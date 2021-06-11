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Главы МИД Украины и Италии отмечают активизацию деловых связей между бизнесменами двух стран

Главы МИД Украины и Италии отмечают активизацию деловых связей между бизнесменами двух стран

Объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили бизнесменов двух стран за активное сотрудничество, которое способствует экономическому развитию государств.

Соответствующее заявление дипломаты сделали 10 июня на Украинско-итальянском бизнес-форуме в Киеве.

"Дорогие итальянские и украинские бизнесмены, когда вы подписываете контракты, когда вы делаете новые проекты, вы не просто зарабатываете деньги, вы не просто создаете дополнительные рабочие места в Украине и в Италии, вы не просто платите налоги в бюджеты наших стран, вы цементируете взаимоотношения этих двух стран", - сказал Кулеба.

Ди Майо в свою очередь сообщил, что объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.

"Мы должны определить более четкие планы по экономическому сотрудничеству между нашими странами, для этого здесь и присутствуют представители нашего бизнес-сообщества", - сказал Ди Майо.

В присутствии дипломатов был подписан контракт между международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой "Метинвест" и мировым поставщиком технологий для металлургии итальянской компанией Danieli. Со стороны украинской компании документ подписал генеральный директор Юрий Рыженков, а со стороны итальянского поставщика - гендиректор Джакомо Марески Даниэли.

Подписание документа позволит осуществить поставку современного оборудования для строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе. Инвестиции в него превысят 1 миллиард долларов и при этом будет создано более 230 рабочих мест.

Напоминаем, "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе, стоимостью 1 млрд долларов.

Автор: 

Италия (1641) МИД (6940) Кулеба Дмитрий (2880)


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11.06.2021 14:51 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1403293576591822853 2 ч

Вкид напередодні самміту Байдена з ******?
Ставки підвищують? За ценой нє постоят.
Баби єсчо наражают,поки цей смердючій глист буде натружену дупу ніжити в італійському озері.

Главы МИД Украины и Италии отмечают активизацию деловых связей между бизнесменами двух стран - Цензор.НЕТ 7300
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11.06.2021 15:12 Ответить
 
 