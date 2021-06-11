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Новости Взяточники
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Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела областного Пенсионного Фонда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция 01

За 1700 долларов взятки чиновница обещала гражданке помочь с оформлением пенсии по потере кормильца из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Вчера, 10 июня, правоохранители задержали злоумышленницу при получении взятки в помещении сервисного центра.

Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

взятка (6155) Пенсионный фонд (433) Черниговская область (1125)


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А вы говорите нет денег в пенсфонде,за одну пенсию взятка почти две штуки баксов,отберите майно у чинушек фонда - хватит пенсий на лет двадцать всем.
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11.06.2021 16:26 Ответить
Лет пять в Турцию не поедет,а всё обещало хороший отпуск.
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11.06.2021 16:28 Ответить
Так, за госизмену - домашний арест на сотне гектар. Это наверное накажут - пальцем погрозят? Ну если только в АТО не воевала. А если волонтерила или что-то подобное, то лет 12 воли не увидит...
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11.06.2021 16:39 Ответить
 
 