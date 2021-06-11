СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожской области попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.
Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейковых органов местного самоуправления.
Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.
Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.
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От это чэкисты!
Это как понять?!
Ви там з глузду з'їхали?
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