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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся"

Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма:

Найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети оккупированного Крыма из-за высокой минерализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил марионетка Кремля, подконтрольный России "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - отметил он.

При этом Аксенов уточнил, что очистительные станции не справятся с необходимыми для оккупированного полуострова объемами такой воды, поэтому проект по добыче воды со дна Азовского моря, по его словам, "придется забыть".

"Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", - сказал марионетка Кремля.

По словам Аксенова, Бештерек-Зуйский водозабор является последним разведанным местом с понятным количеством подходящей для сетей оккупированного Крыма воды и является единственным перспективным источником в Симферопольском районе.

"Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно", – добавил Аксенов.

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Автор: 

Азовское море (1604) Крым (26375) оккупация (10131) Аксенов Сергей (361) вода (918)


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Топ комментарии
+60
Цитати великих людей.Генадій Москаль--Нехай п"ють сечу.
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11.06.2021 17:55
+59
Пийте неочищену - там вітамінів більше...
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11.06.2021 17:56
+55
Что и требовалось доказать

Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2263
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11.06.2021 18:01
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Правила форума Совет форумчан
Цитати великих людей.Генадій Москаль--Нехай п"ють сечу.
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11.06.2021 17:55 Ответить
Твари продажные-- ждите камней
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11.06.2021 18:06 Ответить
Есть моча, немного, подарю
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11.06.2021 19:37 Ответить
действовать по схеме- сварил борщ, посцал, через вату с углем профильтровал, сварил борщ и танцевать, путен расея
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11.06.2021 18:24 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються" - Цензор.НЕТ 1960
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11.06.2021 18:57 Ответить
Цитати генетичного сміття " наукі ні ізвєсни істочнєкі вади". А ти, шелупонь під3а/!#пна, як з Кримом хєрню виконувавати виришило, чого науку не спитало? І відповідь в першому реченні - генетичне сміття.
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11.06.2021 19:50 Ответить
Пийте неочищену - там вітамінів більше...
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11.06.2021 17:56 Ответить
"Там фосфора дох*я. Волоси випадать перестануть"
(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
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11.06.2021 18:25 Ответить
А чё так? Неужели нельзя с помощью фильтра из камешков с неба её очистить? Я даже знаю техпроцесс.
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11.06.2021 17:56 Ответить
Еще из тех камушков можно жилье себе строить.
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11.06.2021 18:12 Ответить
Не все так просто, обратный осмос нужен. Значит - через опу.
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11.06.2021 18:29 Ответить
Так надо минералочку по бутылкам разливать !!😁😁😁
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11.06.2021 17:57 Ответить
Кто бывал на Азове знают эту "минералочку". Запашок еще тот.
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11.06.2021 18:02 Ответить
Зато огурцы малосольные фантастические получаются. Правда потом пару с суток просраться нужно, чтобы привыкнуть, но кишечник очищается для похудеть.
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11.06.2021 18:38 Ответить
золотая минералочка будет.. по 100 баксов за бутылочку))
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11.06.2021 18:05 Ответить
Нафтуся )
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11.06.2021 18:14 Ответить
"Поляна Квасова" і "Свалява" ще мають зачітний болотяний присмак )) Але "Азовская Великоскрепная" має бути "анало говнет" - із потужним сірководневим амбре... Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 6724
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11.06.2021 18:30 Ответить
І замість вуглекислоти газувати сірководнем Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 1700
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11.06.2021 18:27 Ответить
да как посмел этот козявка усомниться в найденных Великим Пу 100 кубокилометрах сладкой воды с малиновым сиропом под дном Азова ?
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11.06.2021 17:57 Ответить
Чомусь згадав "сладкий хлеб" із "Зеленого слоника". І https://youtu.be/Y8pPEJTWfxw розповідь Пахома про Бердянськ ...
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11.06.2021 18:34 Ответить
піймали облизня москалики.

Я б на вашому місці не зволікала і збирала дощову водичку.
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11.06.2021 18:01 Ответить
Что и требовалось доказать

Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2263
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11.06.2021 18:01 Ответить
Скоро выйдут на массовые демонстрации женщины, дети, инвалиды и прочие крымские лишенцы:
-- Зеленский! Введи воду!

