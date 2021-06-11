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Новости
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В деле "ПриватБанка" Сытнику нужно поставить памятник за посадку самолета с Яценко, - Шабунин

В деле

Основная заслуга в поимке экс-топа "ПриватБанка" Владимира Яценко лежит на директоре НАБУ Артеме Сытнике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"В деле "Привата" Сытнику надо ставить памятник, что посадил тот самолет", - отметил он.

В то же время, по словам Шабунин, "слив" информации по этому делу произошел из Офиса Генпрокурора.

"Я убежден, что в этих историях течет от Венедиктовой. ... А какой интерес у Сытника и Грищука это делать, срывать операцию по депутатам действующей власти? Никакого интереса", - добавил глава ЦПК.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.

Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

Автор: 

Сытник (958) Шабунин Виталий (535) Приватбанк (833) Яценко Владимир (23)


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Я б ,майже, фсім можновладцям, які булиі Є при владі, теж поставив би Істукана на могилі. І нікада туди нє заросла б фєкальная тропа!
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11.06.2021 16:14 Ответить
Протасевич согласен с Шабуниным.
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11.06.2021 16:15 Ответить
кацапа,а скрепа не позволяет отличить частный самолет яценко от пассажирского лайнера чужой страны,который транзитом попал в беларусь,?с ничего не подозревавшими пассажирами,на перехват которых был поднят истребитель?
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11.06.2021 17:06 Ответить
А какие, собственно, заслуги у самого шабуньки, кроме как интервью раздавать?
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11.06.2021 16:20 Ответить
Вам обеим по памятнику.
У Сытника перед глазами ходит целый бывший владелец Приватбанка а.
Но он его не видят в упор.
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11.06.2021 16:22 Ответить
Вот у кого Лукашенко научился.
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11.06.2021 16:25 Ответить
Скоро поставят, не парся.
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11.06.2021 18:16 Ответить
Вам обоим поставят, посмертно. С одного корыта ведь кормитесь, как тут "товарича" не попиарить.
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11.06.2021 19:47 Ответить
 
 