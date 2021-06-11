Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела областного Пенсионного Фонда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.

За 1700 долларов взятки чиновница обещала гражданке помочь с оформлением пенсии по потере кормильца из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Вчера, 10 июня, правоохранители задержали злоумышленницу при получении взятки в помещении сервисного центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.