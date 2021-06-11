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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жителям Крыма с украинскими паспортами разрешили устраиваться на службу к оккупантам

Жителям Крыма с украинскими паспортами разрешили устраиваться на службу к оккупантам

Президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон, который разрешает крымчанам устраиваться на службу оккупационной администрации, даже если они по-прежнему являются гражданами Украины.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, жители полуострова, которые после оккупации Крыма Россией в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.

Новые нормы будут действовать уже с 1 июля.

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Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что тотальная принудительная паспортизация в аннексированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн граждан Украины, напоминают "Крым.Реалии".

Украинское правительство приняло постановление о том, что Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России.

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В Постоянном представительстве президента в АРК уверяли, что, несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией после аннексии, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.

Автор: 

Крым (26375) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+2
Украина собирается и Кубань освободить,не нервничай,всё будет.
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11.06.2021 15:50
+2
заявления о выходе из украинского гражданства может и подавали,
но украинский паспорт не порвали, а заныкали...

90% крымчан имеют украинский паспорт.
на всякий случай.......
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11.06.2021 15:51
+2
они все там пособники оккупанта
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11.06.2021 15:53
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Правила форума Совет форумчан
...к РОССИЙСКИМ оккупантам.
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11.06.2021 15:46 Ответить
Не,нет желающих😂
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11.06.2021 15:47 Ответить
Украина собирается и Кубань освободить,не нервничай,всё будет.
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11.06.2021 15:50 Ответить
Поки що стосовно УНР юридичне мовчання. Але вічно воно тривати не може.
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11.06.2021 15:54 Ответить
Все буде Україна!😉
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11.06.2021 15:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/480203 Кубань, никогда не была Украиной
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11.06.2021 15:58 Ответить
Ніколи так не називалась,але завжди була.
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11.06.2021 16:01 Ответить
А чим була Кубань?
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11.06.2021 16:03 Ответить
Послухай (https://www.youtube.com/watch?v=1Nvy0red5kg ссылка ) Дореволюцiйний гiмн Не чим, а чия Кубань.
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11.06.2021 19:12 Ответить
Ця картинка на футболці спричинила мало не геополітичний струс.
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11.06.2021 15:52 Ответить
заявления о выходе из украинского гражданства может и подавали,
но украинский паспорт не порвали, а заныкали...

90% крымчан имеют украинский паспорт.
на всякий случай.......
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11.06.2021 15:51 Ответить
они все там пособники оккупанта
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11.06.2021 15:53 Ответить
 
 