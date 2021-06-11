На следующем саммите НАТО будет подтверждено, что Украина в свое время станет членом НАТО, - глава представительства Альянса Винников
Неизвестно, когда Украина станет членом НАТО, но это произойдет в свое время.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников на Молодежном форуме по безопасности.
Он отметил, что страны НАТО разделяют стремление Украины к демократическим ценностям и процветанию.
"Как неоднократно повторял генеральный секретарь НАТО, независимая, суверенная и стабильная Украина является ключом для евроатлантической безопасности, и все страны-члены НАТО хотят, чтобы Украина была успешной. И как Украина готовится к празднованию 30-летия Независимости, мы также смотрим на 30 лет партнерства между НАТО и Украиной. За эти три десятилетия наши отношения развились в одни из самых тесных и активных партнерств в НАТО. В прошлом году страны Альянса предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями. И это является признанием весомого вклада Украины в евроатлантическую безопасность", - отметил он, добавив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины, а значит не признает аннексию Крыма, а также осуждает агрессию на востоке Украины.
"В результате российских агрессивных действий НАТО практически остановило все сотрудничество с Россией, оставив открытыми политические каналы коммуникации. НАТО также в значительной мере усиливает свои меры по сдерживанию и обороне на востоке и южном востоке Альянса, а также – свое присутствие в Черном море", - сказал Винников.
Он напомнил о значительной практической поддержке Украины со стороны НАТО и поддержке широкомасштабных реформ.
Винников напомнил, что на Бухарестском саммите было определено, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это было подтверждено на ряде саммитов, и это будет подтверждено на следующем саммите, который состоится в понедельник.
"Политика открытых дверей остается, и она приносит результаты. Как вы знаете, в прошлых годах еще два члена присоединились к Альянсу – Черногория и Северная Македония", - сказал он, напомнив, что решение о вступлении определенной страны в НАТО принимается исключительно консенсусом всех стран-участниц без влияния третьих сторон.
"Никто не может сказать, когда Украина вступит в НАТО, но мы уверены, что Украина и вы, как будущее, приложите все усилия для активизации реформ и трансформации страны", - подытожил он, обращаясь к участникам форума.
Также он подчеркнул важность годовой национальной программы в рамках Комиссии "Украина-НАТО".
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Выбирать будет снова народ Украины, к огромному твоему сожалению.
Его можно либо создать, либо купить.
Де ті кадри, де ті потужності?
Я працював у цій галузі.
В Україні нічого від неї не залишилося.
Это не взрывпакет.
Не мелите чушь.
Шо ви мелете?
то не применишь его, чтоб защититься, а на содержание будешь нести расходы бюджета,
а если применишь - тебя сотрут с лица земли имеющие оное в большем кол-ве ...
вопрос: а оно нам нада?
Не раньше окончания войны.
параша сделает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше.
Бо воно тільки тринькає наше бабло та час забирає.
Иногда ты, всё-таки, палишься.
Здогадався з ким зв'язався?😁
а тобі більш до ладу КАЛ-о-мойша?
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
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😁
не,я вас не коллекционирую.мне без надобности.
так шо не надо кусать руку дающую
А, якщо своїми словами, то нас публічно дипломатично послали на.уй.