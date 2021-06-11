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Новости Агрессия России против Украины
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На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также агрессивное поведение РФ, - Столтенберг

На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также агрессивное поведение РФ, - Столтенберг

Лидеры государств НАТО на предстоящем саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите НАТО будут говорить о противодействии России и Китаю.

Об этом на брифинге для прессы рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал он.

Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Вместе с тем саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны Альянса и утвердит политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

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Автор: 

Грузия (4499) НАТО (9970) россия (95441) членство в НАТО (1509) Столтенберг Йенс (1619)


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Багаторічні численні "обговорення", які нікого ні до чого не зобов'язують вже набридли, час за прийняттям конкретних рішень. Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО вже зараз. Крапка.
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11.06.2021 16:57 Ответить
Ви ж бачите, що так звана "українська " влада з усіх сил саботує ПДЧ? Поки дерьмаки не підуть в каналізацію нічого не буде.
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11.06.2021 17:03 Ответить
После того как клоун обделался с Байденом , нас можно только обсуждать.
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11.06.2021 16:58 Ответить
А когда они с ним обделались?
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11.06.2021 17:01 Ответить
Возмущение Америки за наезд клоуна на Байдена и ложь в освещении телефонного разговора.
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11.06.2021 17:11 Ответить
 
 