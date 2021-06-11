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Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью "Героям слава", - пресс-аташе УАФ Глывинский

Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (342) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+65
Пресс-аташе УАФ Глывинский о лозунге "Героям слава!" на форме сборной Украины по футболу: Мы намерены в ней играть - Цензор.НЕТ 4124
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11.06.2021 14:57
+64
Слава Україні!!!
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11.06.2021 14:52
+55
Пресс-аташе УАФ Глывинский о лозунге "Героям слава!" на форме сборной Украины по футболу: Мы намерены в ней играть - Цензор.НЕТ 3572
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11.06.2021 15:00
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Страница 2 из 2
Причем здесь бандеровцы? Это памятник героям ВОВ
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11.06.2021 19:01 Ответить
.Чому тоді там бандерівське гасло - Слава Героям .? Саме його пробують заборонити кацапи і ***** , називаючи - бандерівським .!
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11.06.2021 19:08 Ответить
у всяк випадку є ще Лозанна, CAS, а там справа може розглядатись до року.
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11.06.2021 16:08 Ответить
Кто в теме, можете разъяснить, было ли требование УЕФА убрать "Героям - слава!" официальным требованием, т.е. означало запрет играть с этим лозунгом? Или это было как устная настойчивая рекомендация? В первом случае выход на поле в футболках с надписью "Героям - слава!" может повлечь штраф (полбеды) или техническое поражение (а это уже беда). Во втором случае у УЕФА на украинскую федерацию может вырасти зуб, но это переживем.
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11.06.2021 16:11 Ответить
100%
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11.06.2021 16:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/58307 Во втором случае уже со всеми переср@лись. Что меняет?
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11.06.2021 19:04 Ответить
...вася, не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши... Ты еще не понял, что твои "комменты" тут нежелательны, так же, как твое присутствие? Так что как самолайкнул, так и самовыпились с Цензора...
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11.06.2021 16:53 Ответить
...ты в глазки долбишься, "француз"? Я написал не "Вася", а вася - разницу понимаешь? Чего в грязи? - это опять же спрашивай у своей мамы После твоего "коммента" 16:13, думаю, у большинства адекватных форумчан мелькает только такая мысль:
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 4392
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11.06.2021 17:56 Ответить
...вася - это твой пожизненный диагноз, увы... Когда представишь скрин справки об излечении - тогда разрешаю ко мне обратиться, а пока что свали нах, ущербное...
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11.06.2021 18:18 Ответить
...чувак, у тебя режим "дурачок" включен по умолчанию без возможности отключения? С такими, как ты, мне беседовать из брезгливости просто противно, поэтому я уже указал тебе дальнейший курс твоего движения, и с адовым терпением еще раз попрошу отправиться в пешее эротическое путешествие...
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11.06.2021 18:27 Ответить
...ты мазохист, что ли, вася, или просто очень тупой? Тебе твоим русским по белому сказано - я только с людьми беседую, так что еще раз настойчиво прошу тебя соскочить с моего ника и отправиться вышеозначенным тебе путем.
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11.06.2021 18:42 Ответить
...руснявое, у тебя прокся отпала
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11.06.2021 19:08 Ответить
...иди нах, рюзьке
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11.06.2021 19:16 Ответить
Петух, пнх
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11.06.2021 19:28 Ответить
Хамить? Батенька, да вашу мразь отстреливать надо, какое уж тут хамить, а угрозы, самое бесполезное дело на свете, петух вонючий
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11.06.2021 22:16 Ответить
...вы, расеянцы, все тупые, или ты особенный, вася? Тебя ведь уже послали, так чего обратно прибежал? Понравилось? Не устал еще, болезный, а то присядь, отдохни...
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 4080
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11.06.2021 19:55 Ответить
Нет, это не намёк, петушатина, не ерзай на бутылке
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11.06.2021 22:17 Ответить
це показово, що істота, яка переконує, що не існує держави визнаної всім світом, при цьому намагається довести, що не сповідує людоненависницьку теорію й не поважає гітлера.

довбень, та те, що ти є російським неонацистом видно неозброєним оком.
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11.06.2021 17:00 Ответить
Правильно. Играть в той форме , какая есть. Остальные нахер пошли.
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11.06.2021 16:53 Ответить
убрать надпись ГероямСлава --- это поиздеваться над памятью всех павших за Украину во все века. Абсолютно правильное решение - играть в ранее утвержденной форме со всеми надписями!!! Иначе вас свои не поймут....
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11.06.2021 18:56 Ответить
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 5459
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11.06.2021 17:12 Ответить
Хлопці,тепер мусите грати краще від усіх!
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11.06.2021 17:15 Ответить
Слава - Україні !!!
Смерть нацистський роSSії та москалю фуйлу - скотині !
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11.06.2021 17:22 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Это - предательство! Суркис делает все, чтобы украинская сборная не вышла в новой форме на чемпионат 11 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 2529 Если этот человек кругом имеет такой отвратительный следу, когда его не любят ни здесь, ни на Западе, почему он еще что-то значит, а не дает показания следователю, сидя с браслетом на ноге (укр.)?https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#more-134649 Читать далее
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11.06.2021 17:25 Ответить
пророку затявся вірити. Бреше, що ті зебіли, чи касапи. Але - бреше трохи рідше...
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11.06.2021 19:13 Ответить
А ты все так же на бутылке
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11.06.2021 19:29 Ответить
Два ***** тебе в дупу , ватное убожество !
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11.06.2021 20:03 Ответить
Пані та панове!Як (куди)писати свою незгоду з УЕФА?Підказка потрібна не мені одному.
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11.06.2021 19:07 Ответить
Вже 13 тисяч коментів.
https://www.facebook.com/uefa/posts/336148517880616?comment_id=642975639992231&notif_id=1623370953585539&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Можете англійською, українською ... картинки ставити, прапорці ...
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12.06.2021 04:52 Ответить
Дякую.
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12.06.2021 07:24 Ответить
ГОЛОВУ ХЙЛА ВМЕСТО МЯЧА НА ПОЛЕ !)
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11.06.2021 19:33 Ответить
Пусть внятно объяснят, что им не нравится в "Героям слава!", а потом уже мы сами решим победа, и нет, если эту надпись все равно приходится прятать в потай!
УЕФА под ********* прогнулся похоже за их кровавые деньги.
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11.06.2021 20:30 Ответить
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