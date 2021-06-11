Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июня, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня - один военнослужащий погиб.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Вблизи Водяного, Донецкой области, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - сказано в сообщении.
В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
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...співчуття родині...
Світла пам'ять нашому Герою!
Смерть рашинським катам 😡
Коли закінчиться експеріменти цього довбня, над армією???
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая Cлава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего Cлавa
(ц) Старшая Эдда.