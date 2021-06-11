РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости
4 200 20

СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала создание фейкового

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожской области попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины. 

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Киевщины призывала к вводу российских войск на территорию Украины, - СБУ

Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейковых органов местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Также смотрите: Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины. ФОТО

СБУ заблокировала создание фейкового городского совета в Запорожской области 01
СБУ заблокировала создание фейкового городского совета в Запорожской области 02
СБУ заблокировала создание фейкового городского совета в Запорожской области 03

Также читайте: Вернулся в Украину и восстановился на службе экс-начальник милиции Донецка Кириндясов, который в 2014 бросил тысячи своих подчиненных, - Аброськин

Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Запорожье (2649) СБУ (19874) сепаратизм (11311) Запорожская область (3066)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Которые потом штурмовали бы наши здания администраций. Сепаратисты сраные. В ТЮрЬМУ НАДО ИХ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 10-15.
показать весь комментарий
11.06.2021 14:36
+6
Это типа как кацапы штурмуют картонный рейхстаг?
показать весь комментарий
11.06.2021 14:28
+5
Гуляйполе...
"Бей красных пока не побелеют,
Бей белых пока не покраснеют"

СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6158
показать весь комментарий
11.06.2021 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тУрму их!
показать весь комментарий
11.06.2021 14:26 Ответить
Бред какой-то. Кто бы сейчас этим занимался? 2014 год,что ли? Такое чувство,что СБУ сама себе сценарии на коленке пишет "под громкое раскрытие".
показать весь комментарий
11.06.2021 14:28 Ответить
мертвечук активно пропихивал идею "настоящего народовластия".
показать весь комментарий
11.06.2021 15:08 Ответить
Это типа как кацапы штурмуют картонный рейхстаг?
показать весь комментарий
11.06.2021 14:28 Ответить
Гуляйполе...
"Бей красных пока не побелеют,
Бей белых пока не покраснеют"

СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6158
показать весь комментарий
11.06.2021 14:35 Ответить
Странно как то Махно красных "бил"...перешёл на сторону красных и "поставил раком" перед ними раком и Гуляй,и Украину!!! А потом и сам был убит красными!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 17:45 Ответить
Кстати, Махно был награжден орденом Красного знамени под номером 3.
показать весь комментарий
11.06.2021 21:53 Ответить
Которые потом штурмовали бы наши здания администраций. Сепаратисты сраные. В ТЮрЬМУ НАДО ИХ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 10-15.
показать весь комментарий
11.06.2021 14:36 Ответить
не то шо у ФСБ: взялись грохнуть Немцова - грохнули, взялись Скрипалей отравить - отравили, взялись Навального - тоже отравили.
От это чэкисты!
показать весь комментарий
11.06.2021 15:10 Ответить
фейковый перЗедент" Республики Украины" Анатоль Балахнин преспокойно передвигается по Днепру и снимает на ютубе видосики, размещает на Фейсбучике какие-то документы о создании "Республики Украины".. и СБУ его не трогает..
Это как понять?!
показать весь комментарий
11.06.2021 14:47 Ответить
Содают громаду по конституции или нет ? Герб конституционный по ст.20
показать весь комментарий
11.06.2021 14:57 Ответить
нет
показать весь комментарий
11.06.2021 15:06 Ответить
"СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області." - у чому фейковість? ФСбу вже підмінило собою суд?
показать весь комментарий
11.06.2021 15:07 Ответить
Советские тараканы в голове-самые живучие...
показать весь комментарий
11.06.2021 15:22 Ответить
Так він сьогодні ходе з жінкою по Гуляйполю як нічого й не було,юріст галімий
показать весь комментарий
11.06.2021 15:29 Ответить
чтоб иметь о чем говорят для этого вторую сторону слушать надо . Но тут как с ковидом коментарии не уместны. Всем маски спорить потом будете. Страну спасать надо.
показать весь комментарий
11.06.2021 15:50 Ответить
Лавры батьки Махно кому-то спать не дают..
показать весь комментарий
11.06.2021 16:20 Ответить
Да не "лавры" Махно здесь разыгрываются-а разыгрывается очередной пропутинский сценарий!!!! С донбасянами в ОРДЛО у путина получилось-значит надо сделать и Гуляйпольский анархисткий федеральный округ!Который потом попросится в состав РФ!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 18:02 Ответить
"псевдонародовластия"?!

Ви там з глузду з'їхали?

Конституція України.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД. НАРОД здійснює владу БЕЗПОСЕРЕДНЬО і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно НАРОДОВІ і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
показать весь комментарий
12.06.2021 01:59 Ответить
 
 