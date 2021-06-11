Жителям Крыма с украинскими паспортами разрешили устраиваться на службу к оккупантам

Президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон, который разрешает крымчанам устраиваться на службу оккупационной администрации, даже если они по-прежнему являются гражданами Украины.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, жители полуострова, которые после оккупации Крыма Россией в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.

Новые нормы будут действовать уже с 1 июля.

Смотрите: Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия, - Разумков. ВИДЕО

Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что тотальная принудительная паспортизация в аннексированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн граждан Украины, напоминают "Крым.Реалии".

Украинское правительство приняло постановление о том, что Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России.

Также смотрите: На Amazon продают золотую подвеску в виде карты Украины без Крыма. ФОТО

В Постоянном представительстве президента в АРК уверяли, что, несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией после аннексии, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.