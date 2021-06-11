Если бы Украина была в НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым и не начала агрессию на Донбассе, - Яценюк
Украина и НАТО нужны друг другу, членство Киева в Альянсе является гарантией безопасности как для Украины, так и для НАТО.
Об этом на Молодежном киевском форуме по безопасности сказал глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если посмотреть на социологию, то видим неимоверный прыжок за последние 12 лет. Я помню те времена, когда поддержка членства Украины в НАТО не превышала 10-15%. Сегодня, если бы вопрос членства Украины в НАТО был вынесен на референдум, больше 60% украинцев сказали бы НАТО "да". Как дать ответ на вопрос, зачем нам нужно НАТО? Я попробую объяснить простыми словами, но сложными историческими дефинициями. Что бы произошло, если бы Украина была членом НАТО, начиная с 2008 года? Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым. Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не осуществила акт агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не сбила самолет МН 17 своей российской ракетой над украинской территорией. Если бы Украина была в НАТО, тысячи украинцев с оружием в руках не погибли бы, защищая нашу Украину. Потому что Россия никогда бы не пошла на акт военной агрессии против Украины. Если бы Грузия была в НАТО, Россия также не нарушила бы ее территориальную целостность. Если бы Украина и Грузия стали членами НАТО, НАТО было бы сильнее", - сказал он.
Яценюк подчеркнул, что НАТО не является военным блоком, это объединение демократических государств.
Он также напомнил, что свыше 50% мировой экономики принадлежит странам-членам НАТО.
"В странах НАТО есть около 3 млн военнослужащих, которые охраняют мир и безопасность. Издержки на оборону стран НАТО превышают 1 триллион долларов. То есть, это союз успешных государств и Украина заслуживает быть членом НАТО", - добавил он.
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Уже слышали.
Якщо його нема, то навіщо це з'ясовувати?
При тому, що насправді НАТО має свої вади. Наприклад: є доведеним факт діверсій з боку ГРУ ерефії на складах озброєнь у Чехії в 2014 році, коли загинули люди, тобто відбувся фактичний напад на суверенну країну, що є членом НАТО у Євросоюзу.
І що, усі члени НАТО жорстко відреагувіали на це? Так жорстко, що "Північний потік-2" вже майже добудували, бізнеси з ********* надалі розвиваються в Європі і т. ін. Таким чином швайнехаунди випробують реакцію країн НАТО, а вона - нікчемна. Не хочу навіть прогнозувати що буде, якщо ******** наважиться напасти на країни Балтії.
Україні не місце в НАТО. А окомунячана кацапня радісно їй аплодувала!
Дочекалися що рашка надавала по шиї укроваті. Армію розвалили,економіку
розікрали,мозги народу ТБ засрало! Думаєте що в цьому рашка винна? Та ні!
Вона тільки скористалася тим що дозволил ії робити " в своєї хаті" мудрий нарід
України! Відчуваю,що скоро в нас будуть великі неприємності!
Что он сделал для Украины хорошего? Я знаю - что он сделал:
1.ПЕРВЫМ нарушил закон об антимонопольном комитете и поднял жилищные тарифы без глубокого и всестороннего изучения.
2. Стоимость 1 кВт. электроэнергии атомной станции - до 15 копеек. Он свернул строительство станции, готовность которой составляла 80%.
Он нас всех сделал, а вы его цитируете???
А як решті росєян ? Готові стати тухлим м'ясом ?
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
В тридесятоєцарство погуляй, пацакський провокатор..
Вірю , що так і станеться - Украіна стане членом НАТО , якби там кремлівський ублюдок не пручався і не верещав в істериці!