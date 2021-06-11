Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью "Героям слава", - пресс-аташе УАФ Глывинский
Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.
"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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довбень, та те, що ти є російським неонацистом видно неозброєним оком.
Смерть нацистський роSSії та москалю фуйлу - скотині !
https://www.facebook.com/uefa/posts/336148517880616?comment_id=642975639992231¬if_id=1623370953585539¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Можете англійською, українською ... картинки ставити, прапорці ...
УЕФА под ********* прогнулся похоже за их кровавые деньги.