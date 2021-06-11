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Все фракции Рады подали своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: запускаем, - "слуга народа" Безуглая

Все фракции Рады подали своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: запускаем, -

Во временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины представлены все фракции и группы парламента.

Об этом сообщила глава ВСК, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Европейская солидарность" дала представителя в ВСК. Это Владимир Арьев. Теперь есть все фракции. Запускаем", - написала Безуглая в пятницу в Фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вагнеровцы" станут первым вопросом, который рассмотрит ВСК, - Безуглая

Днем ранее определились со своими представителями в ВСК фракции "Голос" и "Батькивщина".

"Голос" и "Батькивщина" сегодня подали своих представителей в ВСК! Это нардепы Роман Костенко и Сергей Евтушок. Спасибо коллегам, и это реально увеличивает наши шансы на общую качественную работу и развитие парламента!", - написала Безуглая в четверг в Фейсбуке.

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Арьев Владимир (660) ВР (29234) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+5
Безуглая - заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, смотрю и плачу
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11.06.2021 15:01
+5
Неужели зеле будет импичмент по делу вангеровцев?
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11.06.2021 15:15
+4
и где там "ВСК по вагнеровцам?"
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11.06.2021 15:14
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Наконец-то!
Давно пора разобраться в этом хламе.
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11.06.2021 14:57 Ответить
Неужели зеле будет импичмент по делу вангеровцев?
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11.06.2021 15:15 Ответить
А потом скамья подсудимых,, а потом барак, роба, и каторжные работы на лесоповале?
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11.06.2021 15:16 Ответить
Кроме Пороха эта ВСК ничем заниматься не будет. Ильф и Петров еще в "Золотом теленке" это предсказали.
https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw
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11.06.2021 15:23 Ответить
Ты бы пожелал, чтобы вагнеровцев на Марс сослали, беломор-канал строить.
Твои тупые псевдошутки даже обсуждать нет желания.
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11.06.2021 15:24 Ответить
Нет. По представлению ***********, должны сначала рассмотреть все 245 дел на Порошенко
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11.06.2021 15:25 Ответить
Ему и без вагнеровцев на на несколько пожизненных хватит,если по совокупности.
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11.06.2021 15:46 Ответить
"Продали"...
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11.06.2021 14:57 Ответить
Безуглая - заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, смотрю и плачу
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11.06.2021 15:01 Ответить
То ли смех ,то ли слёзы .
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11.06.2021 15:15 Ответить
Одно понятно баба - она не рабочая, какой-та мужиковатый вид у нее, я бы брезганул на месте Яременка
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11.06.2021 15:18 Ответить
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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11.06.2021 15:27 Ответить
Настоящая фамилия этой протаскушки(от слова не "протащили" по блату) - Безгоуздая.
Марьяна Безглуздая
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11.06.2021 15:04 Ответить
Что-то снова не так?
Речь идёт о "вагнеровцах"..., а вы Безуглую склоняете.
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11.06.2021 15:08 Ответить
Когда вы столкнетесь с ней в реале,то тоже будете "склонять". Абсолютно тупая пробка.То,что сейчас она делает(по вагнеровцам), это не ее личная инициатива.Безглуздая самостоятельно не способна ни на что.
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11.06.2021 15:19 Ответить
"Речь идёт о "вагнеровцах"" - простите, где?
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11.06.2021 15:26 Ответить
Там.
В том числе.
Следите за событиями.
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11.06.2021 15:30 Ответить
Ключевое в том числе.
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11.06.2021 15:45 Ответить
В том числе первым.
Хватит уже ныть.
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11.06.2021 15:46 Ответить
"В том числе первым" - простите, а можно глянуть на решение группы ВСК? Что такое? Его ещё не было? Только выбрали членов ВСК? Безуглая просто выразила своё мнение, или вы можете привести ссылку на документ? Нет?
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11.06.2021 16:00 Ответить
Ну ты и зануда.
Пиши напрямую ей.
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11.06.2021 16:14 Ответить
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11.06.2021 16:26 Ответить
Дело не "в речи",а в делах! Хотятзаниматься ВСЕМ,а значит НИЧЕМ!
Точнее тем,чем им скажоут из ОПы препизедента.
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11.06.2021 15:42 Ответить
Все эти ВСК - белый шум и спуск на тормозах темы, та и повод попережевывать новость пиплу чтобы отвлекся от реальных проблем в стране....
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11.06.2021 15:06 Ответить
Так зачем столько шума вокруг создания белого шума?
Понятно - лишь бы пошуметь.
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11.06.2021 15:09 Ответить
их так научили в Трускавце как манипулировать людьми которые за них проголосовали...
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11.06.2021 16:48 Ответить
ЕС зря туда влезло.
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11.06.2021 15:07 Ответить
Здрасте...
Они громче всех кричали - "Даёшь ВСК по вагнеровцам"!
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11.06.2021 15:10 Ответить
и где там "ВСК по вагнеровцам?"
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11.06.2021 15:14 Ответить
Да что ж вы такие убогие?

