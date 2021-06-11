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Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни

Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни

В Махачкале полицейские пришли в кризисную квартиру, где находилась сбежавшая из дома из-за побоев чеченка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Медиазоне" сообщила правозащитница Светлана Анохина.

Один из пришедших представился участковым, второй был без формы. По словам Анохиной, они не собирались уходить. Правозащитница, посоветовавшись с адвокатом, решила, что лучше их впустить. Сама Анохина находится не в квартире.

Полицейский сказал, что девушку объявили в розыск, и начал брать у нее объяснения. Анохина отметила, что пострадавшая после побега отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам.

Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни 01

"По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить. Она сбежала от избиений", — сказала Анохина. Девушка ушла из дома три дня назад.

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Спустя несколько часов полицейские повторно пришли в квартиру, сообщила участница проекта "Марем" Екатерина Нерозникова.

"В квартире были Светлана Анохина, две волонтерки "Марем" и как минимум трое женщин, скрывающихся от домашнего насилия. Попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил. Вместо этого вломилась толпа полицейских. Свету Анохину тащили вниз по лестнице. Ей стало плохо. Волонтерок насильно выпихнули из квартиры. Когда я последний раз связывалась, одна сказала, что ей кажется, что ее избили, она в шоковом состоянии. Говорит, что болит все тело. Последнее, что я знаю, что их увезли в автозаке. Судя по локации, в Ленинское РОВД", — рассказала Нерозникова.

Троих пострадавших от насилия, которые были в квартире, увезли в другой машине. Где они сейчас, неизвестно.

В Российской ЛГБТ-сети" "Медиазоне" сообщили, что в розыск объявили девушку по имени Халимат Тарамова. Она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией, добавили в организации.

Как рассказал изданию "Эхо Москвы" координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи, сбежавшую от домашнего насилия чеченскую девушку задержали в Дагестане и передали чеченским силовикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Множество огнестрельных ранений, в том числе в голову": в Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Мачиев застрелил росгвардейца

Автор: 

Дагестан (144) насилие (393) силовики (2798) Чечня (637)


