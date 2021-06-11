Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк

Политические силы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе Украины.

Об этом на Молодежном киевском форуме по безопасности сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Многих из нас, особенно молодежь, объединяет стремление видеть Украину в Европейском Союзе и НАТО. 7 февраля 2019 года мы вместе с коллегами проголосовали в Верховной Раде изменения в Конституцию и закрепили стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Эта стратегическая цель должна быть незыблимой и неприкосновенной для всех политических сил Украины. Этим нельзя спекулировать во время выборов и эти нормы Конституции никто не разрешит пересмотреть. Мы в парламенте можем спорить по поводу разных тактик, экономических и социальных стратегий, но направление евроатлантического движения остается и должно оставаться неизменным", - отметила она.

Кондратюк добавила, что Украина "стоит перед дверью, которая никак не может открыться".

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"Поэтому сейчас перед нашим поколением, особенно перед теми, кто во власти и на ком лежит ответственность за страну, должен стоять один вопрос: что мы должны сделать для реализации евроатлантического выбора Украины? А молодые люди имеют право спросить у нас и у наших партнеров: "Что вы делали все эти годы?". Какую цену должна еще заплатить Украина, чтобы были опровержены мифы о том, что членом НАТО не может стать страна, имеющая военные конфликты на своей территории. Сколько еще сыновей и дочерей Украины должны отдать свои жизни, чтобы в странах НАТО прекратилась дискуссия по этому поводу?".