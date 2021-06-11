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На следующем саммите НАТО будет подтверждено, что Украина в свое время станет членом НАТО, - глава представительства Альянса Винников

На следующем саммите НАТО будет подтверждено, что Украина в свое время станет членом НАТО, - глава представительства Альянса Винников

Неизвестно, когда Украина станет членом НАТО, но это произойдет в свое время.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников на Молодежном форуме по безопасности.

Он отметил, что страны НАТО разделяют стремление Украины к демократическим ценностям и процветанию.

"Как неоднократно повторял генеральный секретарь НАТО, независимая, суверенная и стабильная Украина является ключом для евроатлантической безопасности, и все страны-члены НАТО хотят, чтобы Украина была успешной. И как Украина готовится к празднованию 30-летия Независимости, мы также смотрим на 30 лет партнерства между НАТО и Украиной. За эти три десятилетия наши отношения развились в одни из самых тесных и активных партнерств в НАТО. В прошлом году страны Альянса предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями. И это является признанием весомого вклада Украины в евроатлантическую безопасность", - отметил он, добавив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины, а значит не признает аннексию Крыма, а также осуждает агрессию на востоке Украины.

"В результате российских агрессивных действий НАТО практически остановило все сотрудничество с Россией, оставив открытыми политические каналы коммуникации. НАТО также в значительной мере усиливает свои меры по сдерживанию и обороне на востоке и южном востоке Альянса, а также – свое присутствие в Черном море", - сказал Винников.

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Он напомнил о значительной практической поддержке Украины со стороны НАТО и поддержке широкомасштабных реформ.

Винников напомнил, что на Бухарестском саммите было определено, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это было подтверждено на ряде саммитов, и это будет подтверждено на следующем саммите, который состоится в понедельник.

"Политика открытых дверей остается, и она приносит результаты. Как вы знаете, в прошлых годах еще два члена присоединились к Альянсу – Черногория и Северная Македония", - сказал он, напомнив, что решение о вступлении определенной страны в НАТО принимается исключительно консенсусом всех стран-участниц без влияния третьих сторон.

"Никто не может сказать, когда Украина вступит в НАТО, но мы уверены, что Украина и вы, как будущее, приложите все усилия для активизации реформ и трансформации страны", - подытожил он, обращаясь к участникам форума.

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Также он подчеркнул важность годовой национальной программы в рамках Комиссии "Украина-НАТО".

Автор: 

НАТО (9970) россия (95441) членство в НАТО (1509) Винников Александер (30)


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Топ комментарии
+8
Конец света тоже когда то произойдет и солнце когда то погаснет.
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11.06.2021 14:21
+7
Радует,что зекретину Запад не даст второй срок захватить -а после бегства зесрани все будет с Украиной ок)
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11.06.2021 14:33
+5
Это понятно,что станет)вот только зекретин этого подарочка не получит...
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11.06.2021 14:22
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вот когда станет
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11.06.2021 14:21 Ответить
Конец света тоже когда то произойдет и солнце когда то погаснет.
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11.06.2021 14:21 Ответить
Это понятно,что станет)вот только зекретин этого подарочка не получит...
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11.06.2021 14:22 Ответить
А тебя это радует.
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11.06.2021 14:30 Ответить
Радует,что зекретину Запад не даст второй срок захватить -а после бегства зесрани все будет с Украиной ок)
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11.06.2021 14:33 Ответить
то ты про Независимость?
Выбирать будет снова народ Украины, к огромному твоему сожалению.
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11.06.2021 14:37 Ответить
Зрадофил?
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11.06.2021 14:50 Ответить
Реалист.
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11.06.2021 14:55 Ответить
Ну про купить ЯО Вы точно реалист, реалистичный.
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11.06.2021 14:59 Ответить
А у тебя ,зесрань ,выбора не будет -твоя зеля,стариниями того же ,"обожающего" его,Байдена ,будет в такой глухой дупе,что ...))))
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11.06.2021 16:39 Ответить
Будет кто-то другой.
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11.06.2021 16:54 Ответить
Конечно,но совсем не тот ,кто тебя устроит)
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11.06.2021 23:07 Ответить
Украину обезоружили и обманули и не дали защиты НАТО взамен на 3 ядерный потенциал мира. Если Украину не берут в НАТО, Украина обязана восстановить ядерное оружие для своей защиты!
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11.06.2021 14:25 Ответить
Что значит "восстановить"?
Его можно либо создать, либо купить.
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11.06.2021 14:29 Ответить
Розробка це дуже важке діло. У нас вже все розроблене, є кадри й виробничі потужності.
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11.06.2021 14:40 Ответить
Де?
Де ті кадри, де ті потужності?
Я працював у цій галузі.
В Україні нічого від неї не залишилося.
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11.06.2021 14:42 Ответить
Ви стверджуєте що всі вже вмерли, креслення знищене, південьмаш і хімічний зрівняний з землею?
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11.06.2021 14:51 Ответить
Серьёзное атомное оружие на коленке в сарае не сделаешь.
Это не взрывпакет.
Не мелите чушь.
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11.06.2021 14:55 Ответить
Про колінку я не казав, і не казав що це легко. Але раніше в нас це виготовляли і заводи ще не повністю знищені, хоча влада прикладає для цього руку.
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11.06.2021 15:00 Ответить
Ни НАТО ни раша не позволят иметь Украине ядерное оружие
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11.06.2021 15:12 Ответить
Це так. Тільки в них можна не питати. Раша все більше ьуде анексовувати наші території, не зараз так через 10 років. Вони траву будуть жерти але нас знищать, просто сволочна нація. Треба для початку себе поважати, а поиім і інші будуть, а не слухати що дозволить нато в членах якої явні ватники такі як Румунія і тд.
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11.06.2021 15:25 Ответить
Які розробки?
Шо ви мелете?
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11.06.2021 14:44 Ответить
если создашь ядерное оружие -
то не применишь его, чтоб защититься, а на содержание будешь нести расходы бюджета,
а если применишь - тебя сотрут с лица земли имеющие оное в большем кол-ве ...