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Топ комментарии
+37
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 3022
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11.06.2021 14:07
+29
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 5361
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11.06.2021 14:07
+27
что бы знать, что есть дикие племена
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11.06.2021 14:05
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Бьет значит любит!!!
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11.06.2021 14:03 Ответить
Вот на кой нам эта новость надо, Цензор?!
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11.06.2021 14:04 Ответить
что бы знать, что есть дикие племена
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11.06.2021 14:05 Ответить
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 3022
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11.06.2021 14:07 Ответить
Теж не розумію для чого нам знати про справи в "мірє животних"
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11.06.2021 14:08 Ответить
кацапа, а навіщо тобі щось знати, як у тебе начинка протухла.
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11.06.2021 23:19 Ответить
Давно тебе не було, ****** винтороге. Іноді дійсно дивує життя в вашій клоаці. Як так можна жити? Ви ж як гієни, мертвячиною харчуєтесь, самі себе з'їдаєте. І ти вважаєш мабуть себе людиною, росіянином. Приходиш на роботу щоб зайти через впн щоб гадити, показувати своє свинособаче нутро. Я ніколи не буду кацапом, бо я не росіянин. Ти не розумієш який це сором бути росіянином в якому присутні всі найгірші вади людини. Більшість цих вад взагалі існує тільки на вашій території. Ви не люди і не тварини, я не знаю як вас класифікувати.
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12.06.2021 00:08 Ответить
тухлятина кацарила, та звичайно, що не розумію, я ж не ти, я ж не кацап, з начинкой протухшою.
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12.06.2021 00:51 Ответить
Чтобы ватники знали что их ждёт.
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11.06.2021 14:09 Ответить
что-бы плевать на звук в того кто говорит что нам дал Майдан при очередной зашкварной новости из мордора.
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11.06.2021 14:25 Ответить
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 2257
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11.06.2021 14:06 Ответить
А вы думаете что если в Украине в како-то феодальной вотчине села или пгт или даже районного города жена сбежит от мужа с ребёнком из-за избиений, её не доставят обратно, если родственник мужа какой-то местный перец? Ещё как доставят, и снова будет получать в два раза больше. Я говорю про конкретные случаи о которых знаю. Ещё нужно долго цивилизоваться до 3000 евро среднестатистической месячной зарплаты.
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11.06.2021 14:20 Ответить
Нехрен от мужей сбегать! Жена должна повиноваться мужу своему. Так она на венчании соглашается. Попривыкали, кичить из себя пупов земли! Бабское дело маленькое.
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11.06.2021 14:26 Ответить
Ты правильно пишешь! Но муж должен любить свою жену , а не лупасить ее ..."Муж да любит жену свою...." Библия.
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11.06.2021 15:51 Ответить
Но при этом жену нельзя избивать скуки ради.
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11.06.2021 15:56 Ответить
Никаких случаев ты не знаешь. Потому что ты кацапский троль и брехун.
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11.06.2021 15:24 Ответить
помедленней пажалста я записіваю Я СЕРЕЗНО НАЗІВАЙ АДРЄСУ
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11.06.2021 16:47 Ответить
Лучше дайте свой адрес, и предложите людям в таких случаях обратиться к вам за помощью. Значительно больше людей страдает чем мы знаем, потомоу что люди элементарно бояться кому-то рассказать. Потому-что их все поливают грязью. Называют сумашедшими. Расказыаают что они никто и ничто, и что с ними можно делать всё что хочешь. А в данном случае женщину пока спрятали родственники, поэтому адреса, слава богу, и я не знаю.
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12.06.2021 13:13 Ответить
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 5361
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11.06.2021 14:07 Ответить
Прям в яблочко лупит
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11.06.2021 14:08 Ответить
Я там був тоді...
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11.06.2021 14:12 Ответить
Дерьмо, или ярмо?
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11.06.2021 15:58 Ответить
Лесбиянка нашла куда бежать - из Чечни в Дагестан. Теперь вернут в семью, там убьют и скажут, что покончила жизнь самоубийством. Из Рашки надо было бежать, куда угодно, даже в той же Турции всем плевать, кто с кем спит.
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11.06.2021 14:10 Ответить
яке нам діло до того, що робиться в РФ? в диких племен свої звичаї, нам це не цікаво.
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11.06.2021 14:11 Ответить
Кавказ називати росією ..ну хіба що з дуже великою"натяжкою
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11.06.2021 19:09 Ответить
Чеченская лесбиянка. Это уже интересно. По-моему Запад уже устал от отравленных небутербродов.
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11.06.2021 14:12 Ответить
Ну да. В Чечне ей теперь капец
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11.06.2021 14:12 Ответить
Тяжка ця тема
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11.06.2021 14:15 Ответить
Очень важно для Украины. Очень важно. А давайте постить вообще все новости из-за поребрика?
Помочь? Ок. Поработаю внештатным сотрудником Цензора сегодня. Тааак. Что там у нас?
*************
РИА Новости пишет - Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр.
****
ERR докладывает- В поселке Камбья в Тартумаа украли электронную сигарету.
**
Агентство ФАН Россия сообщает - Главы ЛНР и ДНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок.
***
Оставайтесь с нами )) Щас перекурю и продолжим.
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11.06.2021 14:17 Ответить
Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні - Цензор.НЕТ 7463
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11.06.2021 14:31 Ответить
рабов возвращают хозяевам
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11.06.2021 14:20 Ответить
Жена должна повиноваться мужу.
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11.06.2021 14:27 Ответить
жена это не рабыня, она не является собственностью мужа, поэтому вправе уйти от него
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11.06.2021 14:34 Ответить
Жена это не рабыня, но мужу должна во всем повиноваться. Муж любит жену, заботится о ней и уважает. От мужа дена не имеет право уйти кроме оговоренных случаев некоторых.
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11.06.2021 14:36 Ответить
не должна
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11.06.2021 14:36 Ответить
У вас устаревшие понятия и моральные нормы. В современном мире женщина и мужчина, а соттветственно и муж с женой имеют равные права. И жена не обязана "повиноваться", она имеет точно такое же право выбора и право на собственное мнение, как и муж.
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11.06.2021 15:02 Ответить
если любит, то да, должна повиноваться...Но в горах любви к женщинам нет....
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11.06.2021 15:54 Ответить
Чушь. На дворе 21й век, а не 11й.
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11.06.2021 14:35 Ответить
это чечены, там до сих пор 11-й
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11.06.2021 15:26 Ответить
Главное чтоб руцкие горцы путлера хвалили , а убивать своих женшин , пожалуйста , сколько хотите !
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11.06.2021 14:20 Ответить
Эти чечены в горах избытком у/ф лучшей отравились, слишком дикие.
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11.06.2021 14:31 Ответить
зачем нам эта новость?
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11.06.2021 14:45 Ответить
Дикая страна рашкостания. Нах ток эта новость тут. Там такое каждый день. Сейчас в странах северной африки и ближнего востока больше свобод и прав чем в диких епенях рашкостана.
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11.06.2021 14:45 Ответить
Читаю новость и в голове наши подицейские... еще думаю, причем тут они... оказалось что это в каких-то рашистских ******. На куй нам эта новость?
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11.06.2021 14:47 Ответить
За такую невесту можно племенной завод по разведению овец можно выторговать.
Отцу всего лишь надо найти жениха-лесбиянку.
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11.06.2021 15:36 Ответить
Ну, где европейские санкции, отключение от мировой финсистемы, море возмущений, проклятие на руководство и т.д.? Ой, же не Белорусь, да , а Чечня...Ссыкотно....
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11.06.2021 15:56 Ответить
против кадырова и его окружения санкции давно введены, по несколько раз даже, против его футбольного клуба и мма организации. но больше ничего сделать нельзя, а уж на возмущение, проклятия и т.д. всем вообще плевать. лукашенко кстати тоже на все плевать, диктаторам вообще плевать на свою репутацию, у них цель сохранение личной власти и ничего более
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11.06.2021 16:23 Ответить
У дикарей свои законы )))))
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11.06.2021 15:57 Ответить
Тут багато пишуть, ФАКТИ так поможем
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11.06.2021 16:49 Ответить
я про таке в Украіні
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11.06.2021 16:50 Ответить
Сумно. Що буде робитись в Україні, коли паРаша нас захопить?
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11.06.2021 21:18 Ответить
 
 