Польша добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите НАТО, - глава МИД Рау
Польша пыталась добиться того, чтобы Украина была специальным гостем саммита НАТО. Этот саммит стартует в Брюсселе 14 июня.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Варшава добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите.
"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным", - отметил он.
Также он подчеркнул, что Польша выступает за перспективу членства в Североатлантическом альянсе таких стран, как Украина или Грузия, но считает, что на данный момент эту проблему решить невозможно.
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Польська влада https://www.unn.com.ua/uk/news/1931968-polscha-domagayetsya-konsultatsiy-z-ssha-cherez-te-scho-bayden-ne-poperediv-varshavu-ta-kiyiv-pro-skasuvannya-sanktsiy-proti-pivnichnogo-potoku-2 намагалися домовитися про проведення зустрічі президента республіки Анджея Дуди з американським лідером Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 16 червня.
Польські ЗМІ наводять дані з "декількох незалежних джерел", які "підтверджують, що американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну перед тим, як 19 травня оголосити, що він не має наміру продовжувати блокаду будівництва "Північного потоку-2".
У Варшаві побоюються, що цей крок стане визначальним для підходу адміністрації Байдена до Польщі й інших країн Східної Європи.
Как маланцы говорят - бизнес и ничего личного.
А Порошенко - все го лишь лидер одной из фракций Верховной Рады и не имеет полномочий представлять Украину.
Ваше личное отношение к Зеле и Порошку не может заменить собой их фактического статуса.
"Даже миллионы мух не убедят меня, что г-вно вкусное")))(с)
Или Байден по-твоему официально созванивается и приглашает "тупорылого горластого вора"??
PS Фантазии соевой секты - такие смешные в своем идиотизме.
будь ласка)
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"»
А кто зарубил, США, Германия ...? Или снова рука *****?