренко работает на кошелёк Коломойского. А Байден снял санкции с Сев.потока-2 почему? потому что вследствие зеленской "реформы корпорирования" Госпредприятий, наша труба приносит барыши Коломойскому.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:50 Ответить
правильно, правительство должно отдать ему все 100% рынка. беня ж может работать только в условиях тотальной монополии, любые намеки на конкуренцию заставляют его бизнес уходить в зону абсолютного минуса
показать весь комментарий
11.06.2021 12:51 Ответить
Когда Блинкен призвал "найвэлычнишого" отдать под суд ИВК, собралась "мозговая атака". Было решено-пусть шо-то Витренко булькнет про "Укрнафиту", может Блинкен отцепится?
показать весь комментарий
11.06.2021 15:09 Ответить
 
 