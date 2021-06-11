Если бы Украина была в НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым и не начала агрессию на Донбассе, - Яценюк

Украина и НАТО нужны друг другу, членство Киева в Альянсе является гарантией безопасности как для Украины, так и для НАТО.

Об этом на Молодежном киевском форуме по безопасности сказал глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на социологию, то видим неимоверный прыжок за последние 12 лет. Я помню те времена, когда поддержка членства Украины в НАТО не превышала 10-15%. Сегодня, если бы вопрос членства Украины в НАТО был вынесен на референдум, больше 60% украинцев сказали бы НАТО "да". Как дать ответ на вопрос, зачем нам нужно НАТО? Я попробую объяснить простыми словами, но сложными историческими дефинициями. Что бы произошло, если бы Украина была членом НАТО, начиная с 2008 года? Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым. Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не осуществила акт агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не сбила самолет МН 17 своей российской ракетой над украинской территорией. Если бы Украина была в НАТО, тысячи украинцев с оружием в руках не погибли бы, защищая нашу Украину. Потому что Россия никогда бы не пошла на акт военной агрессии против Украины. Если бы Грузия была в НАТО, Россия также не нарушила бы ее территориальную целостность. Если бы Украина и Грузия стали членами НАТО, НАТО было бы сильнее", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что НАТО не является военным блоком, это объединение демократических государств.

Он также напомнил, что свыше 50% мировой экономики принадлежит странам-членам НАТО.

"В странах НАТО есть около 3 млн военнослужащих, которые охраняют мир и безопасность. Издержки на оборону стран НАТО превышают 1 триллион долларов. То есть, это союз успешных государств и Украина заслуживает быть членом НАТО", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский