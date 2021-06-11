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Жительница Киевщины призывала к вводу российских войск на территорию Украины, - СБУ

Жительница Киевщины призывала к вводу российских войск на территорию Украины, - СБУ

Жительница Киевской области в интернете призывала к вводу российских войск на территорию Украины, а также пропагандировала деятельность российских террористов так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизовала" оккупацию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России. Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижения и сбор подписей за фейковые петиции.

Кроме того, женщина систематически распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ социальных сетей. Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность российских террористов "ДНР".

Задокументировано, что антиукраинскими настроениями агитаторша "вдохновлялась" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Они были организованы байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Залдостановым.

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По информации украинской спецслужбы, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети Интернет накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантки дела в одном из райцентров Киевщины изъяты мобильные устройства и компьютерная техника, содержащие доказательства ее преступной деятельности.

Сейчас следователями СБУ фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

Киевская область (4122) СБУ (19874) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+29
ЗА РОГА И НА РОДИНУ В ПАРАШУ.
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11.06.2021 14:20
+21
Нет , наказание эта тварь должна понести здесь , в Украине !
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11.06.2021 14:25
+20
И жрала же **** украинский хлебушек, тварь 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.06.2021 14:30
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ЗА РОГА И НА РОДИНУ В ПАРАШУ.
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11.06.2021 14:20 Ответить
Нет , наказание эта тварь должна понести здесь , в Украине !
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11.06.2021 14:25 Ответить
А потім в парашу.
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11.06.2021 14:35 Ответить
Да в рашу ее, это лучшее наказание.
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11.06.2021 14:35 Ответить
В лугандон...но с правильным вбросом "украинский агент"...
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11.06.2021 16:27 Ответить
ч. 2 ст. 109
обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-109.htm
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11.06.2021 16:40 Ответить
В буцыгарню , с конфискацией ! Не будьте такими добренькими , другие страны за участие в военных действиях в Украине ,своих граждан сажают на 20 лет , а эта жаба-гадюка и больше заслужила
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11.06.2021 15:48 Ответить
от 5 до 10 статья... кормить теперь эту мразь налогоплательщикам
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11.06.2021 17:26 Ответить
Через 10-15 лет после отсидки!
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11.06.2021 14:25 Ответить
расстрелять в течении часа!
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11.06.2021 14:33 Ответить
Фигушки! Она должна пройти через следствие, суд, получить конкретный срок, а потом ее можно выставить по обмену на наших пацанов.
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11.06.2021 18:14 Ответить
Что так сразу?!Сначала нужно узнать сколько она заработала на раша агитации(плюс расходы СБУ на её задержание) и конфисковать у неё за ЭТО- её имущество!!! А потом,снабдив её прокладками и носовым платком(мы же не звери )-отправить её на РФ!
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11.06.2021 18:32 Ответить
Люди устали и хотят сильного президента😄
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11.06.2021 14:20 Ответить
Кого? Неужто ***** сопливого?
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11.06.2021 14:27 Ответить
Статью прочитал или как всегда?
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11.06.2021 14:43 Ответить
кого оккупанта и террориста? Это не сила, а использование своей власти, подчинив себе всех рабов запугиванием и реальными расправами.
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11.06.2021 14:42 Ответить
На Пукина намекаешь, ольгинский петух ?
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11.06.2021 14:55 Ответить
В тюрягу!
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11.06.2021 14:20 Ответить
вот же мразь
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11.06.2021 14:23 Ответить
Повесить суку без суда и следствия !!
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11.06.2021 14:24 Ответить
"администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы"

Вопрос.


Какова судьба популярных антиукраинских ресурсов?
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11.06.2021 14:25 Ответить
В Кривбассе,есть такой себе сайтец..."1-ый Криворожский",вполне себе официальный позиционируемый городской сайт!Так вот там непаханное поле этих ублюдков мокшанских....и СБУ,ноль эмоций!
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11.06.2021 17:35 Ответить
ленка зеленская тоже призывала информировать русню о передвижениях вооруженных сил украины - и че?
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11.06.2021 14:26 Ответить
а я хочу жить в Швейцарии, почему нас Швейцария к себе присоединить не хочет ?! ))
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11.06.2021 14:26 Ответить
Да кому нужна твоя рязанщина
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11.06.2021 14:27 Ответить
Странно. Обычно за такое создают свободные экономические зоны, дают преференции для поступления в вузы и две пенсии
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11.06.2021 14:28 Ответить
И жрала же **** украинский хлебушек, тварь 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.06.2021 14:30 Ответить
ця кучерява ,або травмована золдастановскою групо..хою або генетично зірка в лобі на всю голову ))) дати прикуренного піддупника до рашиського стойла ...
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11.06.2021 14:33 Ответить
это зэ-изберательница
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11.06.2021 14:34 Ответить
Этой колорадской тётке бояться нечего. Никто её наказывать не будет.... Неля Штепа тоже призывала кремль к захвату Украины, и теперь она на свободе, стала депутаткой.... Это - сигнал всем предателям - не бояться гадить Украине...
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11.06.2021 14:34 Ответить
А наприклад допа з гепою та бібіпко нє? Маса фактів та свідчень.
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11.06.2021 14:44 Ответить
https://youtu.be/a4_2gYIC-Lc просто нашлюхалась
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11.06.2021 14:45 Ответить
Лишить гражданства и отправить жить в ОРДЛО!
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11.06.2021 15:00 Ответить
Вывезти на границу лугандонии и дать пинка.
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11.06.2021 15:07 Ответить
галоперидол в дупу и копняками в ордло
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11.06.2021 15:14 Ответить
И как правило "призывальщики" живут в дерьме. Она пол покрасить не хочет, не говоря уже о новом, но призывать призывает. Алконавт вонючий. Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1451
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11.06.2021 15:19 Ответить
Курить в доме это уже извращение.
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11.06.2021 17:35 Ответить
Пора серьезно депутатам задуматься о законе, который лишает права голосовать вот таких мразей.
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11.06.2021 15:21 Ответить
А мерилом должен быть либо экзамен на право голосовать и быть гражданином, либо платное участие в голосовании. Оба варианта хороши - отсеит тех, кому реально нужно решать судьбу родины. А все совки и сепары удавятся сдавать экзамен или платить те же 100грн.
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11.06.2021 15:36 Ответить
им по 200 рыгомрази и мертвечуки раздадут для этого
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12.06.2021 13:36 Ответить
В камеру скатину посадили??? она социально очень опасная...
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11.06.2021 15:23 Ответить
Было бы правильно за такое конфискация имущества и права на жительство в стране.
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11.06.2021 15:37 Ответить
На кол, ссуку! Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ - Цензор.НЕТ 9493
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11.06.2021 15:44 Ответить
Або "ввести" держак лопати.
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11.06.2021 16:05 Ответить
ищите кацапа...
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11.06.2021 15:47 Ответить
Набить на лбу "Лезбиянка" и отправить в Чечню.
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11.06.2021 15:49 Ответить
это зеле надо сделать
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11.06.2021 15:51 Ответить
фтопку падлюку
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11.06.2021 15:53 Ответить
Візьміть їй квиток назавжди на расєю. Паспорт на кордоні порвати.
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11.06.2021 15:59 Ответить
На плот и в оккупированный Крым - оккупендские погранцы подумают укро-дрг трахнут по бабе рокеттой и утопят
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11.06.2021 16:03 Ответить
Досі нема закону що до позбавлення ворогів України українського громадянства .
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11.06.2021 16:07 Ответить
Жартуєте? Хто ж тоді буде головувати за ведмедчуків, мурляєвих, колєснікових та іншу гидоту?
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11.06.2021 16:56 Ответить
у меня бабка соседка делает тоже самое, только не интернете. Каждый день восхваляет путина. На звонок в СБУ с меня поржали....
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11.06.2021 16:25 Ответить
в СБУ обычно ржут с набутылочников
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12.06.2021 13:36 Ответить
от за роги на подвал і обмін на нашого
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11.06.2021 16:42 Ответить
Расстрелять курву...
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11.06.2021 16:51 Ответить
На розмінування. Методом жюкова.
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11.06.2021 16:54 Ответить
А скільки років цій гадюці ?
І таке є громадянкою України ?
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12.06.2021 05:10 Ответить
Прокурорша чи суддя?
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14.06.2021 13:39 Ответить
 
 