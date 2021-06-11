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Новости Репрессии в Беларуси Задержание Протасевича
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Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный

Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный

Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был избран как жертва.

Об этом украинский дипломат и политик Роман Безсмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"На нем Кремль покажет все. Издеваться над ним будут демонстративно. Над ним, над его родными. Потому что это будут видеть соседи, это будет разноситься", - отметил Безсмертный.

По словам дипломата, этот каток Кремль пускает просто по судьбам всех людей.

"И ты понимаешь, что нет способа, которым бы можно было остановить, чтобы это побороть. Потому что все, что происходит в Беларуси, зашло за пределы не только человеческих отношений - звериных. Потому что звери не поступают так друг с другом, как Кремль руками Лукашенко - по отношению к белорусам. Потому что - да, в конце концов в Украине во время революции могут убить. Но в ситуации убийство честнее, чем издевательства, то, что происходит над белорусами", - подчеркнул Безсмертный.

Полный текст интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.

Также читайте: Беларусь для Кремля - это последний бой за влияние в Европе. Москва понимает, что Украина уже проиграна навсегда, - Безсмертный

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) Протасевич Роман (309)


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Диктатору Лукашенку , головне зберегти посаду президента за собою , а на своіх громадян йому начхати !
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11.06.2021 13:16 Ответить
Лука просто отбросил внешние приличия, и перестал демонстрировать маску дедушки-колхозника.
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11.06.2021 13:38 Ответить
Неудачное сравнение. Звери убивают, чтобы поесть, т.к. денег у них нет на супермаркеты, да и на работу их не берут. А вот человек часто убивает ради наслаждения и всякого рода скрепов в башке.
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11.06.2021 14:25 Ответить
Луку скоро шлепнут, и он это знает.
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11.06.2021 14:41 Ответить
цікаво, то пан Безмертний так прозрів, коли його з послів попросили?..

https://mobile.twitter.com/CastroUa

https://mobile.twitter.com/CastroUa CastroUA https://mobile.twitter.com/CastroUa @CastroUa https://mobile.twitter.com/CastroUa/status/1399434829637296128 31 мая

Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3130Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3130 Погибшие воздухоплаватели Джон Стюарт и Алан Френчель.
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Никто не смог объяснить, зачем военные сбили их

Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5282
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11.06.2021 14:41 Ответить
Ну им это нравится, а мы то что можем сделать, это их дела, пора забыть о них, своих проблем выше крыши😁😁😁
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11.06.2021 16:02 Ответить
 
 