Жителям Крыма с украинскими паспортами разрешили устраиваться на службу к оккупантам
Президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон, который разрешает крымчанам устраиваться на службу оккупационной администрации, даже если они по-прежнему являются гражданами Украины.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, жители полуострова, которые после оккупации Крыма Россией в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.
Новые нормы будут действовать уже с 1 июля.
Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что тотальная принудительная паспортизация в аннексированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн граждан Украины, напоминают "Крым.Реалии".
Украинское правительство приняло постановление о том, что Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России.
В Постоянном представительстве президента в АРК уверяли, что, несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией после аннексии, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.
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но украинский паспорт не порвали, а заныкали...
90% крымчан имеют украинский паспорт.
на всякий случай.......