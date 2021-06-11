РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11420 посетителей онлайн
Новости
1 601 15

Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, - CNN

Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, - CNN

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин не планируют давать пресс-конференцию по окончанию саммита, который состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чновников, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что окончательные планы все еще формулируются и могут измениться. Но по состоянию на пятницу, 11 июня, совместной пресс-конференции двух президентов не ожидается.

Мсточники CNN заявили, что рассчитывают обсудить детали структуры и формата саммита со своими российскими коллегами за несколько часов до его начала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден ежедневно слушал отчеты разведки, готовясь ко встрече с Путиным, - Time

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.

"Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", - заявил Салливан.

Также читайте: Супруга Байдена о встрече президента США с Путиным: "Черт возьми, да он сверхподготовлен"

Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.  Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Байден Джо (2786) пресс-конференция (324) путин владимир (31231) Швейцария (612) Женева (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
да если и будет какая-то пресс-конференция все равно ее результаты в рахе и в остальном цивилизованном мире будут истолкованы по разному...
расия - победун, объегорила амеров - это раша версия
зря съездил, но с непредсказуемого (как и траектория раша оружия)))) медведя-шатуна по чужим территориям... нужно не спускать глаз - версия адекватных...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:24
+3
не будет он над Польщей лететь - уписается.
полетит через Анжелины бундеса
показать весь комментарий
11.06.2021 17:24
+2
Там вообще ничего не будет.
Байден это давно понял, и предложил провести встречу чтобы после ее провала
жахнуть по Орде.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит разговор будет жесткий
показать весь комментарий
11.06.2021 17:14 Ответить
Надеюсь пролетая над Польшей,хуйло будет вспоминать о Качинском и поляки тоже...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:15 Ответить
только с точки зрения собственной безопасности (и без других эмоций)
показать весь комментарий
11.06.2021 17:20 Ответить
не будет он над Польщей лететь - уписается.
полетит через Анжелины бундеса
показать весь комментарий
11.06.2021 17:24 Ответить
а я Вам верю...оно собственной тени в бункере боится)))
показать весь комментарий
11.06.2021 17:25 Ответить
Именно так😉
показать весь комментарий
11.06.2021 17:56 Ответить
Там вообще ничего не будет.
Байден это давно понял, и предложил провести встречу чтобы после ее провала
жахнуть по Орде.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:18 Ответить
Скажет: Я сделал всё что мог. Но он неадекватный и неугомонный. Будем его лечить.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:26 Ответить
да если и будет какая-то пресс-конференция все равно ее результаты в рахе и в остальном цивилизованном мире будут истолкованы по разному...
расия - победун, объегорила амеров - это раша версия
зря съездил, но с непредсказуемого (как и траектория раша оружия)))) медведя-шатуна по чужим территориям... нужно не спускать глаз - версия адекватных...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:24 Ответить
пусть поболтают ЕРУНДОЙ !
они это умеют
показать весь комментарий
11.06.2021 17:26 Ответить
как по мне - чудесная новость, объявили итоги переговоров заранее
показать весь комментарий
11.06.2021 17:28 Ответить
Сюр((( цивілізація і примат на одній пресухе..
показать весь комментарий
11.06.2021 17:52 Ответить
Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, -итогов никакх не намечаенся.Разговор слепого с глухим- CNN
показать весь комментарий
11.06.2021 19:54 Ответить
Ну хоть вальс какой станцуют вдвоем ?
показать весь комментарий
11.06.2021 21:56 Ответить
Соловьёвы со Скабеевыми соплями изойдут, доказывая, как педофил, как всегда,

(в который раз) оглушительно переиграл тупых американцев.
А сама встреча будет ? Мы должны будем поверить слухам ?
показать весь комментарий
12.06.2021 00:27 Ответить
 
 