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Новости Оккупация Крыма
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Завершено расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов, - Офис генпрокурора

Завершено расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов, - Офис генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении 8 бывших высокопоставленных чиновников АР Крым. Их подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и создании преступной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Речь идет о экс-депутате Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем председателя так называемого Совета Министров Республики Крым,экс-председателе Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем председателя так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокурора так называемой Республики Крым, Севастопольского мэра, экс-начальника отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем министра внутренних дел так называемой Республики Крым, начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальника Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшего депутата Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем первого заместителя председателя Совета Министров так называемой Республики Крым и бывшего начальника управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем начальника так называемого ФСБ по Республике Крым", - говорится в сообщении.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", расследование завершено в отношении Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью"

По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Автор: 

Крым (26375) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) государственная измена (1535) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+3
Не путай "конституцию" обнуленной расиси, с Международным Правом, это для вас пуйло фигура, а для все Мира он убийца и насильник...
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11.06.2021 19:58
+3
мне насрать на конституцию россии, как и на конституцию папуы-новой гвинеи, у меня есть Конституция моей страны, как и нормы Международного права... Гитлер когда окупировал страны и территории Европы тоже патякал про конституцию Германии...
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11.06.2021 20:15
+2
Дома судить некого -- за иностранцев хапанулись...*)
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11.06.2021 18:35
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2 хари на фото, а остальные кто? озвучить проблема? может секрет?
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11.06.2021 18:28 Ответить
Суд дасть умовний термін бо у всіх нормальних суддів лишилась нерухомість в Криму!
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11.06.2021 18:31 Ответить
другие сайты опубликовали фамилии всех тех предателей и колаборантов.
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11.06.2021 20:18 Ответить
Дома судить некого -- за иностранцев хапанулись...*)
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11.06.2021 18:35 Ответить
каких иностранцев?? ты тоже оккупант? та вся крымская мерзость - граждане Украины... из гражданства та мразь не выходила, заявлений не подавала.
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11.06.2021 19:31 Ответить
Не путай "конституцию" обнуленной расиси, с Международным Правом, это для вас пуйло фигура, а для все Мира он убийца и насильник...
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11.06.2021 19:58 Ответить
мне насрать на конституцию россии, как и на конституцию папуы-новой гвинеи, у меня есть Конституция моей страны, как и нормы Международного права... Гитлер когда окупировал страны и территории Европы тоже патякал про конституцию Германии...
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11.06.2021 20:15 Ответить
И сколько теперь судимостей у уголовника Аксенова(гоблина)будет?
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11.06.2021 19:01 Ответить
государству понадобилось 7 лет и баснословная сумма денег из карманов налогоплательщиков,чтобы расследовать преступление совершенное в прямом эфире на виду всего мира !!! это где же таких "пинкертонов" выращивают ? сколько звезд,премий и повышений высосано из народа за годы абсолютно бесплодной и никчемной имитации ???


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11.06.2021 19:10 Ответить
Был ещё один чиновник. Дружок Януковича - Могилёв. А чё такой прочный молчок о нём?
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11.06.2021 20:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бужанські, партнови, татарови, шуфричі, дубінські, медведчуки...і...і...i...!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
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11.06.2021 20:05 Ответить
І що ви їм зробите - посадите на 13 років по скайпу як Яника ?
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11.06.2021 20:08 Ответить
 
 