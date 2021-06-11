Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, - CNN
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин не планируют давать пресс-конференцию по окончанию саммита, который состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чновников, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что окончательные планы все еще формулируются и могут измениться. Но по состоянию на пятницу, 11 июня, совместной пресс-конференции двух президентов не ожидается.
Мсточники CNN заявили, что рассчитывают обсудить детали структуры и формата саммита со своими российскими коллегами за несколько часов до его начала.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.
"Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", - заявил Салливан.
Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.
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полетит через Анжелины бундеса
Байден это давно понял, и предложил провести встречу чтобы после ее провала
жахнуть по Орде.
расия - победун, объегорила амеров - это раша версия
зря съездил, но с непредсказуемого (как и траектория раша оружия)))) медведя-шатуна по чужим территориям... нужно не спускать глаз - версия адекватных...
они это умеют
(в который раз) оглушительно переиграл тупых американцев.
А сама встреча будет ? Мы должны будем поверить слухам ?