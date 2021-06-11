Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июня, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня - один военнослужащий погиб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вблизи Водяного, Донецкой области, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - сказано в сообщении.

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В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

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