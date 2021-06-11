Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный

Многие действия президента Зеленского напоминают Леонида Кучму или Валерия Пустовойтенко.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Его (Зеленского. - Ред.) методика - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, во многом напоминает Валерия Павловича Пустовойтенко, Леонида Даниловича Кучму. Это днепровская школа Щербицкого. Она - оттуда", - отметил Безсмертный.

По словам Безсмертного, она отражается в общении с обществом, в философии, наборе людей.

"Это - эмоциональное ощущение, которое меня не покидает с первого момента, когда мы сели друг напротив друга так в кабинете президента Зеленского. Слева сидел Леонид Данилович. Я так на него смотрю, потом на Зеленского. Мы выходим - и я говорю: Леонид Данилович, вы мне кого-то напоминаете. Я понимаю, что он мне напоминает его. Это не внешность, это не действия. Это какая-то эмоция. И эта эмоция - явно днепровская. ... Пока я ее не могу обернуть. Потому что она у меня связана и с этим воспоминанием: я стою, а здесь Лазаренко и Янукович выясняют отношения. Такое впечатление, что у одного в руках клюшка, а у другого - боксерские перчатки. И они друг друга молотят, а я стою - и смотрю на них. И вот это элита донецкая, а это - днепровская. Есть харьковская элита", - подчеркнул дипломат.

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