вопрос: а оно нам нада?
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11.06.2021 14:45 Ответить
Я теж так думав починаючи з 90х до недавно. Але як покзує практика в цьому продажному світі поважають лише силу. Навіть КНДР більше поважають ніж нас. А кацапи взагалі поки не знищать нас не заспокояться.
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11.06.2021 14:56 Ответить
Купить? А кто его продаст? Нужно создавать. Но кто это будет делать? Украиной правят барыги которые за лишний доллар удавятся. Они ради своей выгоды и саму Украину готовы продать.
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11.06.2021 15:42 Ответить
для чего тебе ядерное оружие?шоб мудрый нарид опять какого нить клоуна,певца или парикмахера-ногтеведа выбрал,и тот начал ядреной дубинкой размахивать?
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11.06.2021 14:40 Ответить
Будапештский меморандум в помощь. Про купить ЯО вообще перл, зачет.
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11.06.2021 14:52 Ответить
кагдата, хер знаит када, скарее всиво абизатильна...
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11.06.2021 14:27 Ответить
"В своё время".
Не раньше окончания войны.
параша сделает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше.
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11.06.2021 14:28 Ответить
В своё время это когда от Украины останется три района?
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11.06.2021 14:32 Ответить
что Украина в свое время...?
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11.06.2021 14:32 Ответить
когда наступит своё время?
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11.06.2021 14:32 Ответить
да когда то я в свое время может быть выиграю джек пот в лотерею...
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11.06.2021 14:42 Ответить
Тогда , когда создадут "Институт Гражданства" и через него проведут процедуру получения Гражданства по международным стандартам и правилам ! Вот только тогда у нас появяться настоящие Граждане Украины и только они будут иметь Избирательное Право !Тогда только и смениться система управления Государством и олигархи перестанут сидеть на государственном бюджете и начнется настоящая реформа вооруженных сил Украины и всех остальных ветвей власти . Вот тогда... и Знания Законов Державотворення будут знать и использовать их при выборе власти , а не из телевизора и бигморд черпать фальшивую информацию!
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11.06.2021 21:33 Ответить
Зелю треба гнати...
Бо воно тільки тринькає наше бабло та час забирає.
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11.06.2021 14:36 Ответить
"наше бабло"
Иногда ты, всё-таки, палишься.
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11.06.2021 14:38 Ответить
Наше. Бо я плачу податки в бюджет України.
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11.06.2021 14:43 Ответить
Та я ж про "бабло" твоё.
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11.06.2021 14:45 Ответить
"в свій час" - це слід розуміти, коли хоча би половина 73/43%зебілів переконаються в своїй помилці, покаються і проголосують за проукраїнські національно-патріотичні політичні сили
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11.06.2021 14:36 Ответить
Уверен на 100%, если во втором туре будет Порошенко и кобыла, выберут кобылу.
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11.06.2021 14:40 Ответить
А в тієї кобили розуму таки більше ніж в тебе.
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11.06.2021 14:45 Ответить
Потому я и не иду в кандидаты.
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11.06.2021 14:46 Ответить
раз в десять лет население сильно ошибается на выборах. Поэтому так и продвигается медленно.
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11.06.2021 14:52 Ответить
Снова МАРКОВКА!
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11.06.2021 14:37 Ответить
не,кацапне только ягель
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11.06.2021 16:57 Ответить
Вам видніше з літери "Ы"..😁
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11.06.2021 17:05 Ответить
ты тоже можешь,надо только обойти скрепу и отказаться от прокси,не брезгуя флагом страны пребывания
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11.06.2021 17:08 Ответить
З Вашими збоченнями шоКАЛадними, та стукачеством, завжди в"саунi"..
Здогадався з ким зв'язався?😁
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11.06.2021 17:15 Ответить
я не запам'ятовую погоняли... .
а тобі більш до ладу КАЛ-о-мойша?
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11.06.2021 17:17 Ответить
Деменція..НЄ??
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
ОтветитьМне нравится 1
😁
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11.06.2021 17:28 Ответить
о,да ты и скрины собираешь?да еще наверное айпишнеги вычисляешь?

