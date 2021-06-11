Все фракции Рады подали своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: запускаем, - "слуга народа" Безуглая

Во временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины представлены все фракции и группы парламента.

Об этом сообщила глава ВСК, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Европейская солидарность" дала представителя в ВСК. Это Владимир Арьев. Теперь есть все фракции. Запускаем", - написала Безуглая в пятницу в Фейсбуке.

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Днем ранее определились со своими представителями в ВСК фракции "Голос" и "Батькивщина".

"Голос" и "Батькивщина" сегодня подали своих представителей в ВСК! Это нардепы Роман Костенко и Сергей Евтушок. Спасибо коллегам, и это реально увеличивает наши шансы на общую качественную работу и развитие парламента!", - написала Безуглая в четверг в Фейсбуке.

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.