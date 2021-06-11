РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7968 посетителей онлайн
Новости
4 609 30

Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный

Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный

Многие действия президента Зеленского напоминают Леонида Кучму или Валерия Пустовойтенко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Его (Зеленского. - Ред.) методика - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, во многом напоминает Валерия Павловича Пустовойтенко, Леонида Даниловича Кучму. Это днепровская школа Щербицкого. Она - оттуда", - отметил Безсмертный.

По словам Безсмертного, она отражается в общении с обществом, в философии, наборе людей.

"Это - эмоциональное ощущение, которое меня не покидает с первого момента, когда мы сели друг напротив друга так в кабинете президента Зеленского. Слева сидел Леонид Данилович. Я так на него смотрю, потом на Зеленского. Мы выходим - и я говорю: Леонид Данилович, вы мне кого-то напоминаете. Я понимаю, что он мне напоминает его. Это не внешность, это не действия. Это какая-то эмоция. И эта эмоция - явно днепровская. ... Пока я ее не могу обернуть. Потому что она у меня связана и с этим воспоминанием: я стою, а здесь Лазаренко и Янукович выясняют отношения. Такое впечатление, что у одного в руках клюшка, а у другого - боксерские перчатки. И они друг друга молотят, а я стою - и смотрю на них. И вот это элита донецкая, а это - днепровская. Есть харьковская элита", - подчеркнул дипломат.

Читайте интервью с Романом Безсмертным для Цензор.НЕТ здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Зеленский Владимир (20271) Кучма Леонид (1868) Пустовойтенко Валерий (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6184
показать весь комментарий
11.06.2021 12:41
+14
Ющенка згубила Юлька.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:47
+13
цей - еліта? Пане Роман, а Ви не помиляєтесь?
Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7021
показать весь комментарий
11.06.2021 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6184
показать весь комментарий
11.06.2021 12:41 Ответить
Ющ усе провтичив і злив країну хаму...а так все оптимістично починалось
показать весь комментарий
11.06.2021 12:45 Ответить
Ющенка згубила Юлька.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:47 Ответить
там скоріше був комплекс факторів...і "любі друзі", і підкилимні домовленості з хамом, і гроші ахмета.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:50 Ответить
Там один Червоненко чого тільки вартував, а був ще Гепа і наша глибоко поважна Йулічка
показать весь комментарий
11.06.2021 13:00 Ответить
Якби не Юлька то ющенко був би найгірший президент, бо вона підняла економіку.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:50 Ответить
ха-ха-ха! Тобі місце в кварталі
показать весь комментарий
11.06.2021 12:59 Ответить
о да! Ющенко провтичив, потім Порох....
І лише мудрий наріт ніколи не помилявся - ані з двічі несудимим ані з двічі неюристом
показать весь комментарий
11.06.2021 12:58 Ответить
дії та бездіяльність обох мали певні наслідки...а саме хам і клоун.
показать весь комментарий
11.06.2021 13:01 Ответить
Ющ поставив хама в РНБО і той відмовився від НАТО. До чого тут люди?
показать весь комментарий
11.06.2021 13:02 Ответить
Ты кабы попутал януковича и капительман.
Но, такому дилетанту это простительно.
показать весь комментарий
11.06.2021 13:18 Ответить
Тимошенко була в РНБО? Я навіть впевнений що ти за хама голосував в 2010, а тепер нарід крайній.
показать весь комментарий
11.06.2021 13:27 Ответить
Тимошенко отказалась от нато и томаса, если что.
А при чем тут рнбо, только тебе известно.
Ну, был там Горбулин и другие, они что-то решали?
показать весь комментарий
11.06.2021 13:35 Ответить
Причому прем'єр до нато. І який томос?
показать весь комментарий
11.06.2021 13:38 Ответить
Слушай, иди в жопу!
показать весь комментарий
11.06.2021 13:42 Ответить
Ото ж за таких як ти, які нічого не пам'ятають і вибирають хамів. А тепер політика з себе корче, ідіот ватний. До речі, ан означає донецьк?
показать весь комментарий
11.06.2021 13:45 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
показать весь комментарий
11.06.2021 12:52 Ответить
Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный_________ а что лучше напоминало бы "человека из Винницы?"
показать весь комментарий
11.06.2021 12:46 Ответить
цей - еліта? Пане Роман, а Ви не помиляєтесь?
Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7021
показать весь комментарий
11.06.2021 12:48 Ответить
Яка "еліта"? Це типова методика гопоти.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:51 Ответить
Весь прикол наркоманской ылиты заключается в том, что как только его выкинут из телика, так сразу все забудут кто такой зелупа. Рейтинг зелупы держится исключительно на идиотах, которые смотрят видосики.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:52 Ответить
Кучма і зеленський це зовсім дві різні людини і ніякі не еліти не той не той. Єдине в чому моде бути схожість так це в двух термінах, завдяки звісно порошенку і викреслення строки "проти всіх" з бюлетня.
показать весь комментарий
11.06.2021 12:56 Ответить
Бесмертний. Язиком ляпати, - не мішки тягати .
показать весь комментарий
11.06.2021 12:56 Ответить
У п'ятницю, 11 червня, у Конституційному Суді відбудуться збори суддів у зв'язку з тим, що з вівторка робота суду заблокована.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"У п'ятницю о 12 годині відбудуться збори суддів", - сказав він.
За словами співрозмовника, з вівторка судді КС не можуть ухвалити порядок денний, тому засідань на цьому тижні не було.
Він зазначив, що непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання, народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ), висловив клопотання про участь у розгляді справи суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
ukrinform.ua
показать весь комментарий
11.06.2021 13:05 Ответить
Всю историю Украины правят два клана - Днепровский и Донецкий - по очереди. Сейчас Днепровская мафия пришла к власти, но с Донецкой она в полном контакте!
показать весь комментарий
11.06.2021 13:20 Ответить
Це правда , сьогодні при владі беніна мафія іудеів , не чистих на руку !!
Якщо іх терміново не розвісити по деревах , то і Украіну можна втратити назавжди!
показать весь комментарий
11.06.2021 14:14 Ответить
Только никакая это не элита, так, быдломафия...
показать весь комментарий
12.06.2021 01:47 Ответить
 
 