*)
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11.06.2021 18:01 Ответить
Вистачить "Зєлєнскій, ввєді" 😁 Вода тут зайва. Тут доречний вазелін.
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11.06.2021 18:04 Ответить
Прессованая секретутка Мундел рассказывала что вводить там почти нечего. 🤭Пипетка 🤫
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11.06.2021 18:24 Ответить
Так введет же урод...ну по крайней мере очень хочет это сделать совместно со своим окружением...
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11.06.2021 18:05 Ответить
Конечно введёт! -- для того и поставлен на Главную Роль...*)
...вы там чухайтесь оперативней в Украине -- это кыно не для вас снимают, но с вашей помощью...
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11.06.2021 18:09 Ответить
бот гавкнул
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11.06.2021 18:16 Ответить
Зате психіатричній науці добре відома хвороба самого Аксьонова. 😁 А кулібіни-самоучки знають, що якщо кип'ятити морську воду, то на виході можна отримати і воду, і сіль. Вода, правда некондиційна. Та й сіль не дуже. Але кацапам якісні продукти протипоказань власним керівництвом. 😊
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11.06.2021 18:02 Ответить
Можно їм морщинську гуманітаркой і тільки роздачу на руки в житлових дворах під нашим наглядом
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11.06.2021 18:03 Ответить
Пускай крысяне сцаки пьют. Ведь какая разница, что пить когда ты в родной говени.
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11.06.2021 18:04 Ответить
та то фигня камней же с неба нет, вот и ладненько......
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11.06.2021 18:04 Ответить
Тю, так добывать ее и доочищать. Думаю, опреснительная установка напрямую с морсокй воды будет дороже в обслуживании чем в работе с минерализированной.
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11.06.2021 18:05 Ответить
Маладэц. Быть тебе советником гоблина.)
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11.06.2021 18:10 Ответить
аксеов не прав, вода из под Азова очень полезная и приятная, ее можно и нужно подавать в систему водоснабжения крыма, можно напоить всех кримчан до усирачки и решить проблему с водой вообще.
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11.06.2021 18:07 Ответить
Пусть лаптеногие песок и камни опресняют.
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11.06.2021 18:07 Ответить
Что,опять ширинку растёгивать? Да задолбали.)
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11.06.2021 18:08 Ответить
Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 6749
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11.06.2021 18:09 Ответить
ось вам от ахметовского ******
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11.06.2021 18:48 Ответить
"Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку?". Гоблин мыслит по 90-х.)
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11.06.2021 18:13 Ответить
Тоді беріть ту що зверху.
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11.06.2021 18:13 Ответить
і навкруги )))
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11.06.2021 18:14 Ответить
Сверху плавает коричневое повидло, его крымчанам на хлеб намазывать сказано.
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11.06.2021 18:17 Ответить
Все, очередная партия бабла распилена. Отмазывать бесполезную затею назначен Гоблин. Кремляди делят бабло. Срабсийский нарид ходит на дырку в полу и считает себя великим.
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11.06.2021 18:16 Ответить
За пару лет до Войны был в Крыму на машинке... ...с друганом институтским там встречались -- он на пляжу в палатке отдыхал.
Достаточно высокий работник Кабмина на тот исторический момент -- и мы с ним тёзки.

На Майдане он себя хорошо проявил! -- я даже не ожидал от чиновника такого уровня...

-- Шура, шо это за жлобы спесивые и наглые кругом?
-- Это, Саня -- русские! -- хозяева земли нашей... (и сплюнул, хоть и интеллигентный человек)
...как в воду глядел... -- знал точно, наверное.
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11.06.2021 18:17 Ответить
я этих макак каждое утро под нашими палатками на пляже,в окружении пустой тары "немирофф и оболонь" побудку армейскую устраивал.)))
ну шо сказать,жывотныые.
ну и вечерами отваживал.как и "лесников" крымских.
ээх,времена были
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11.06.2021 18:46 Ответить
Топить их надо было, как котят -- прямо в палатках! -- шютк...*)
Интересное тогда заметилось.
Я ж на Крайслере приличном был под немецкими номерами... -- общался с о всеми...

