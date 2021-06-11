"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко
Руководство "Нафтогаза" обсуждало с представителями правительства США роль украинских олигархов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского на украинском энергетическом рынке.
Об этом в интервью Радио Свобода в Вашингтоне сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЭСР поиск нового председателя правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал Витренко.
По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую роль на рынке нефти и нефтяных продуктов". "Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отмечает руководитель "Нафтогаза".
Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции в иске Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы по делу об "Укрнефти", заявил министр юстиции Денис Малюська 4 февраля. По его словам, эти трое истцов "хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США".
ПАО "Укрнафта" производит 86% нефти в стране. Более половины акций принадлежит государству, 42% - структурам Игоря Коломойского. Несмотря на такое распределение среди акционеров, на протяжении многих лет компании фактически возглавляли руководители, лояльные олигарху.
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В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
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https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html