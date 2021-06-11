В условиях безвиза судебной реформы не было, а вот САП есть. Если будет откат, ЕС может его приостановить, - Шабунин
Европейцы хорошо знают нашу власть и оставили себе предохранительные механизмы, которые ежегодно мониторятся.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Судебной реформы не было в условиях безвиза, а вот САП есть. Европейцы - они хорошо обучены нашей властью, и они оставили себе предохранительные механизмы, которые ежегодно мониторятся. И если есть откат в реформе, то ЕС оставляет за собой право приостановить, а затем и отменить безвиз", - отметил он.
По словам Шабунина, почему-то Зеленский и его команда считают, что они "смогут обмануть Запад".
"Ну, камон, вы пытаетесь обмануть институты, которые в сто раз эффективнее, чем вы. Не удастся вам это. И если вы попробуете их обмануть, то ли в судебной реформе, то ли с НАБУ - это смертельная опасность для Украины, потому что Запад просто перестанет считать украинскую власть адекватной. Потому что она не держит слова. Отсутствие доверия западных элит к власти ставит под угрозу наше существование в войне с Россией. Ну а как можно давать оружие стране, президент которой не держит слова. Это невозможно, даже если бы Байден был украинцем, имел трезубец на сердце и его бабушка была Лесей Петровной из Винницкой области", - подчеркнул Шабунин.
Интервью с Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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Джерело : https://censor.net/ru/n3270904
Я чомусь думаю, що ми надто наблизились до цього моменту. Владу і так вважають неадекватною. Брехливою. Мізерною. Зрадливою.
Персональна подяка Шабуніну за ЗЕ. Ви зробили то всьо разом !
- Хто на виборах голосував за Голобородбка? Тьотушка із Бразілії?
Вина білорусів у тому, що обрали Лукашенка у 1994, що ввели другу державну мову, змінили прапор, а, коли зрозуміли (досить піздно), то проводили доволі кволі протести, ну, щоб "не як в Україні".
P.S. Доречі, російською - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Беларусь (Республика Беларусь) , а не "Белоруссия"
обиралинаступали на тіж самі граблі, обираючи Луку. Ну, крім останнього разу.
Санкції, там адресні і по відношенню до державних інституцій, а не проти народу. Доречі, якщо послухати Тихановську, Nexty, та опозицію, то вони підтримують і вимагають санкції. Получається, білоруси "за санкції".
P.S. Чому "безхатько"? (риторично)
А при зеленом все остановилось...