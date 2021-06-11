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Суд Риги выдал санкцию на арест депутата Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, - Delfi

Суд Риги выдал санкцию на арест депутата Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, - Delfi

Сегодня, 11 июня, суд Риги избрал меру пресечения латвийскому депутату Янису Адамсонсу, подозреваемому в шпионаже в пользу России, выдав санкцию на его арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.

Янис Адамсонс от комментариев отказался.

Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По неподтвержденным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".

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Автор: 

Латвия (1331) Рига (84) россия (95441) шпионаж (1383)


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У нас потрібно половину політикуму прикацапленого посадити
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11.06.2021 16:46 Ответить
Латвія - не Україна. В Україні йомуі хустинкою дупу підтирали б...
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11.06.2021 16:47 Ответить
И даже не кум Путина.А у нас черт знает что,а не суд.
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11.06.2021 16:48 Ответить
Он же извинился.Этого что мало?
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11.06.2021 16:49 Ответить
Прибалты всегда были Европейской страной, в т. числе и по соблюдению Законов. А Украину даже не знаю, с какой страной можно сравнить. Особенно по продажности чиновников и судей. Похоже , здесь ей нет равных.
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11.06.2021 17:13 Ответить
Не удивительно шо шийён, ибо:
1) 1979 г. вступил в компартию СРСР
2) с 1979 по 1981 замком ВМФ на Сахалине
3) с 1981 по 1984 замком по политической подготовке молодежи (тамжа)
4) с 1987 по 1990 капитан 3-го ранга
5) в 1989 срочно сдрыстнул из КПСС, но занимает должность начальника разведки (Малокурильск)
6) числился штатным сотрудником КГБ (есть бумага) в связи с чем не был допущен до выборов, но подав встречный иск в Европейский суд по правам человека выиграл его и получил еще и компенсацию за ущемление прав (кгбе-шников) - 10000 евро.
... и это так вкратце
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11.06.2021 17:39 Ответить
... за то шоб наканецта пасадили и/или выгнали проголосовали:
ЗА - 69
Проти - 5
Делали что то другое - 4
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11.06.2021 17:42 Ответить
меняем пещерный суд на суд Риги
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11.06.2021 18:55 Ответить
 
 