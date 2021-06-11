Завершено расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов, - Офис генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении 8 бывших высокопоставленных чиновников АР Крым. Их подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и создании преступной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Речь идет о экс-депутате Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем председателя так называемого Совета Министров Республики Крым,экс-председателе Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем председателя так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокурора так называемой Республики Крым, Севастопольского мэра, экс-начальника отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем министра внутренних дел так называемой Республики Крым, начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальника Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшего депутата Верховного Совета АР Крым, в дальнейшем первого заместителя председателя Совета Министров так называемой Республики Крым и бывшего начальника управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем начальника так называемого ФСБ по Республике Крым", - говорится в сообщении.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", расследование завершено в отношении Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

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По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.