https://interfax.com.ua/news/political/746723.html "Дело вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
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11.06.2021 15:33 Ответить
"заявления" слуг не стоят даже бумаги которой уже вытерли жопу.
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11.06.2021 15:42 Ответить
Это уже проблема тебя и твоей жопы.
Можешь не вытирать.
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11.06.2021 15:48 Ответить
"ВСК по вагнеровцам" - простите, а его создали? Когда?
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11.06.2021 15:27 Ответить
См. выше.
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11.06.2021 15:30 Ответить
Усі фракції Ради подали своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: запускаємо, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6558
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11.06.2021 15:35 Ответить
https://censor.net/ru/news/3266247/rada_otkazalas_sozdat_vsk_po_delu_vagnerovtsev
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11.06.2021 15:57 Ответить
Твоя "новость" от 19-го мая. Прокисла уже.
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11.06.2021 16:01 Ответить
Которая подтверждает, что ВСК по вагнеровцам не создавали.
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11.06.2021 16:05 Ответить
См. ниже.
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11.06.2021 16:07 Ответить
Смотрел. ВСК по вагнеровцам не создавали. Создали ВСК за всё хорошее, против всего плохого. Имеете другие факты - в студию!
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11.06.2021 16:12 Ответить
Не создали ВСК - зрада.
Создали ВСК - зрада.
Определитесь уже, чего вы хотите.
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11.06.2021 15:12 Ответить
Хотим, чтобы зелёная плесень растаяла (исчезла), как роса на солнце.
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11.06.2021 15:18 Ответить
Приходи на следующие выборы.
Может и растаят.
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11.06.2021 15:26 Ответить
Пожалуйста объясните, вы намеренно игнорируете слово - "вагнеровцы"?
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11.06.2021 15:28 Ответить
Со зрением проблемы или с головой? Повторяю здесь.

https://interfax.com.ua/news/political/746723.html "Дело вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
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11.06.2021 15:38 Ответить
13:48 27.05.2021 - по вашей ссылке.

14:55 11.06.21 Все фракции Рады подали своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: запускаем, - "слуга народа" Безуглая

Вот когда сформируют очерёдность рассмотрения вопросов, тогда и поговорим.
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11.06.2021 15:56 Ответить
ОК.
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11.06.2021 16:02 Ответить
Мне интересно. Это искуственный ителект смс шлет с указаниями как голосовать.?
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11.06.2021 15:17 Ответить
За 30-ь років треба розслідувати...
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11.06.2021 15:30 Ответить
А как они будут разбираться с тем,что сидит сейчас в кресле Президента Украины?
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11.06.2021 15:36 Ответить
В цій ТСК не повинно бути жодної дупи,з зелених покидьків, а вона з них створена...
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11.06.2021 15:41 Ответить
Когда суд над ЗЕ и Ермаком за госизмену "слуга зеленского" не сказала?
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11.06.2021 16:33 Ответить
Безуглая она что настолько компетентна в подобных вопросах?,представляю что она там в той комиссии нарешает.
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11.06.2021 16:54 Ответить
ТСК в которой председателем Безмозглая, а заместителем Шуфрич---они наработают!
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12.06.2021 00:56 Ответить
 
 