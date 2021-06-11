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В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига

В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США.

"Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.

Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества.

Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии.

"Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.

Также читайте: Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) Сибига Андрей (388)


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Топ комментарии
+19
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 6045
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11.06.2021 17:19
+15
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 9998
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11.06.2021 17:21
+13
Головне, щоби ЗЕ не відкривав рота.
Бо Байден його ще налупашить.
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11.06.2021 17:13
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Головне, щоби ЗЕ не відкривав рота.
Бо Байден його ще налупашить.
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11.06.2021 17:13 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 6045
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11.06.2021 17:19 Ответить
у українців такого питання немає !
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11.06.2021 17:22 Ответить
більш того - вже збилися з переліку епітетів і влучних персональних клікух )))))
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11.06.2021 17:28 Ответить
Там одні помої з роту,воно мовчитемо,АНАЛглітики йому насюсюркали вже)))
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11.06.2021 17:48 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 4674
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11.06.2021 17:58 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 1875
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11.06.2021 17:59 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 597
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11.06.2021 18:26 Ответить
Гиано ты Вовп, просто лживое, воровитое и трусливо гивно.
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11.06.2021 19:06 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 9145
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11.06.2021 17:15 Ответить
не хотят, но надо...
Украина это не только ЗЕбенский
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11.06.2021 17:17 Ответить
К сожалению,для них Украина ещё и та страна,в которой не только война с кацапами,но при этом всем большинство выбрали безпринципного горластого вора,посмотрев сериал...
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11.06.2021 17:22 Ответить
Амбіційні дебіли - страшна суміш.
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11.06.2021 17:15 Ответить
"Классификация по категориям: Дурак элементарный, Дурак самодовольный, Бездарь ординарная, Бездарь агрессивная, Середняк рядовой смирный, Способность векториальная, Способность общая, Дарование, Талант, Гений."(с) Снегов "Тяжелая капля тщеславия"
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11.06.2021 18:02 Ответить
Ну если заявили ,тогда конечно .... Под вопросом сама поездка придурка в США.Дня не проходит что бы дрыщ не облажался.
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11.06.2021 17:15 Ответить
может не надо? я устал краснеть
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11.06.2021 17:16 Ответить
"Мы ставим амбициозные цели" - посадить Коломойского триллион деревьев
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11.06.2021 17:16 Ответить
Сначала от Зели требуется сделать "домашнее задание", а потом уже мечтать о поездке в США и рассказывать лохам тупые сказки.
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11.06.2021 17:16 Ответить
Значит стоит ждать очередного грандиозного позора
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11.06.2021 17:17 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 7739
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11.06.2021 17:22 Ответить
лучше бы не амбициозные цели... а реальные и перспективные..
а то с вашими амбициями...только диалоги перевирать и чмо восхвалять... льстить это еще называется...
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11.06.2021 17:17 Ответить
аби хоч там не обісралося це чудо.
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11.06.2021 17:17 Ответить
так не буває
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11.06.2021 17:22 Ответить
))))опа снова "вещает"...вам мало,зескотам, было?
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11.06.2021 17:17 Ответить
Такое ощущение ,что 73% дебилов избрали самого тупого из своих рядов.
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11.06.2021 17:17 Ответить
Кстати напомню, что США до сих пор не прислали сюда своего посла и не приняли от Маркаровой верительных грамот. Знаки, так сказать.
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11.06.2021 17:18 Ответить
Да,эти знаки уже бегут зекретину на встречу...или это писец бежит)
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11.06.2021 17:27 Ответить
Им не Маркарова нужна, а Беня.
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11.06.2021 17:27 Ответить
Таки да. Они пытаются это донести до Зелени всеми возможными способами. А оно морозится.
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11.06.2021 17:32 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 4423
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11.06.2021 17:18 Ответить
дебил Михо лазает по Мариуполю в полном обмундировании украинского воина...не удивлюсь,что и в параде участвовать будет
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11.06.2021 17:29 Ответить
"МЫ ставим цели..."
Ну понятно, первый - это Сабига, а вот кто второй цели стаит?
Ермак или Арестович?
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11.06.2021 17:19 Ответить
рабочая сосна группа "#ОПа-95" "ставит амбициозные цели"...
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 9632
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11.06.2021 17:19 Ответить
Может не надо? В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 8063

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11.06.2021 17:19 Ответить
Последний раз Вашингтон горел 24 августа 1814

американські хлопці, бережіть Обком, будь ласка !!!!

