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Польша добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите НАТО, - глава МИД Рау

Польша добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите НАТО, - глава МИД Рау

Польша пыталась добиться того, чтобы Украина была специальным гостем саммита НАТО. Этот саммит стартует в Брюсселе 14 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Варшава добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите.

"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным", - отметил он.

Также он подчеркнул, что Польша выступает за перспективу членства в Североатлантическом альянсе таких стран, как Украина или Грузия, но считает, что на данный момент эту проблему решить невозможно.

Читайте также: Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Автор: 

НАТО (9970) Польша (8405) членство в НАТО (1509) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+16
Польша добивалась, а Украина?
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11.06.2021 15:20
+15
приглашайте порошенка , а не этого зеленого казла
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11.06.2021 15:20
+13
А Зеле пофиг, только на словах. Глава миссии Украины при НАТО до сих пор не назначен. Вот и все, что нужно знать.
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11.06.2021 15:28
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Польша добивалась, а Украина?
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11.06.2021 15:20 Ответить
клоуну, который сейчас благодаря "мудрому народу" рулит страной на НАТО "какаяразница"...
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11.06.2021 15:26 Ответить
А Зеле пофиг, только на словах. Глава миссии Украины при НАТО до сих пор не назначен. Вот и все, что нужно знать.
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11.06.2021 15:28 Ответить
Глава зовнішньополітичного відомства Польщі https://www.unn.com.ua/uk/news/1932357-polscha-vvazhaye-pomilkoyu-vidmovu-baydena-zustritisya-z-zelenskim-ta-dudoyu-pered-zustrichchyu-z-putinim додав , що президент США Джо Байден прийняв невірне рішення, відмовившись від зустрічей з лідерами Польщі і України перед переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним.
Польська влада https://www.unn.com.ua/uk/news/1931968-polscha-domagayetsya-konsultatsiy-z-ssha-cherez-te-scho-bayden-ne-poperediv-varshavu-ta-kiyiv-pro-skasuvannya-sanktsiy-proti-pivnichnogo-potoku-2 намагалися домовитися про проведення зустрічі президента республіки Анджея Дуди з американським лідером Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 16 червня.
Польські ЗМІ наводять дані з "декількох незалежних джерел", які "підтверджують, що американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну перед тим, як 19 травня оголосити, що він не має наміру продовжувати блокаду будівництва "Північного потоку-2".
У Варшаві побоюються, що цей крок стане визначальним для підходу адміністрації Байдена до Польщі й інших країн Східної Європи.
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11.06.2021 15:33 Ответить
как бы Байден перед лицом Китая вообще санкции не снял и не стал извиняться. Ничему уже не удивлюсь.
Как маланцы говорят - бизнес и ничего личного.
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11.06.2021 15:37 Ответить
Найвелычнишый говнокомандующий надеялся, что его пригласят на корпоратив после заседания НАТО и он срубит с кварталом бабла.
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11.06.2021 15:37 Ответить
зато в Кремлевский дворец теперь пригласят точно)
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11.06.2021 15:46 Ответить
Зелох провалює спецоперацію організовану СБУ та ФБР по вагнерівцям, призначає агента ФСБ РФ на посаду очільника ГРУ, провалює оборонне замовлення МО, здає українські території та обмінює беркутівців на таксистів - проте, в відосіках звинувачує США і партнерів, що ми досі не в НАТО... Та те ЗЕчмо скоро закриють в Україні і не випускатимуть як і його корєша - Бульбаша із Білорусі!!!
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11.06.2021 15:39 Ответить
приглашайте порошенка , а не этого зеленого казла
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11.06.2021 15:20 Ответить
"зеленый казел" - официально избранный президент Украины.
А Порошенко - все го лишь лидер одной из фракций Верховной Рады и не имеет полномочий представлять Украину.

Ваше личное отношение к Зеле и Порошку не может заменить собой их фактического статуса.
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11.06.2021 15:38 Ответить
наркоша не может быть президентом
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11.06.2021 16:10 Ответить
Если следовать вашей логике - значит он не наркоша, тк Зеля на сегодняшний день - законноизбранный президент Украины - нравится это кому-либо или нет. Попробуйте все же воспринимать реальность как она есть.
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11.06.2021 17:48 Ответить
Так в этом и беда нашего народа, что наркоша малоросский в Президентах тусит. Не хочу проводить аналогии и умничать, но Гитлер был законно избран рейхсканцлером.
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11.06.2021 18:32 Ответить
Ну и что? Овощ тоже был "законноизбранный", но для меня лично он , как и зеосел, президентом никогда не будет)))
"Даже миллионы мух не убедят меня, что г-вно вкусное")))(с)
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12.06.2021 00:52 Ответить
Только в США думают,что зекретин просто тупорылый горластый вор ,а не настоящий президент Украины -поэтому и имеют теперь клована в извращённой форме -пока не похоронят совсем)
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11.06.2021 16:15 Ответить
Тебе США лично сообщали или приснилось мож?
Или Байден по-твоему официально созванивается и приглашает "тупорылого горластого вора"??

