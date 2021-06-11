РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11424 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 449 14

Украинские болельщики, прибывшие в Румынию на матчи Евро-2020, будут освобождены от 14-дневного карантина, - посольство

Украинские болельщики, прибывшие в Румынию на матчи Евро-2020, будут освобождены от 14-дневного карантина, - посольство

Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу и доказывают это, предоставляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

"Вместе с тем, рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов", - говорится в сообщении.

Посольством Украины в Румынии продолжается работа с компетентными органами Румынии для обеспечения соответствующих условий въезда и пребывания на территории Румынии гражданами Украины в условиях ограничений, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19, в частности в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния смягчает условия для въезда

Автор: 

карантин (16729) Румыния (1088) украинцы (3861) футбол (3586) Евро-2020 (105) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Что и следовало доказать! Никакой ни вирус, просто бизнес ....
показать весь комментарий
11.06.2021 17:30
+2
Там никто сидеть не собирается.
Приехали, посмотрели, уехали.
Карантин сорвёт продажу билетов.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:35
+2
Инспекторы УЕФА будут выворачивать трусы болельщиков
в поисках слогана ПУТИН - *****.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что и следовало доказать! Никакой ни вирус, просто бизнес ....
показать весь комментарий
11.06.2021 17:30 Ответить
Там никто сидеть не собирается.
Приехали, посмотрели, уехали.
Карантин сорвёт продажу билетов.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:35 Ответить
Расскажи! Потом пиво и веселье(или драки)....Прям пионеры под руководством пионервожатой--пришли строем и строем ушли...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:41 Ответить
Пиво без драки - деньги на ветер.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:43 Ответить
В Бухаресте играем 17-го(13-го-в Амстердаме),а говоришь там никто не собирается сидеть.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:08 Ответить
Совершенно глупый комент.Карантин никак не может предотвратить 100% случаев. И главная идея - это предотворатить например 90% случаев. Тоесть тот случай, когда какие то животные ровнее и если этих привилигированных мало - то будет работать. Тут именно тот случай - да, вот этот чемпионат - он ровнее чем остальные случаи. По факту. Справедливо это или нет - вопрос второй.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:55 Ответить
А где Степанов ?
показать весь комментарий
11.06.2021 17:36 Ответить
Я уже поспорил с одним похожим на тебя что если тренер хоккейной команды РоССиси облепит свой пиджак минимум шестью гербами то следующий ЧМ они точно выиграют.
А то ну что это всего один... это не скрепно.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:45 Ответить
Инспекторы УЕФА будут выворачивать трусы болельщиков
в поисках слогана ПУТИН - *****.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:40 Ответить
Вы их лучше по приезду в Украину проверьте на вирусняк...
показать весь комментарий
11.06.2021 17:42 Ответить
 
 