Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью "Героям слава", - пресс-аташе УАФ Глывинский

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.