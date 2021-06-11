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Законопроект о ликвидации ОАСК уже второй месяц "зависает" в комитете Рады. Тем временем суд начинает принимать лояльные для ОП решения, - Шабунин

Законопроект о ликвидации ОАСК уже второй месяц

Окружной админсуд в последнее время начинает принимать лояльные к Офису Президента решения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Уже, кажется, каждая собака знает, что это (ОАСК. - Ред.) такое. В меморандуме МВФ он прописан. Вот где МВФ, а где ОАСК? Это же надо задолбать всех, чтобы МВФ тебя вписал?" - возмутился Шабунин.

По словам главы ЦПК, законопроект о ликвидации Окружного админсуда уже два месяца "зависает" в комитете Рады.

"Да, есть позиция МВФ, есть петиция граждан о его ликвидации, которая набрала свои 25 тыс., президент уже не может делать вид, что он ничего не понимает, и он подает законопроект, и что? Он уже второй месяц зависает в комитете, где арифметическое большинство у "слуг", где председатель комитета Костин - "Слуга народа", которого Ермак за руку привел в список, и я не знаю, кто еще из глав комитетов ближе к голове ОП. И вы представляете, никак что-то законопроект не может пройти комитет. А ОАСК тем временем начал очень лояльные решения принимать для ОП", - объяснил Шабунин.

Он подчеркнул, что то, что Зеленский руками своих депутатов не ликвидирует ОАСК, позволяет говорить, что это президент виноват в том, что этот суд производит.

Полный текст интервью с главой ЦПК Виталием Шабунин для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: В ОП есть куча людей, которые хотят иметь "ручного прокурора" во главе САП, - Жернаков

Автор: 

ВР (29234) Зеленский Владимир (20290) Шабунин Виталий (535) Окружной админсуд Киева (399)


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Шабунин. заткнись уже! хорош кукарекать. твоя мечта сбылась, "лишьбынепорошенко"-ишак рулит.
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11.06.2021 16:48 Ответить
Шабуня, шож бубочка так подтер свою ЗЕленую попу твоей мордой? Ты, дрыщ, так старался, вылил на Пороха килотонны помоев, а как был шестеркой у больших дядь, так и остался. Другое дело Серлещь и пуштун, они гадили не меньше тебя, и говнокомандующий пристроил их на такие денежные места, что тебе, болезный, и не снились и щас оба работают в наблюдательных советах и получают больше 300 000 гр. в месяц, а тебя оставили, як гівно на цідилкі.
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11.06.2021 17:15 Ответить
Это и есть "судова рехформа" от зеленского: или вы подчиняетесь полшестого и портняжке и работаете на них, или он суд ликвидирует---все очень примитивно, как и сам зеленский...
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12.06.2021 00:47 Ответить
Такий ручний суд потрібен будь-якій владі: і януковичу, і порошенку, і зелі з єрмаком.
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12.06.2021 02:17 Ответить
 
 