На следующем саммите НАТО будет подтверждено, что Украина в свое время станет членом НАТО, - глава представительства Альянса Винников

Неизвестно, когда Украина станет членом НАТО, но это произойдет в свое время.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников на Молодежном форуме по безопасности.

Он отметил, что страны НАТО разделяют стремление Украины к демократическим ценностям и процветанию.

"Как неоднократно повторял генеральный секретарь НАТО, независимая, суверенная и стабильная Украина является ключом для евроатлантической безопасности, и все страны-члены НАТО хотят, чтобы Украина была успешной. И как Украина готовится к празднованию 30-летия Независимости, мы также смотрим на 30 лет партнерства между НАТО и Украиной. За эти три десятилетия наши отношения развились в одни из самых тесных и активных партнерств в НАТО. В прошлом году страны Альянса предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями. И это является признанием весомого вклада Украины в евроатлантическую безопасность", - отметил он, добавив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины, а значит не признает аннексию Крыма, а также осуждает агрессию на востоке Украины.

"В результате российских агрессивных действий НАТО практически остановило все сотрудничество с Россией, оставив открытыми политические каналы коммуникации. НАТО также в значительной мере усиливает свои меры по сдерживанию и обороне на востоке и южном востоке Альянса, а также – свое присутствие в Черном море", - сказал Винников.

Читайте также: Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. ВИДЕО

Он напомнил о значительной практической поддержке Украины со стороны НАТО и поддержке широкомасштабных реформ.

Винников напомнил, что на Бухарестском саммите было определено, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это было подтверждено на ряде саммитов, и это будет подтверждено на следующем саммите, который состоится в понедельник.

"Политика открытых дверей остается, и она приносит результаты. Как вы знаете, в прошлых годах еще два члена присоединились к Альянсу – Черногория и Северная Македония", - сказал он, напомнив, что решение о вступлении определенной страны в НАТО принимается исключительно консенсусом всех стран-участниц без влияния третьих сторон.

"Никто не может сказать, когда Украина вступит в НАТО, но мы уверены, что Украина и вы, как будущее, приложите все усилия для активизации реформ и трансформации страны", - подытожил он, обращаясь к участникам форума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - ОП

Также он подчеркнул важность годовой национальной программы в рамках Комиссии "Украина-НАТО".