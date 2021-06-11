Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни

В Махачкале полицейские пришли в кризисную квартиру, где находилась сбежавшая из дома из-за побоев чеченка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Медиазоне" сообщила правозащитница Светлана Анохина.

Один из пришедших представился участковым, второй был без формы. По словам Анохиной, они не собирались уходить. Правозащитница, посоветовавшись с адвокатом, решила, что лучше их впустить. Сама Анохина находится не в квартире.

Полицейский сказал, что девушку объявили в розыск, и начал брать у нее объяснения. Анохина отметила, что пострадавшая после побега отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам.

"По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить. Она сбежала от избиений", — сказала Анохина. Девушка ушла из дома три дня назад.

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Спустя несколько часов полицейские повторно пришли в квартиру, сообщила участница проекта "Марем" Екатерина Нерозникова.

"В квартире были Светлана Анохина, две волонтерки "Марем" и как минимум трое женщин, скрывающихся от домашнего насилия. Попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил. Вместо этого вломилась толпа полицейских. Свету Анохину тащили вниз по лестнице. Ей стало плохо. Волонтерок насильно выпихнули из квартиры. Когда я последний раз связывалась, одна сказала, что ей кажется, что ее избили, она в шоковом состоянии. Говорит, что болит все тело. Последнее, что я знаю, что их увезли в автозаке. Судя по локации, в Ленинское РОВД", — рассказала Нерозникова.

Троих пострадавших от насилия, которые были в квартире, увезли в другой машине. Где они сейчас, неизвестно.

В Российской ЛГБТ-сети" "Медиазоне" сообщили, что в розыск объявили девушку по имени Халимат Тарамова. Она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией, добавили в организации.

Как рассказал изданию "Эхо Москвы" координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи, сбежавшую от домашнего насилия чеченскую девушку задержали в Дагестане и передали чеченским силовикам.

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