В Мариуполе состоится марш и военный парад в честь освобождения города

К седьмой годовщине освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков 13 июня в городе состоится Марш украинских сил. Организовано мероприятие Штабом обороны Приазовья, куда вошли все патриотические объединения региона. Также в городе пройдет военный парад.

Мероприятия посвящены годовщине спецоперации, осуществленной 13 июня 2014 бойцами батальона "Азов" и военными подразделениями. В ходе боев под контроль Украины вернулся город стратегического значения, что стало переломным моментом войны.

Марш украинских сил начнется в 10.00 с Площади Свободы. За ним пройдет парад военной техники и пеший парад защитников Мариуполя. Как сообщает пресс-служба полка "Азов", центром города проедут "Дозоры", "Козаки", "Спартан", БТРы и другая бронетехника.