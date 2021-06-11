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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС

Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июня, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня - один военнослужащий погиб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вблизи Водяного, Донецкой области, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней. ФОТОрепортаж

В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Также смотрите: Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Донбасс (26955) боевые действия (3999) потери (4379) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+27
Грім гримів? Слова Зєлєнского. А Україна - без слів. Тільки плач. Мовчазний. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 18:07
+25
вічна пам"ять Герою
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5757

...співчуття родині...
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11.06.2021 18:09
+19
Царство Небесне..
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11.06.2021 18:11
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Прийшов час оголошувати воєнний стан, проводити мобілізацію і зачищати українські території Донбасу та Криму. Якщо не повбиваємо всіх терористів на 20 років наперед, ми ще 20 років будемо воювати на Донбасі! Краще з жертвами але закінчити це лайно сьогодні ніж розтягувати це все на 1000 років!
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11.06.2021 18:27 Ответить
Грім гримів? Слова Зєлєнского. А Україна - без слів. Тільки плач. Мовчазний. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 18:07 Ответить
Герої не вмирають
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11.06.2021 18:08 Ответить
Вони ідуть на Небо. Вмирають вороги.
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11.06.2021 18:51 Ответить
вічна пам"ять Герою
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5757

...співчуття родині...
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11.06.2021 18:09 Ответить
Царство Небесне..
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11.06.2021 18:11 Ответить
Знову біль та горе для Украіни 😪😪😪
Світла пам'ять нашому Герою!
Смерть рашинським катам 😡
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11.06.2021 18:16 Ответить
Земля пухом защитнику Родины.Также начались обстрелы российско-арабскими(эрмэн?-в.слово) со стороны Иревани солдат ИндоПэриджана в Кельбэйяшар(джар??какой то)ском раене.Посмотрите во СКОЛЬКО РАЗ КРЕМЛЬ за 100 ЛЕТ УМЕНЬШИЛ ЗЕМЛИ НАШЕЙ ИМПЕРИИ в моем клипе"1919г.Карта Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции мировых правителей.Империя Атама между морями"И СЕЙЧАС АТАКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НА БИЗАНТИЮ(ГанаУдж=Гянджа) ПРОДОЛЖАЕТСЯ.Пружина сжата.
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11.06.2021 18:16 Ответить
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5444
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11.06.2021 18:21 Ответить
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3127
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11.06.2021 18:27 Ответить
Можна просто - російські війська...всі й так знають, що вони терористичні...
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11.06.2021 18:30 Ответить
Можно и еще проще - русские.
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11.06.2021 18:33 Ответить
Московити вони.
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11.06.2021 18:55 Ответить
россияне, московиты, маскали, кацапы. но не русские, в основной своей массе.
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11.06.2021 20:13 Ответить
Нет. Все русские - и *****,и шойга, и рамзанка дыров. Не путать с руськими/русинами.
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11.06.2021 20:17 Ответить
Не согласен.
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13.06.2021 02:06 Ответить
І окупаційні.
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11.06.2021 20:57 Ответить
Так що з зє-перемиррям???
Коли закінчиться експеріменти цього довбня, над армією???
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11.06.2021 18:38 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6459
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11.06.2021 18:53 Ответить
Вечная память защитнику Украины! Земля тебе пухом ,герой? А что ,пересидент опять из-за раскатов "мирного грома" не услышал выстрелов?
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11.06.2021 18:57 Ответить
Слава тобі брате
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11.06.2021 19:17 Ответить
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая Cлава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего Cлавa
(ц) Старшая Эдда.
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11.06.2021 20:15 Ответить
зустрінемось брате
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11.06.2021 20:27 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7754
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11.06.2021 20:39 Ответить
вошькины бизнес-партнеры пошаливают, ну и гром гремит немножко
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11.06.2021 20:41 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 691
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11.06.2021 22:04 Ответить
Царство небесне, щирі співчуття родині, серця українців зкам'яніли від болю і сліз за нашими Героями. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 22:43 Ответить
В спам кацапо ублюдок
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12.06.2021 05:51 Ответить
Слава Герою і вічна пам'ять.
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12.06.2021 07:08 Ответить
Герої не вмирають
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12.06.2021 17:29 Ответить
 
 