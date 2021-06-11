Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10%, - Шмыгаль

Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. По мнению главы правительства, это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сокращения районов будут уволены 21 тыс. сотрудников райгосадминистраций, - Чернышов

"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом КМУ, Минфином, Минцифрой и НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы - ред.). Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - отметил Шмыгаль.