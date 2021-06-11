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Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму"

Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины:

Сотрудники посольства Великобритании в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной по футболу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото размещено на Facebook странице посольства.

"Мы не могли не примерить новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!" - говорится в сообщении.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

Великобритания (4943) посольство (1079) сборная по футболу (296) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+40
Украина выиграла этот чемпионат, не начав играть!
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11.06.2021 13:43
+38
Спасибо дипломатам Её Величества....Очень смачно плюнули в харю кремлёвскому террористу - полудохлой КГБистской крысе путену....
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11.06.2021 13:46
+37
Вот бы на Ермака кто нашу форму футбольную надел!
Наверное, Козырь бы пятнами пошел, как упырь от святой воды...
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11.06.2021 13:41
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Вот бы на Ермака кто нашу форму футбольную надел!
Наверное, Козырь бы пятнами пошел, как упырь от святой воды...
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11.06.2021 13:41 Ответить
Знову кацапів в лайно мордякой засунули.
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11.06.2021 13:41 Ответить
Боже Храни Королеву!!!
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11.06.2021 13:48 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 6231
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11.06.2021 13:42 Ответить
Украина выиграла этот чемпионат, не начав играть!
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11.06.2021 13:43 Ответить
Придурки зауральские прославили Украину на весь мир!
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11.06.2021 13:49 Ответить
Осталось малость, выиграть чемпионат и на кубке написать Слава Украине. Москали тогда ваще на понос изойдут
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11.06.2021 13:51 Ответить
сдается мне, что история вокруг формы сборной Украины будет дополнительным стимулом для наших футболистов.
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11.06.2021 14:05 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 8603
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11.06.2021 13:45 Ответить
Спасибо дипломатам Её Величества....Очень смачно плюнули в харю кремлёвскому террористу - полудохлой КГБистской крысе путену....
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11.06.2021 13:46 Ответить
Скоро весь демократический мир будет иметь желание примерить форму сборной Украины, спасибо рашен пропаганде и ее дебильным спикерам и политикам за раскрутку украинского бренда.. ( как там говорил Черномырдин " Хотели как лучше, а получилось как всегда"., да бед у Раши как всегда две , это дороги ну и ДУРАКИ.)
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11.06.2021 13:47 Ответить
После такой поддержки от наших партнёров и союзников наша команда просто обязана играть в форме без всяких изменений....Никаких уступок кремлёвской крысе и продажным еврочиновникам от УЕФА !!!
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11.06.2021 13:50 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 7950
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11.06.2021 13:50 Ответить
Дякуємо справжнім Союзникам!
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11.06.2021 13:51 Ответить
Гасла Слава Україні,Героям Слава,стали офіційними для збірної України,...,радуйтесь Мавзолейные Хмыри Правила УЕФА не нарушены...
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11.06.2021 13:51 Ответить
Та ще і весь футбольний світ про це гасло дізнався.
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11.06.2021 14:21 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 5623 крысы позорныеСотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 9414
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11.06.2021 13:54 Ответить
Щиро дякуємо за підтримку !
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11.06.2021 13:56 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 4315
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11.06.2021 13:56 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 3641
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11.06.2021 13:57 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 1732
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11.06.2021 13:58 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 3283
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11.06.2021 13:58 Ответить
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 4693
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11.06.2021 13:58 Ответить
Андрей Павелко в Фейсбуке сообщил сегодня,Украинские символы окончательно утверждены,Украина ничего не нарушила...,сообщает сайт Украины 24...
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11.06.2021 14:00 Ответить
дай Бог!
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11.06.2021 16:27 Ответить
Що обнадіює, так це те, що хоч у новинах про форму зеботи з порохоботами не воюють і навіть певна одностайність намічається.
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11.06.2021 14:04 Ответить
угу. появилась робкая надежда, что не фсё потеряно
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11.06.2021 14:07 Ответить
ну допустим и тут у меня к зеленскому есть вопросы: почему карта Украины нарисована так, что ее еле видно?? Почему "Героям слава" заперли за воротник, где никто не видит?? При порохе было бы лучше
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11.06.2021 16:29 Ответить
Американцы - сфоткались, британцы - сфоткались... А галимый маланский клоун, который нынче презедент в Украине - засцал. Фу, блин, криворогульное ничтожество!
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11.06.2021 14:07 Ответить
Вы абсолютно правы.... Дипломаты , поддержавшие Украину, плюнули своим флешмобом не только в рожу кремлёвского карлика, но и украинского.... Очень противно, стыдно и больно за тупость нашего "мудрого народа"....
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11.06.2021 19:06 Ответить
по черзі всі посольства країн НАТО та ЄС зроблять такий флеш-моб. Ну, Нідерланди, Австрія і П.Македонія - після групового турніру, зрозуміло чому...
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11.06.2021 14:09 Ответить
Не удивлюсь,если на ЧЕвропы,в том числе И сотрудники западных посольств будут петь "Пукин -Ху... -Ла-Ла-Ла-Ла..." А это значит что? Правильно! Он все прыгал,-Вот он я...Вот я такой...! Вот они его и заметили!
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11.06.2021 14:17 Ответить
Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму" - Цензор.НЕТ 5108
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11.06.2021 14:18 Ответить
Проявляються реальні наші друзі - англійці, американці, литовці, поляки, а не мордор, який тільки має на меті стерти нас з лиця землі, принижити, обікрасти, вбити і репетувати, що він брат і одиннарід.
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11.06.2021 14:24 Ответить
Ждём от немецкого и французского посольства такого же
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11.06.2021 15:03 Ответить
это не та компания
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11.06.2021 16:30 Ответить
Ви мабуть не почули справу, СЛАВУ УКРАІНІ , можно де ГЕРОІ? ось де питання ? і яке право лізте в гербографію інших в кто?
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11.06.2021 16:57 Ответить
Озабоченные выгнали мартышек, чтобы потешить украинцев и прослыть лучшими друзьями. Меркантильные лицемерные обоссанные гаранты
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11.06.2021 19:23 Ответить
 
 