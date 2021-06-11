За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, выздоровели - 2 037, выявлено 217 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 217 больных коронавирусом. Умерли два человека.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу КГГА.

"За минувшие сутки в городе выявлено 217 инфицированных. Умерли два человека. Всего за период пандемии в столице 5 144 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 210 520", - сообщил Кличко.

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Среди заболевших: 122 женщины в возрасте от 19 до 74 лет и 12 девочек от восьми месяцев до 15 лет. А также 79 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет и четыре мальчика от 12 до 15 лет. Заболели, в том числе двое медиков.

За минувшие сутки в стационары медучреждений госпитализированы 27 больных коронавирусом. А также госпитализированы 77 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 104 человека.

Выздоровели за минувшие сутки 2 037 киевлян. Всего коронавирус преодолели 192 976 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 45, в Днепровском - 30 и в Шевченковском районе - 27 случаев.

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"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня - более 6 процентов. Из них с кислородом заполнены - почти 10 процентов коек. Всего в стационарах сегодня проходят лечение 319 больных коронавирусом. 204 пациента - в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 297 человек, под аппаратами ИВЛ - 9 больных", - сообщил Кличко.