Украинцы: Добра машина! Шо трэба? -- зара все буде!

Татары: О! Немцы в гости заехали... -- ...винца нашего попейте, потом о делах поговорим...
Русские: Хрена себе -- немец! Ну как вы там, в Германии? -- свалить к вам можно?

...варианты всякие были, конечно -- я основные показал... -- в Крыму.
В Москве, Иркутске, Чите, Улан-Удэ -- было ещё веселей... -- с тошнотинкой... *)
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11.06.2021 19:09 Ответить
Ну дык ить... Шибко минярализованная? - газируйте, освящайте в гундяйской церкви, разлявайте по бутылям и спродавайте крысчанам как миняраловку! Название - "Азовская великоскрепная".
С припиской - "состав: почитай, цельная долбица Митрий Иваныча Мендялеева. Кажинного лелюменту - батюшки-светы!"...
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11.06.2021 18:20 Ответить
Харрррошим свинюкам толька на "здоров'я"!!
Смачного, ***********!!
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11.06.2021 18:21 Ответить
"Куме, не тратьте сили, пийте сечу"
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11.06.2021 18:22 Ответить
Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2545
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11.06.2021 18:25 Ответить
А-ха-ха!
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11.06.2021 18:27 Ответить
Дощі падають рясненькі, то запаси поповнять, не повиздихають помруть. Мені тільки ось з думки не йде те, що Разумков там чекає якихось "уступков" від росії в обмін на воду.(((
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11.06.2021 18:30 Ответить
має на увазі, що віддадуть споконвічні українські землі і міста - Стародуб, Таганрог, Кубань... а ми їм води дамо.
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11.06.2021 18:33 Ответить
Воды нет, а нах..я туда кацапы прутся косяками? чем больше в крыму балалаечников, тем меньше воды... для коренных жителей.
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11.06.2021 18:31 Ответить
ну нема воды! куда вы в крым все претесь
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11.06.2021 18:46 Ответить
По ящику сказали - вода есть!
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11.06.2021 22:24 Ответить
Минеральная полезнее... и стоит дороже. Это же какое счастье жить возле моря кушать фрукты и запивать минералкой? Понятно что "киевские власти" завидуют....
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11.06.2021 18:34 Ответить
ничего страшного щи солить не будут.
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11.06.2021 18:38 Ответить
Тяните от Москвы реки, для "величайшей державе современности, третьем Рыме, вставшей с колен и прочая и прочая" это пара пустяков. ( хотя есть конечно места и ближе- Кубань, Дон, Волга в конце концов можно настроить опреснителей потратив для этого 50% военного бюджета) Как говорится взялся за гуж не говори что недюж., да и жизнь до канала в Крыму была столетиями, тысячелетиями так что приспосабливайтесь, как второй вариант уменьшить населения на 80% оставив только вояк, и закрыть въезд для отдыхающих, закрыть все производства ну в общем дерзайте. Камни вам на голову .
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11.06.2021 18:42 Ответить
газуйте и пойдет как моршинська
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11.06.2021 18:43 Ответить
Минуточку!
""Очистить в сутки миллион кубометров или два - это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте"
Это что получается, она более минерализована, чем морская?
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11.06.2021 18:46 Ответить
іпануті
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11.06.2021 19:06 Ответить
Любому притомному гідрогеологу було зразу зрозуміло, що цей проект "пресных вод под Азовом" - затія дурнів, які нічогісінько не тямлять в геологіі. Мені взагалі дивно, що не знайшлось серед кацапів ні одного випускника геологічного факультету, який би отямив цю купу ідіотів. "Подземные русла древних рек в донных осадках Азовского моря хранят запасы пресных вод" -це ж треба таке придумати. А про екрани і пастки з непроникних пород вони хоч щось чули?
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11.06.2021 19:12 Ответить
Ну хотелось им, очень хотелось. Но оказалось, что против Природы не попрешь.
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11.06.2021 19:38 Ответить
Там просто глибше треба бурити - а вони вирішили взяти з перших горизонтів
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11.06.2021 21:08 Ответить
Постепенно увеличивая глубину скважины под Азовским морем, упорные российские бурильщики нашли источник пресной воды. Это оказался водопровод Буэнос-Айреса.
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11.06.2021 23:43 Ответить
Бугага, кацапье хочет в очередной раз распилить бабло чтобы черпать обычную морскую воду. Ну кто бы сомневался.
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11.06.2021 19:23 Ответить
Приходит Василий Иванович к )(уйлу и спрашивает-
-Владимир Владимировичь, вот у меня что-то похожее на пластилин.
Так ли это? И дает )(улу кусок похожий на пластилин.
)(уйло взяло-помяло-понюхало-попробовало..и говорит
-Нет Василий Ивановичь-это не пластилин а ГОВНО!
-Вот и я думаю, Владимир Владимировичь, откуда в жопе ластилину взяться???
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11.06.2021 19:35 Ответить
Я не понимаю, что дебила не устраивает! Из крана будет течь высокоминеральная вода! Туристы из болот залесья попрут лечиться косяком! Деньги потекут реками! И органических удобрений в поля появится валом. Одни плюсы!
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11.06.2021 19:37 Ответить
Тим більше що Маріупольський комбінат абсолютно безкоштовно згоден мінералізувати її і надалі
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11.06.2021 21:06 Ответить
Цей аксьонов вважає, що його десь в цьому світі українська сокира не знайде. Помиляється, цей покидьок! Знайде!
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11.06.2021 20:34 Ответить
ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте - это единственный выход из положения. Другого вообще нет

