Украинские болельщики, прибывшие в Румынию на матчи Евро-2020, будут освобождены от 14-дневного карантина, - посольство

Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу и доказывают это, предоставляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

"Вместе с тем, рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов", - говорится в сообщении.

Посольством Украины в Румынии продолжается работа с компетентными органами Румынии для обеспечения соответствующих условий въезда и пребывания на территории Румынии гражданами Украины в условиях ограничений, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19, в частности в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте.

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