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В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города

В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города

К седьмой годовщине освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков 13 июня в городе состоится Марш украинских сил. Организовано мероприятие Штабом обороны Приазовья, куда вошли все патриотические объединения региона. Также в городе пройдет военный парад.

Мероприятия посвящены годовщине спецоперации, осуществленной 13 июня 2014 бойцами батальона "Азов" и военными подразделениями. В ходе боев под контроль Украины вернулся город стратегического значения, что стало переломным моментом войны.

Марш украинских сил начнется в 10.00 с Площади Свободы. За ним пройдет парад военной техники и пеший парад защитников Мариуполя. Как сообщает пресс-служба полка "Азов", центром города проедут "Дозоры", "Козаки", "Спартан", БТРы и другая бронетехника.

Автор: 

Мариуполь (5708) Азов (790)


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Топ комментарии
+23
13 июня вата полыхает в Мариуполе))))))))))
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11.06.2021 16:39
+22
парад "Азова" це гарний лєчєбно-профілактичний захід:

щоб у місцевих ватанів дурні думки не виникали !
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11.06.2021 16:51
+21
В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города - Цензор.НЕТ 6821
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11.06.2021 16:48
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13 июня вата полыхает в Мариуполе))))))))))
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11.06.2021 16:39 Ответить
В Мариуполе вата из окон наблюдать будет. А вот в интернете разойдутся своим ватным духом...
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11.06.2021 16:49 Ответить
дуже гарно що "Азов" дислокується саме в Мариуполі
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11.06.2021 16:53 Ответить
парад "Азова" це гарний лєчєбно-профілактичний захід:

щоб у місцевих ватанів дурні думки не виникали !
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11.06.2021 16:51 Ответить
згода
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11.06.2021 19:43 Ответить
В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города - Цензор.НЕТ 6821
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11.06.2021 16:48 Ответить
Сім років війни, окупації Донбасу, стільки загиблих, а вата донбаська притаїлась і чогось чекає. Сумно...
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11.06.2021 17:04 Ответить
Чего она притаилась! а зеленский презек? а депутаты петушария? Или так и должно быть, что колаборанты во власти?
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11.06.2021 17:17 Ответить
ну кто гавкне? Азов то концентрат
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11.06.2021 19:46 Ответить
Зелені покидьки - коломийський, єрмак, зеленський, портнов та їх мерзоти до десятого коліна - це тухляки та мертвяки. Їм тут лишилося мінімум до зими 2021 року.
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11.06.2021 20:49 Ответить
 
 