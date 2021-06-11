Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму"

Сотрудники посольства Великобритании в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной по футболу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото размещено на Facebook странице посольства.

"Мы не могли не примерить новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!" - говорится в сообщении.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.