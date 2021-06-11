Жительница Киевщины призывала к вводу российских войск на территорию Украины, - СБУ

Жительница Киевской области в интернете призывала к вводу российских войск на территорию Украины, а также пропагандировала деятельность российских террористов так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизовала" оккупацию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России. Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижения и сбор подписей за фейковые петиции.

Кроме того, женщина систематически распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ социальных сетей. Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность российских террористов "ДНР".

Задокументировано, что антиукраинскими настроениями агитаторша "вдохновлялась" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Они были организованы байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Залдостановым.

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По информации украинской спецслужбы, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети Интернет накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантки дела в одном из райцентров Киевщины изъяты мобильные устройства и компьютерная техника, содержащие доказательства ее преступной деятельности.

Сейчас следователями СБУ фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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