PS Фантазии соевой секты - такие смешные в своем идиотизме.
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11.06.2021 17:46 Ответить
А ты сам не видишь действия Байдена и вопли зекретина ,при этом?значит зесрань намного тупее ,чем я думала -твою жену сосед иметь будет на столе ,где ты обедаешь,но ты -зебил,поэтому даже не заметишь...
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11.06.2021 18:23 Ответить
Зеленский добился большего и теперь Украину не пускают на порог
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11.06.2021 15:29 Ответить
На этот саммит не пригласили ни одно государство, не являющееся членом НАТО.
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11.06.2021 17:47 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1932390-glava-mzs-polschi-varshava-domagalasya-togo-schob-********-bula-spetsialnim-gostem-na-samiti-nato
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11.06.2021 15:30 Ответить
давать линк на УНН которые вчера зашкварились в компании "Сегодня" и раши тудей
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11.06.2021 15:45 Ответить
а що там? Я не в курсі...
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11.06.2021 15:50 Ответить
https://censor.net/ua/news/3270605/deyaki_zmi_i_slugy_narodu_synhronno_poshyryly_feyik_pro_nibyto_prymusovyyi_vyklyk_poroshenka_na_dopyt
будь ласка)
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11.06.2021 15:56 Ответить
аааа, не вкурив зразу, дякую, нагадали,..
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11.06.2021 16:02 Ответить
Во всяком случае там опубликовано заявление полностью, а не та куцая фигня, которую выдают в угоду кое-кому .... это очень похоже на "Ленту.Сру"
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11.06.2021 15:51 Ответить
ти впевнений що повністю? І співпадає з оригіналом, а не так як ОП фальшували телефонну розмову Байденом
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11.06.2021 15:59 Ответить
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2752301,Szef-MSZ-Ukraina-ma-prawo-oczekiwac-wsparcia-ale-nie-oznacza-ono-rychlej-perspektywy-atlantyckiej
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11.06.2021 16:13 Ответить
что то подсказывает, что если желтолицые индейцы Китая подомнут под себя плешивого интригана, НАТО сместится ближе к Антарктиде.
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11.06.2021 15:35 Ответить
польска понимает, шо если Украина её от ***** не защитит, то она згинеты мусит. кенды большевик не добив, то ***** додушит.
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11.06.2021 15:38 Ответить
Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау - Цензор.НЕТ 4761
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11.06.2021 15:43 Ответить
Щоби зайвий раз переконатися, що ЗЕ, це діагноз.
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11.06.2021 15:44 Ответить
Dziękuję Ci !!!!

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"»
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11.06.2021 15:47 Ответить
Такое чувство, что Байден собирается перетереть с Путиным насчет Украины, и только потом говорить с Зеленским. Интересно, что он ему скажет.
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11.06.2021 15:55 Ответить
А зеля могла слить пуйлу совместную операцию со спецслужбами США и Великобритании ?теперь его будут уничтожать с особой жестокостью-за все...а личной "любви" Байдена к бубочке вообще выше крыши)
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11.06.2021 16:29 Ответить
Польша добивалась ...
А кто зарубил, США, Германия ...? Или снова рука *****?
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11.06.2021 16:27 Ответить
Амеры,европейцы ждали их решения,т как Байден туда едет-ну не любят они зелюку,очень не любят...
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11.06.2021 16:31 Ответить
Поляки замовили Щопена в аригинальнам виконанню?
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11.06.2021 16:45 Ответить
Правительству Польши конечно же огромная благодарность за поддержку Украины чтобы нашу страну пригласили в качестве гостя,но остается именно то НО?,кто может гарантировать что вся информация прозвучавшая на саммите НАТО не окажется на столе у путина?
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11.06.2021 16:48 Ответить
Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау - Цензор.НЕТ 3191
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11.06.2021 18:49 Ответить
 
 