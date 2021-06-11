2 750 3
Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТО
В Черкасской области правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела областного Пенсионного Фонда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.
За 1700 долларов взятки чиновница обещала гражданке помочь с оформлением пенсии по потере кормильца из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Вчера, 10 июня, правоохранители задержали злоумышленницу при получении взятки в помещении сервисного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bush Reagan
показать весь комментарий11.06.2021 16:26 Ответить Мне нравится 3
Porol ferton
показать весь комментарий11.06.2021 16:28 Ответить Мне нравится 3
Александр #422688
показать весь комментарий11.06.2021 16:39 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль