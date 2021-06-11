В деле "ПриватБанка" Сытнику нужно поставить памятник за посадку самолета с Яценко, - Шабунин
Основная заслуга в поимке экс-топа "ПриватБанка" Владимира Яценко лежит на директоре НАБУ Артеме Сытнике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
"В деле "Привата" Сытнику надо ставить памятник, что посадил тот самолет", - отметил он.
В то же время, по словам Шабунин, "слив" информации по этому делу произошел из Офиса Генпрокурора.
"Я убежден, что в этих историях течет от Венедиктовой. ... А какой интерес у Сытника и Грищука это делать, срывать операцию по депутатам действующей власти? Никакого интереса", - добавил глава ЦПК.
Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.
Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.
Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.
"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.
Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.
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