СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожской области попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

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Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейковых органов местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

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Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.