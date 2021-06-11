Нанести сегодня удар по действиям режима Лукашенко - это минимизировать завтра опасность для Украины, - Безсмертный

Ключевая и наиболее массивная реакция украинской власти на события в Беларуси должна была состояться в августе-сентябре прошлого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"В целом дело в том, что для украинской власти сбит прицел. Причина - отсутствие ценностного набора. Ведь на самом деле в августе белорусский режим потоптался по правам человека. И это действительно заставляло весь цивилизованный мир резко выступить, применить наиболее кардинальные способы давления. Тогда, а не сейчас. Потому что то, что сейчас произошло с самолетом, - это лишь часть. Ведь главное событие происходит вокруг Протасевича. Это пытки. И это Гаага. Если ты это понимаешь, то соответствующим образом действуешь", - подчеркнул дипломат.

По словам Безсмертного, ни президент Зеленский, ни люди вокруг него не созрели для осознания этих вещей.

"Они были слишком политически юны, чтобы принимать решения. Поэтому они среагировали сейчас. Но их реакция должна базироваться на том, что власть Беларуси нарушает права Протасевича. Они применяют по отношению к нему пытки, нарушили право на собственность, на передвижение граждан, находившихся в самолете. Потому-то у нас все пишут о самолете, какие рейсы и так далее", - добавил он.

Безсмертный заявил, что Украине совместно надо выработать пакет - и нанести очень серьезный удар.

"На самом деле нанести сегодня удар по действиям режима Лукашенко - это минимизировать завтра опасность для себя. Потому что это означает убрать Россию из Беларуси. Вот что главное", - подытожил он.

Полный текст интервью с Романом Безсмертным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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