В ходе визита Зеленского в США будет подписан ряд соглашений. Мы ставим амбициозные цели, - замглавы ОП Сибига

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США.

"Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.

Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества.

Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии.

"Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.

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