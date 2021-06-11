Суд Риги выдал санкцию на арест депутата Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, - Delfi
Сегодня, 11 июня, суд Риги избрал меру пресечения латвийскому депутату Янису Адамсонсу, подозреваемому в шпионаже в пользу России, выдав санкцию на его арест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.
Янис Адамсонс от комментариев отказался.
Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.
Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По неподтвержденным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".
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1) 1979 г. вступил в компартию СРСР
2) с 1979 по 1981 замком ВМФ на Сахалине
3) с 1981 по 1984 замком по политической подготовке молодежи (тамжа)
4) с 1987 по 1990 капитан 3-го ранга
5) в 1989 срочно сдрыстнул из КПСС, но занимает должность начальника разведки (Малокурильск)
6) числился штатным сотрудником КГБ (есть бумага) в связи с чем не был допущен до выборов, но подав встречный иск в Европейский суд по правам человека выиграл его и получил еще и компенсацию за ущемление прав (кгбе-шников) - 10000 евро.
... и это так вкратце
ЗА - 69
Проти - 5
Делали что то другое - 4