.
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11.06.2021 17:20 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 9998
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11.06.2021 17:21 Ответить
Світ перевернувся. https://www.facebook.com/mariya.ionova.9/posts/10227666774041737?__cft__[0]=AZWAXNhhOextqM5kjZWix9k0fybIT32JT0R3uocX4kRYhPYzfoCDUI-N6EaaKvlWswcU62Pvh1pYrEQnRzovcbKEZnp-7**************************************&__tn__=%2CO%2CP-R Не можу вже мовчати . Цей біль дуже гострий. Це пекло те, що вчора відбувалось на каналі Коломойського +Медведчука=Зеленського.
Я в принципі не дивлюсь цей канал, тим паче не дивлюсь «право на владу», де інформаційно вбивають, нищать, принижують. Це не журналістика. Але вчорашня програма перейшла всі можливі межі.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZWAXNhhOextqM5kjZWix9k0fybIT32JT0R3uocX4kRYhPYzfoCDUI-N6EaaKvlWswcU62Pvh1pYrEQnRzovcbKEZnp-7**************************************&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko , яка мужньо витримала диявольський ефір. Циніки, тема заручників занадто болюча.
Ніколи про це не писала і не говорила. Але мало хто знає, в якому стані Іра поверталась з Мінська. Я її зустрічала з Мінська! Ми разом плакали, але всю повну чашу болі і трагедій людських доль, пережила ВОНА! Ви бачили її роздерті до крові руки? Ви бачили її , коли вона не спала тижнями, особливо перед звільненням?
Вам дзвонили серед ночі мами, дружини, сестри заручників? Вам влаштовували протести деякі родичі заручників, які були під впливом Медведчука? Ви викривали паскудні схеми Путіна і Медведчука по спискам заручників, коли підсовували не військових, а невідомо кого? А Іра це викривала!!!
Тому, так, іноді дати звільнення переносились. На те були вагомі причини.
Це Іра збирала допомогу для дітей і родин заручників. Це Іра працювала над законопроектами по соціальному захисту родин заручників і зниклих без вісті, і військовополонених. Це Іра не бачила своїх дітей, молодшому на початок війни був 1 рік.
Це Іра у вихідний, свято, вночі їхала в місто, бо з'являлась термінова інформація і її треба було опрацьовувати. Я це знаю, бо іноді лишалась з її дітьми. Це родина Іри страждала.
Кожні два тижні - Мінськ. Кожен тиждень - наради з усіма силовими структурами. Зустрічі з міжнародниками, не тільки про злочини Росії говорити, не тільки для того, щоб весь світ знав конкретні прізвища наших заручників, які знали голови держав, журналісти, політики, але і листи і ліки передати заручникам від родичів.
Кожні два тижні виступи на міжнародних конференціях. Сотні томів справ. Це Іра координувала і контролювала, щоб всі російські покидьки злочинці, яких ловили на Донбасі, отримували ВИРОКИ.
А тільки потім обмінювали на НАШИХ. А це час. Ось військовий квиток російський, ось суд, апеляція, а далі комісія з питань помилування. Я була членом тієї Комісії 5 років. Я бачила ці всі процеси. Це було критично важливо - пройти всі юридичні процеси, щоб в подальшому мати беззаперечну позицію в міжнародних судах.
Петро Порошенко, Іра Геращенко, вся команда - дії були направлені тільки на одне - боротися за ВСІХ!
Щодо Медведчука, не до нього питання, з ним все і так зрозуміла, а до Путіна. А зараз ми бачимо як дискредитують людину, команду, яка звільняла і апелювала до всього світу. Забувають, що Зеленський віддав без вироку суду беркутівців. Зеленський обміняв наших моряків, хоча за вироком иіжнарлдного суду мав їх просто звільнити.
Хто зараз займається звільненням? Скільки у нас заручників? Ви знаєте їхні прізвища і родини?
Прикро, що свідомі профі журналісти мовчать, прикро, що всі державні органи, які мають реагувати на інформаційне кілерство, мовчать.
Не мовчіть! Бо наступними можете бути ви.
То хто там розповідає про те, що Зеленський заганяє Коломойського?Іра, твій вклад і робота неоціненна. Свідомі, адекватні люди це бачать і цінують, і жодна паскуда це не змінить.
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11.06.2021 17:25 Ответить
ВаЗелин пусть не забудет взять с собой..
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11.06.2021 17:26 Ответить
ой...как всегда выскочил анекдот)))
***
стоит мужик к кассе с огурцом и тюбиком вазелина...
один мужик посмотрел хмыкнул...другая дама удивленно скосилась...
мужик не выдержал :
- та ну вас на хер...я специально вазелин взял, чтоб не подумали шо я веган...
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11.06.2021 17:34 Ответить
Амбиции--это синоним понтам! Понты из всё! Влезли во власть, захватили страну, бизнес, а понты подворотней шелупы никуда не делись...Взрослейте, пацаны из ОП!
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11.06.2021 17:28 Ответить
нащи евреи - самые еврейские в мире)
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11.06.2021 19:48 Ответить
В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 5880
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11.06.2021 17:29 Ответить
мангальщик...с амбициями )))
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11.06.2021 17:34 Ответить
мангальщик с гордоном

В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига - Цензор.НЕТ 4335
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11.06.2021 17:40 Ответить
куча профессий : клоун, президент, шашлычник, пианист, безнесмен, еврей...
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11.06.2021 19:51 Ответить
вы вначале туда поедьте
вам пообещали вас туда пригласить
но приглашения еще нет. и будет оно по результатам выполнения бубочкой того, что ему озвучил байден по телефону.
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11.06.2021 17:56 Ответить
Це якщо той віщіт відбудеться...
Якщо придурок просуне той закон об олігархах та почне пресувати Пороха, госдеп може його завернути прямо у повітрі...
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11.06.2021 18:50 Ответить
Санитар Сундуков, вы где? Почему пациенты смогли зайти в ординаторскую и пользуються интернетом?
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11.06.2021 19:10 Ответить
даже не смешно)) Клоун называется...
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11.06.2021 19:46 Ответить
Оно то вроде и ничего, но в результате те амбиции и понтовые планы превращаются в "зашквары" и "мыльные пузыри".
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11.06.2021 20:37 Ответить
Зеленые планируют визит, ставят амбициозные цели?

Это после того,как они сделали вид, что не понимают, чего от них хочет США и переврали суть 8-ми минутного разговора с Байденом?
После того, как амеры не приняли у себя зеленую шоблу во главе с дерьмаком и тараном и назвали их лживыми ничтожествами???
Ню-ню...
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12.06.2021 00:39 Ответить
Неплохо бы до визита выплатить долги по зарплате ВСУ.
А тогда намечать амбициозные цели.
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12.06.2021 02:50 Ответить
 
 