Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный
Многие действия президента Зеленского напоминают Леонида Кучму или Валерия Пустовойтенко.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.
"Его (Зеленского. - Ред.) методика - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, во многом напоминает Валерия Павловича Пустовойтенко, Леонида Даниловича Кучму. Это днепровская школа Щербицкого. Она - оттуда", - отметил Безсмертный.
По словам Безсмертного, она отражается в общении с обществом, в философии, наборе людей.
"Это - эмоциональное ощущение, которое меня не покидает с первого момента, когда мы сели друг напротив друга так в кабинете президента Зеленского. Слева сидел Леонид Данилович. Я так на него смотрю, потом на Зеленского. Мы выходим - и я говорю: Леонид Данилович, вы мне кого-то напоминаете. Я понимаю, что он мне напоминает его. Это не внешность, это не действия. Это какая-то эмоция. И эта эмоция - явно днепровская. ... Пока я ее не могу обернуть. Потому что она у меня связана и с этим воспоминанием: я стою, а здесь Лазаренко и Янукович выясняют отношения. Такое впечатление, что у одного в руках клюшка, а у другого - боксерские перчатки. И они друг друга молотят, а я стою - и смотрю на них. И вот это элита донецкая, а это - днепровская. Есть харьковская элита", - подчеркнул дипломат.
Читайте интервью с Романом Безсмертным для Цензор.НЕТ здесь.
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І лише мудрий наріт ніколи не помилявся - ані з двічі несудимим ані з двічі неюристом
Но, такому дилетанту это простительно.
А при чем тут рнбо, только тебе известно.
Ну, был там Горбулин и другие, они что-то решали?
Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"У п'ятницю о 12 годині відбудуться збори суддів", - сказав він.
За словами співрозмовника, з вівторка судді КС не можуть ухвалити порядок денний, тому засідань на цьому тижні не було.
Він зазначив, що непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання, народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ), висловив клопотання про участь у розгляді справи суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
ukrinform.ua
Якщо іх терміново не розвісити по деревах , то і Украіну можна втратити назавжди!