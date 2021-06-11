Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся"

Найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети оккупированного Крыма из-за высокой минерализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил марионетка Кремля, подконтрольный России "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - отметил он.

При этом Аксенов уточнил, что очистительные станции не справятся с необходимыми для оккупированного полуострова объемами такой воды, поэтому проект по добыче воды со дна Азовского моря, по его словам, "придется забыть".

"Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", - сказал марионетка Кремля.

По словам Аксенова, Бештерек-Зуйский водозабор является последним разведанным местом с понятным количеством подходящей для сетей оккупированного Крыма воды и является единственным перспективным источником в Симферопольском районе.

"Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно", – добавил Аксенов.

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