Происходящее в Беларуси вышло за пределы не только человеческих отношений, но и звериных, - Безсмертный

Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был избран как жертва.

Об этом украинский дипломат и политик Роман Безсмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"На нем Кремль покажет все. Издеваться над ним будут демонстративно. Над ним, над его родными. Потому что это будут видеть соседи, это будет разноситься", - отметил Безсмертный.

По словам дипломата, этот каток Кремль пускает просто по судьбам всех людей.

"И ты понимаешь, что нет способа, которым бы можно было остановить, чтобы это побороть. Потому что все, что происходит в Беларуси, зашло за пределы не только человеческих отношений - звериных. Потому что звери не поступают так друг с другом, как Кремль руками Лукашенко - по отношению к белорусам. Потому что - да, в конце концов в Украине во время революции могут убить. Но в ситуации убийство честнее, чем издевательства, то, что происходит над белорусами", - подчеркнул Безсмертный.

Полный текст интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.

Также читайте: Беларусь для Кремля - это последний бой за влияние в Европе. Москва понимает, что Украина уже проиграна навсегда, - Безсмертный