не,я вас не коллекционирую.мне без надобности.
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11.06.2021 17:36 Ответить
Я - своего рода антрополог, отстранённо и критически наблюдающий за поведением и мышлением всевозможных антропов. Это позволяет мне замечать и связывать явления и идеи, которые люди, эмоционально вовлечённые в момент, не в состоянии заметить и осознать. Не в обиду будь сказано. Чем глупее и невежественнее человек, тем более обидчив он оказывается, как правило. Так что - на обиженных воду возят. Расслабтесь. Это не про вас лично. Это про кого-то другого.
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11.06.2021 18:17 Ответить
если бы не было НАТО,хоть и без Украины в составе-хуйло давно бы уже свой бункер в Киев перенес.
так шо не надо кусать руку дающую
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11.06.2021 14:41 Ответить
З такою політикою скоро вашої нати не буде. Дуже ви стали продажними.
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11.06.2021 14:42 Ответить
Главное,что бы Машка ЗаХерова из русского притона "МИД"не узнала где саммит НАТО проходит, а то,придет бухая,разгонит шабаш вечно озабоченных !
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11.06.2021 14:52 Ответить
Вот именно в свое время Украина станет членом НАТО, а пока вы не в приоритете интересов НАТО. Для НАТО главное обеспокойство это Китай
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11.06.2021 14:54 Ответить
Шось я так підозрюю, що вони чекають, коли зі "сцени" піде (або приберуть) клоун та його компанія. Як тільки "95 квартал" закінчиться, так нас невдовзі й приймуть до НАТО.
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11.06.2021 15:08 Ответить
Подождите нам уже давали гарантии безопасности и территориальной целостности по Будапештскому меморандуму после вывода ядерного оружия, что опять? и когла Украина после первого евромайдана хотела быть в НАТО,нам сказали в 2008 г., что когда то будем в НАТО, с тех пор и украинцев стало меньше и территории тоже, а теперь после ввода так званого рынка Земли в олни руки, как и все что они делают - Зелеными садистами, Поршенко и Вакарчуком , еще меньше станет всю Землю раскупит сепарская "элита",почему сепарская, потому что , что бы они не делали получается против страны и народ останется без защиты,уде окончательно, вытрявят пистицыдами - заувалированной химической камерой и будут продавать ему ГМО ,ну тогда точно Украина когда то будет в НАТО,но что о берут большие сомнения, потому, что по таим воровским законам они не живут, когда себе все , а народу выживание.
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11.06.2021 16:34 Ответить
"это произойдет в свое время"---(перевод с дипломатического) : когда погоните зеленого осла со всей его шоблой и выберете украинского Президента, не раньше...
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12.06.2021 00:59 Ответить
"Свій час" настане ... у свій час.
А, якщо своїми словами, то нас публічно дипломатично послали на.уй.
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13.06.2021 15:33 Ответить
 
 