В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.
Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США.
"Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.
Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества.
Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии.
"Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.
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Бо Байден його ще налупашить.
Украина это не только ЗЕбенский
Коломойскоготриллион деревьев
а то с вашими амбициями...только диалоги перевирать и чмо восхвалять... льстить это еще называется...
Ну понятно, первый - это Сабига, а вот кто второй цели стаит?
Ермак или Арестович?
соснагруппа "#ОПа-95" "ставит амбициозные цели"...
американські хлопці, бережіть Обком, будь ласка !!!!
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Я в принципі не дивлюсь цей канал, тим паче не дивлюсь «право на владу», де інформаційно вбивають, нищать, принижують. Це не журналістика. Але вчорашня програма перейшла всі можливі межі.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZWAXNhhOextqM5kjZWix9k0fybIT32JT0R3uocX4kRYhPYzfoCDUI-N6EaaKvlWswcU62Pvh1pYrEQnRzovcbKEZnp-7**************************************&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko , яка мужньо витримала диявольський ефір. Циніки, тема заручників занадто болюча.
Ніколи про це не писала і не говорила. Але мало хто знає, в якому стані Іра поверталась з Мінська. Я її зустрічала з Мінська! Ми разом плакали, але всю повну чашу болі і трагедій людських доль, пережила ВОНА! Ви бачили її роздерті до крові руки? Ви бачили її , коли вона не спала тижнями, особливо перед звільненням?
Вам дзвонили серед ночі мами, дружини, сестри заручників? Вам влаштовували протести деякі родичі заручників, які були під впливом Медведчука? Ви викривали паскудні схеми Путіна і Медведчука по спискам заручників, коли підсовували не військових, а невідомо кого? А Іра це викривала!!!
Тому, так, іноді дати звільнення переносились. На те були вагомі причини.
Це Іра збирала допомогу для дітей і родин заручників. Це Іра працювала над законопроектами по соціальному захисту родин заручників і зниклих без вісті, і військовополонених. Це Іра не бачила своїх дітей, молодшому на початок війни був 1 рік.
Це Іра у вихідний, свято, вночі їхала в місто, бо з'являлась термінова інформація і її треба було опрацьовувати. Я це знаю, бо іноді лишалась з її дітьми. Це родина Іри страждала.
Кожні два тижні - Мінськ. Кожен тиждень - наради з усіма силовими структурами. Зустрічі з міжнародниками, не тільки про злочини Росії говорити, не тільки для того, щоб весь світ знав конкретні прізвища наших заручників, які знали голови держав, журналісти, політики, але і листи і ліки передати заручникам від родичів.
Кожні два тижні виступи на міжнародних конференціях. Сотні томів справ. Це Іра координувала і контролювала, щоб всі російські покидьки злочинці, яких ловили на Донбасі, отримували ВИРОКИ.
А тільки потім обмінювали на НАШИХ. А це час. Ось військовий квиток російський, ось суд, апеляція, а далі комісія з питань помилування. Я була членом тієї Комісії 5 років. Я бачила ці всі процеси. Це було критично важливо - пройти всі юридичні процеси, щоб в подальшому мати беззаперечну позицію в міжнародних судах.
Петро Порошенко, Іра Геращенко, вся команда - дії були направлені тільки на одне - боротися за ВСІХ!
Щодо Медведчука, не до нього питання, з ним все і так зрозуміла, а до Путіна. А зараз ми бачимо як дискредитують людину, команду, яка звільняла і апелювала до всього світу. Забувають, що Зеленський віддав без вироку суду беркутівців. Зеленський обміняв наших моряків, хоча за вироком иіжнарлдного суду мав їх просто звільнити.
Хто зараз займається звільненням? Скільки у нас заручників? Ви знаєте їхні прізвища і родини?
Прикро, що свідомі профі журналісти мовчать, прикро, що всі державні органи, які мають реагувати на інформаційне кілерство, мовчать.
Не мовчіть! Бо наступними можете бути ви.
То хто там розповідає про те, що Зеленський заганяє Коломойського?Іра, твій вклад і робота неоціненна. Свідомі, адекватні люди це бачать і цінують, і жодна паскуда це не змінить.
***
стоит мужик к кассе с огурцом и тюбиком вазелина...
один мужик посмотрел хмыкнул...другая дама удивленно скосилась...
мужик не выдержал :
- та ну вас на хер...я специально вазелин взял, чтоб не подумали шо я веган...
вам пообещали вас туда пригласить
но приглашения еще нет. и будет оно по результатам выполнения бубочкой того, что ему озвучил байден по телефону.
Якщо придурок просуне той закон об олігархах та почне пресувати Пороха, госдеп може його завернути прямо у повітрі...
Это после того,как они сделали вид, что не понимают, чего от них хочет США и переврали суть 8-ми минутного разговора с Байденом?
После того, как амеры не приняли у себя зеленую шоблу во главе с дерьмаком и тараном и назвали их лживыми ничтожествами???
Ню-ню...
А тогда намечать амбициозные цели.