Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся"
Найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети оккупированного Крыма из-за высокой минерализации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил марионетка Кремля, подконтрольный России "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.
"Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - отметил он.
При этом Аксенов уточнил, что очистительные станции не справятся с необходимыми для оккупированного полуострова объемами такой воды, поэтому проект по добыче воды со дна Азовского моря, по его словам, "придется забыть".
"Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", - сказал марионетка Кремля.
По словам Аксенова, Бештерек-Зуйский водозабор является последним разведанным местом с понятным количеством подходящей для сетей оккупированного Крыма воды и является единственным перспективным источником в Симферопольском районе.
"Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно", – добавил Аксенов.
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(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
Я б на вашому місці не зволікала і збирала дощову водичку.
-- Зеленский! Введи воду!
*)
...вы там чухайтесь оперативней в Украине -- это кыно не для вас снимают, но с вашей помощью...
Достаточно высокий работник Кабмина на тот исторический момент -- и мы с ним тёзки.
На Майдане он себя хорошо проявил! -- я даже не ожидал от чиновника такого уровня...
-- Шура, шо это за жлобы спесивые и наглые кругом?
-- Это, Саня -- русские! -- хозяева земли нашей... (и сплюнул, хоть и интеллигентный человек)
...как в воду глядел... -- знал точно, наверное.
ну шо сказать,жывотныые.
ну и вечерами отваживал.как и "лесников" крымских.
ээх,времена были
Интересное тогда заметилось.
Я ж на Крайслере приличном был под немецкими номерами... -- общался с о всеми...
Украинцы: Добра машина! Шо трэба? -- зара все буде!
Татары: О! Немцы в гости заехали... -- ...винца нашего попейте, потом о делах поговорим...
Русские: Хрена себе -- немец! Ну как вы там, в Германии? -- свалить к вам можно?
...варианты всякие были, конечно -- я основные показал... -- в Крыму.
В Москве, Иркутске, Чите, Улан-Удэ -- было ещё веселей... -- с тошнотинкой... *)
С припиской - "состав: почитай, цельная долбица Митрий Иваныча Мендялеева. Кажинного лелюменту - батюшки-светы!"...
Смачного, ***********!!
повиздихаютьпомруть. Мені тільки ось з думки не йде те, що Разумков там чекає якихось "уступков" від росії в обмін на воду.(((
""Очистить в сутки миллион кубометров или два - это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте"
Это что получается, она более минерализована, чем морская?
-Владимир Владимировичь, вот у меня что-то похожее на пластилин.
Так ли это? И дает )(улу кусок похожий на пластилин.
)(уйло взяло-помяло-понюхало-попробовало..и говорит
-Нет Василий Ивановичь-это не пластилин а ГОВНО!
-Вот и я думаю, Владимир Владимировичь, откуда в жопе ластилину взяться???
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Взагалі-то є.
Можна здриснути з Криму та прибрати за собою лайно
або
Тягти труби з материка - Північний потік спромоглися протягти на тис км, а тут сраних 10 не можуть прокласти?
От анекдотов к жизни. С военной точки зрения оккупанты в случае высадки в любой из наших южных областей начнут получать на плацдарме подарки из глубины от реакторов и дальнобойной артиллерии сразу, мгновенно. Союзники помогут с целеуказанием. Байрактары подтянутся тоже. Будут уничтожать точечные цели, уцелевшие после ударов артиллерии.
Авиация российская? Зассут, помня Грузию 2008. Помимо имеющейся ПВО, есть ПЗРК.
Крылатые ракеты? А по чем они будут стрелять? По военным попробуй попади (особенно с кацапской точностью). Если по гражданской инфраструктуре (электростанции, водокачки и тому подобное), то это гуманитарная катастрофа и преступление против человечности, и весь цивилизованный мир будет за нас
Так что welcome to the hell