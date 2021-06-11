Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, - CNN

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин не планируют давать пресс-конференцию по окончанию саммита, который состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чновников, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что окончательные планы все еще формулируются и могут измениться. Но по состоянию на пятницу, 11 июня, совместной пресс-конференции двух президентов не ожидается.

Мсточники CNN заявили, что рассчитывают обсудить детали структуры и формата саммита со своими российскими коллегами за несколько часов до его начала.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.

"Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", - заявил Салливан.

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Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.