Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк
Политические силы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе Украины.
Об этом на Молодежном киевском форуме по безопасности сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Многих из нас, особенно молодежь, объединяет стремление видеть Украину в Европейском Союзе и НАТО. 7 февраля 2019 года мы вместе с коллегами проголосовали в Верховной Раде изменения в Конституцию и закрепили стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Эта стратегическая цель должна быть незыблимой и неприкосновенной для всех политических сил Украины. Этим нельзя спекулировать во время выборов и эти нормы Конституции никто не разрешит пересмотреть. Мы в парламенте можем спорить по поводу разных тактик, экономических и социальных стратегий, но направление евроатлантического движения остается и должно оставаться неизменным", - отметила она.
Кондратюк добавила, что Украина "стоит перед дверью, которая никак не может открыться".
"Поэтому сейчас перед нашим поколением, особенно перед теми, кто во власти и на ком лежит ответственность за страну, должен стоять один вопрос: что мы должны сделать для реализации евроатлантического выбора Украины? А молодые люди имеют право спросить у нас и у наших партнеров: "Что вы делали все эти годы?". Какую цену должна еще заплатить Украина, чтобы были опровержены мифы о том, что членом НАТО не может стать страна, имеющая военные конфликты на своей территории. Сколько еще сыновей и дочерей Украины должны отдать свои жизни, чтобы в странах НАТО прекратилась дискуссия по этому поводу?".
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"НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу"
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
За что вы бросили меня? За что!
Где мой очаг, где мой ночлег?
Не признаете вы мое родство,
А я ваш брат, я человек.
Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги все прощают вам.
Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет слепящий свет.
О если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за все ответ.
Откройте двери, люди, я ваш брат
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват."
І ось через два роки, рейхівські горлопани починають вити, що в рейху не вистачає робочої сили, пора увязнених залучати до роботи. особливо злобствують представники волжських племен. А оманська ватага не виконала плану "капітулірен", "вассер", "ніхт україніше" чим і утворила дефіцит в рейху громадян, які здатні до розумової та іншої праці. Орда тому і занепала, що почивала на лаврах і нічого не робила корисного для себе, а грабежем вічно жити не будеш.