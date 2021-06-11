В условиях безвиза судебной реформы не было, а вот САП есть. Если будет откат, ЕС может его приостановить, - Шабунин

Европейцы хорошо знают нашу власть и оставили себе предохранительные механизмы, которые ежегодно мониторятся.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Судебной реформы не было в условиях безвиза, а вот САП есть. Европейцы - они хорошо обучены нашей властью, и они оставили себе предохранительные механизмы, которые ежегодно мониторятся. И если есть откат в реформе, то ЕС оставляет за собой право приостановить, а затем и отменить безвиз", - отметил он.

По словам Шабунина, почему-то Зеленский и его команда считают, что они "смогут обмануть Запад".

"Ну, камон, вы пытаетесь обмануть институты, которые в сто раз эффективнее, чем вы. Не удастся вам это. И если вы попробуете их обмануть, то ли в судебной реформе, то ли с НАБУ - это смертельная опасность для Украины, потому что Запад просто перестанет считать украинскую власть адекватной. Потому что она не держит слова. Отсутствие доверия западных элит к власти ставит под угрозу наше существование в войне с Россией. Ну а как можно давать оружие стране, президент которой не держит слова. Это невозможно, даже если бы Байден был украинцем, имел трезубец на сердце и его бабушка была Лесей Петровной из Винницкой области", - подчеркнул Шабунин.

Интервью с Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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