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Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10%, - Шмыгаль

Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10%, - Шмыгаль

Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. По мнению главы правительства, это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

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"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом КМУ, Минфином, Минцифрой и НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы - ред.). Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - отметил Шмыгаль.

сокращение (308) реформы (3951) госслужащие (339) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+5
Он наверное хотел сказать-нужно оставить 10% этих дармоедов.
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11.06.2021 14:09
+4
Я б на 90% убрал бы их всех
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11.06.2021 14:09
+2
Украина 45% ввп забирает в бюджет, где его разворовуют чиновники. С таким госапаратом нужно уменьшать этот процент до минимально возможного, увольнять максимально допустимое колличество чиновников, сокращать бесполезные статьи расходов. А на полученные с этого всего деньги радикально уменьшать налоги.
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11.06.2021 14:17
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Я б на 90% убрал бы их всех
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11.06.2021 14:09 Ответить
Он наверное хотел сказать-нужно оставить 10% этих дармоедов.
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11.06.2021 14:09 Ответить
***, нічого нехай не рухають, бо їх завтра, після скорочення, стане вдвоє більше, а толку від них вчетверо меньше!
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11.06.2021 14:49 Ответить
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11.06.2021 15:39 Ответить
Кожна влада зменшує кількість дармоїдів, а іх кількість тільки зростає.
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11.06.2021 14:12 Ответить
Бубочку тоже на 10%?
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11.06.2021 14:14 Ответить
А что такое предельная численность? Это - численность, которая могла бы быть, если бы кабинеты чиновников были утрамбованы зелёными слугами до самого потолка?
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11.06.2021 14:15 Ответить
Вот именно.Вы схватили суть.'Предельная' это штатное расписание.Тут даже живьём не надо иметь персонал.Трамбовать не придется.Экономию фонда зарплаты делим по-честному.Как говорят "во время циркового номера не пострадало ни одно животное".
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11.06.2021 14:25 Ответить
Атрубаєш адну галаву- виростають ТРИ!!
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11.06.2021 14:16 Ответить
должна. но пока еще не вся криворожско-наркоманская профессура трудоустроена
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11.06.2021 14:16 Ответить
снова будущее время
когда же настоящее?!
я уже молчу о прошлом

як то кажуть - дурень думкою багатіє
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11.06.2021 14:17 Ответить
Украина 45% ввп забирает в бюджет, где его разворовуют чиновники. С таким госапаратом нужно уменьшать этот процент до минимально возможного, увольнять максимально допустимое колличество чиновников, сокращать бесполезные статьи расходов. А на полученные с этого всего деньги радикально уменьшать налоги.
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11.06.2021 14:17 Ответить
при совке было 50-60тыс чинуш в 2000е 400-500тыс

недавно М Саакашвили просветил шо до 1,5 млн быдлоылиты развелось

какие 10% дармоедов ? гнилоедов, глистов кончающих Неньку
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11.06.2021 14:28 Ответить
розумова маса держслужбовців і так суттєво зменшилась з вашим приходом
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11.06.2021 14:18 Ответить
трускавець не для них
це було зрозуміло зразу
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11.06.2021 14:23 Ответить
наша пісня гарна й нова починаєм її знову
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11.06.2021 14:21 Ответить
То це ті обіцянки про нові робочі місця на смітниках? Чи нова сила, щоб чадити міфічний зелін ліс?
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11.06.2021 14:21 Ответить
По сравнению с 2016-м расходы государства на зарплаты чиновников повысились в 2,3 раза.
Скільки держслужбовців припадає на душу населення в країнах світу
У Кабміні планують скорочення державних службовців на 8%, зокрема чиновників Держаудиту та Держстату. Загалом звільнити мають 18 тис. 449 чиновників здебільшого в районних державних адміністраціях. «Слово і Діло» пропонує подивитись, скільки держслужбовців працює в країнах світу та як кількість чиновників розподіляється на душу населення в різних державах.

Найбільше чиновників у Китаї - 7 млн держслужбовців на 1 млрд 433 млн 783 тис. 686 осіб. Один бюджетник припадає на 205 китайців.

У Російській Федерації 2,4 млн чиновників обслуговують 145 млн 872 тис. 256 росіян. Виходить по одному на кожних 60 громадян.

Більше навантаження в американських держслужбовців, де загалом 2,1 млн чиновників працює на майже 330 млн громадян Сполучених Штатів. У середньому один бюджетник на майже 157 американців.

У Німеччині пропорція ще більша - майже 508 тис. держслужбовців встигають обслуговувати понад 83 млн німців. На кожного чиновника припадає 165 громадян Німеччини.

Велика Британія оплачує роботу 431 тис. держслужбовців, які обслуговують понад 67 млн жителів Сполученого Королівства. На одного чиновника припадає майже 157 людей.

Схожа ситуація в сусідній з Британією Франції - 486 тис. держслужбовців на понад 65 млн французів. По одному бюрократу на 134 мешканця Франції.

В Україні понад 244 тис. працівників бюджетної сфери. Якщо відштовхуватись не від останнього пробного перепису Кабміну, а від попередніх даних Держстату, то в Україні населення становить 41 млн 868 тис 299 осіб. Тоді в нас на одного чиновника припадає 171 українець.

Більше тільки в Білорусі, де один держслужбовець має встигати працювати із майже 256 білорусами та Казахстані - один чиновник на 188 громадян цієї країни.

У Литві та Естонії державні онлайн-сервіси почали розвиватися набагато раніше, ніж в інших країнах. Ці країни одні з перших у світі відмовилися від паперового документообігу, а в Естонії навіть запровадили електронне голосування.

Зараз у Литві працює лише 60 тис. держслужбовців на 2,7 млн населення (один чиновник на 46 литовців), а в Естонії за бюджетні кошти працює трохи більше 25 тис. людей на 1,3 млн населення (один держслужбовець на 52 естонці).

Нагадаємо, раніше «Слово і Діло» підрахувало, скільки депутатів у парламентах різних країн світу та яку кількість людей представляє один парламентар.

Також ми подивились, скільки жінок-депутатів у різних парламентах.
https://www.slovoidilo.ua/2020/02/13/infografika/suspilstvo/skilky-derzhsluzhbovcziv-prypadaye-dushu-naselennya-********-svitu
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11.06.2021 14:27 Ответить
мене ніяк не лишає відчуття, шо вони якісь біржові брокери
граються на курсі (крові)
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11.06.2021 14:28 Ответить
Опа, це завжди було сигналом до підвищення зп!
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11.06.2021 14:28 Ответить
Доведите численность хотя бы до забюрократизированного совка!
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11.06.2021 15:02 Ответить
Судя по тому,как с каждым годом растут бюджетные аппетиты охфиса зелупы, то первым шагом на пути к реформе госуправления, должна быть упразднена должность презедента.
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11.06.2021 15:08 Ответить
Уже слышали это, лгунишка ты наш зелененький
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11.06.2021 15:26 Ответить
Да там 99 процентов бесполезных бездельников,особенно всякие проверяльщики-взяточники типа инспекторов держпраци.
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11.06.2021 16:02 Ответить
 
 