-------------------
Взагалі-то є.
Можна здриснути з Криму та прибрати за собою лайно
або
Тягти труби з материка - Північний потік спромоглися протягти на тис км, а тут сраних 10 не можуть прокласти?
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11.06.2021 21:05 Ответить
А шо опять не так с водой? Это ж скрепные камни прямо в почки
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11.06.2021 21:28 Ответить
давно писав, що без трубопроводу байкал-крим ну ніяк не обійтись! Благо, що ВРОТенберги (чи хто там газогони будує?) вміють і можуть. Вперед!
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11.06.2021 21:45 Ответить
Ну то не очищати . Пити так . Які проблеми ?
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11.06.2021 22:04 Ответить
Яка сумна новина!
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11.06.2021 22:21 Ответить
Гоблін що, на сцаря бочку коте . )))))
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11.06.2021 23:06 Ответить
Выссака минерализованная вада есть исчё в канализассыи, там дабывать иё лигчее.
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11.06.2021 23:30 Ответить
- Пейте, пейте! (с)
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11.06.2021 23:49 Ответить
крымские ученые доказали, что эксперименты обнадеживают, что переработанную мочу уже можно использовать для умывания и стирать белье, но пить еще нельзя. Есть такое же про говно и сливочное масло, кому надо нагуглит.

От анекдотов к жизни. С военной точки зрения оккупанты в случае высадки в любой из наших южных областей начнут получать на плацдарме подарки из глубины от реакторов и дальнобойной артиллерии сразу, мгновенно. Союзники помогут с целеуказанием. Байрактары подтянутся тоже. Будут уничтожать точечные цели, уцелевшие после ударов артиллерии.

Авиация российская? Зассут, помня Грузию 2008. Помимо имеющейся ПВО, есть ПЗРК.

Крылатые ракеты? А по чем они будут стрелять? По военным попробуй попади (особенно с кацапской точностью). Если по гражданской инфраструктуре (электростанции, водокачки и тому подобное), то это гуманитарная катастрофа и преступление против человечности, и весь цивилизованный мир будет за нас
Так что welcome to the hell
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12.06.2021 00:20 Ответить
Цікаво, вони там дистильовану воду хотіли знайти, дебіли?
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12.06.2021 21:44 Ответить
 
 