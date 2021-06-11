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Новости
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Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк

Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк

Политические силы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе Украины.

Об этом на Молодежном киевском форуме по безопасности сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Многих из нас, особенно молодежь, объединяет стремление видеть Украину в Европейском Союзе и НАТО. 7 февраля 2019 года мы вместе с коллегами проголосовали в Верховной Раде изменения в Конституцию и закрепили стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Эта стратегическая цель должна быть незыблимой и неприкосновенной для всех политических сил Украины. Этим нельзя спекулировать во время выборов и эти нормы Конституции никто не разрешит пересмотреть. Мы в парламенте можем спорить по поводу разных тактик, экономических и социальных стратегий, но направление евроатлантического движения остается и должно оставаться неизменным", - отметила она.

Кондратюк добавила, что Украина "стоит перед дверью, которая никак не может открыться".

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"Поэтому сейчас перед нашим поколением, особенно перед теми, кто во власти и на ком лежит ответственность за страну, должен стоять один вопрос: что мы должны сделать для реализации евроатлантического выбора Украины? А молодые люди имеют право спросить у нас и у наших партнеров: "Что вы делали все эти годы?". Какую цену должна еще заплатить Украина, чтобы были опровержены мифы о том, что членом НАТО не может стать страна, имеющая военные конфликты на своей территории. Сколько еще сыновей и дочерей Украины должны отдать свои жизни, чтобы в странах НАТО прекратилась дискуссия по этому поводу?".

Автор: 

НАТО (9970) Форум (179) членство в НАТО (1509) Евросоюз (17089) Кондратюк Елена (82)


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Топ комментарии
+7
А вы зеовцы не сделали за два года ниуя для этого, так и ответь молодому поколению, Сосна.
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11.06.2021 12:56
+6
Байден, пачіму ми нє в НАТЄ?
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11.06.2021 12:57
+5
зачинені двері альянсу це питання до усієї владної еліти, що протягом 30 років вела країну хз куди.
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11.06.2021 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Она и не откроется, ибо таких как мы в приличное общество никто не возьмёт.
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11.06.2021 12:56 Ответить
- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски". (с)
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11.06.2021 13:28 Ответить
А вы зеовцы не сделали за два года ниуя для этого, так и ответь молодому поколению, Сосна.
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11.06.2021 12:56 Ответить
взагалі, кондратюк з "батьківщини".
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11.06.2021 13:32 Ответить
Да, из матькивщины, и юлька в 2008 году свою моську приложила, чтобы мы не получили тогда ПДЧ, поэтому не кондратючке ныть " чому мы не в НАТО" и кто виноват!
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12.06.2021 01:08 Ответить
... и потому Зеля пойдёт в таёжный союз...
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11.06.2021 12:57 Ответить
що - приймати "владу" яка бреше та краде
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11.06.2021 12:57 Ответить
Байден, пачіму ми нє в НАТЄ?
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11.06.2021 12:57 Ответить
Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 3051
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11.06.2021 13:03 Ответить
зачинені двері альянсу це питання до усієї владної еліти, що протягом 30 років вела країну хз куди.
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11.06.2021 12:59 Ответить
Та ви шо, отак, прямо, і до усієї? Може не будете узагальнювати?
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11.06.2021 13:13 Ответить
так, бо вони усі повязані системою і ніхто і ніколи не наважувався на радикальні реформи щоб цю систему знищити.
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11.06.2021 13:18 Ответить
Маячня, пропагандонська. Розрахована на лохів страждаючих склерозом.
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11.06.2021 13:33 Ответить
Ви наче не у цій країні живете🥴
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11.06.2021 13:49 Ответить
Та й у мене таке враження, що ви два роки, як повернулись. А 5, до того, жили деінде.
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11.06.2021 14:00 Ответить
Як саме системні реформи було проведено?
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11.06.2021 14:42 Ответить
Это у него вторая стадия, сначала во всем Порох виноват, теперь все козлы. Гляди поумнеет за годик и поймет в какую сраку нас шмаркли завели.
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11.06.2021 13:49 Ответить
Ви забебали вже своїм порохом.
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11.06.2021 14:42 Ответить
А за ручку не пробовали потянуть? Вы же всё ждёте, чтобы вам и дверь открыли, и пинок под зад дали, чтоб вы туда -- в дверь эту самую -- ввалились.
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11.06.2021 13:03 Ответить
Вам же было четко сказано, что надо сделать, чтобы... Вы это сделали?
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11.06.2021 13:04 Ответить
Лягушки не должны спекулировать на чем спекулируют другие. Пусть создадут свою идеологию и на ней спекулируют. Мама мыла раму - хорошая идеологическая стратегия для жаб.
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11.06.2021 13:04 Ответить
для чего эти разговоры
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11.06.2021 13:06 Ответить
двери открыты, только стоит швейцар в дверях, который не пускает пока дерьмо с сапог не оботрете
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11.06.2021 13:08 Ответить
Ще одна самка- маніпуляторша.
"НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу"
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11.06.2021 13:19 Ответить
хорошо запилила, скоро юлька ее выгонит как подрастающего конкурента
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11.06.2021 13:22 Ответить
"Откройте двери, люди, я ваш брат
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
За что вы бросили меня? За что!
Где мой очаг, где мой ночлег?
Не признаете вы мое родство,
А я ваш брат, я человек.
Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги все прощают вам.
Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет слепящий свет.
О если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за все ответ.
Откройте двери, люди, я ваш брат
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват."
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11.06.2021 13:22 Ответить
То навіщо там стояти? Ядерну зброю та нах та Ната потрібна.
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11.06.2021 13:35 Ответить
тому що быля дверей в Європу ошиваеться ватага горлопанів і не пускають. Відкривають тому хто стукає, а ця ватага не стукає і не дає другим постукати. Гнусавий поц у вибори якось обмовився щодо безвізу та ЕС, що це пора припинити. А зараз друга платівка звучить - "еще не все разделено"
І ось через два роки, рейхівські горлопани починають вити, що в рейху не вистачає робочої сили, пора увязнених залучати до роботи. особливо злобствують представники волжських племен. А оманська ватага не виконала плану "капітулірен", "вассер", "ніхт україніше" чим і утворила дефіцит в рейху громадян, які здатні до розумової та іншої праці. Орда тому і занепала, що почивала на лаврах і нічого не робила корисного для себе, а грабежем вічно жити не будеш.
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11.06.2021 13:48 Ответить
Дверь нарисованная !!
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11.06.2021 15:04 Ответить
Может не с той стороны стучитесь,дятлы?
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11.06.2021 15:37 Ответить
 
 