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"Извращенное понимание свободы слова и зачистка информполя", - Минск отреагировал на запрет трансляции канала "Беларусь 24" в Украине

Министерство информации Беларуси раскритиковало решение украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания запретить ретрансляцию государственного белорусского канала "Беларусь 24"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своем заявлении ведомство назвало решение украинского регулятора "очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ".

"Решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением кампании на зачистку информационного поля от неугодных СМИ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Ведомство также заявило о якобы "многочисленных фактах цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа" в Украине, а также сравнило запрет белорусского канала с прекращением вещания "каналов Медведука" - "112 Украина", Zik и NewsOne.

Накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции, белорусский канал "Беларусь 24".

Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

Беларусь (7889) запрет (1705) Нацсовет ТРВ (572) пропаганда (3673) СМИ (3834) ТВ (1858) трансляция (86)


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Топ комментарии
+11
Интересно а какое количество идиотов смотрело этот канал??
Лично я до вчерашнего дня даже не знал о его существовании...
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11.06.2021 18:40
+9
Одно только сравнение с закрытием дерьмоканалов мертвечука, достоточно чтоб закрывать тот промацковский бульбоканал - белорусь -24.
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11.06.2021 18:37
+9
Ох... Дурний піп, тебе хрестив.
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11.06.2021 18:45
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Одно только сравнение с закрытием дерьмоканалов мертвечука, достоточно чтоб закрывать тот промацковский бульбоканал - белорусь -24.
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11.06.2021 18:37 Ответить
Україна має сформувати новий уряд Білорусі та новий парламент Білорусі з опозиційних білоруських чиновників та депутатів, а потім усунути Лукашенка і передати владу новому проукраїнському уряду та парламенту!
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11.06.2021 18:38 Ответить
ты опять таблетки пропустил?!..
повесь на стене палаты карту Белоруси и бейся в неё головой!
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11.06.2021 18:40 Ответить
Ну так что вы хотели? Беларусь - правовое, демократическое государство, с полной свободой слова. Украина - авторитарное, диктаторское государство с полным запретом альтернативного мнения.
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11.06.2021 18:38 Ответить
Ваш сарказм некоторые могут и не понять...
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11.06.2021 18:43 Ответить
фашисты заплакали за Свободу Слова
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11.06.2021 18:38 Ответить
Интересно а какое количество идиотов смотрело этот канал??
Лично я до вчерашнего дня даже не знал о его существовании...
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11.06.2021 18:40 Ответить
унылое г....но. Есть у меня в сетке. Уберут и слава Богу!
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11.06.2021 19:59 Ответить
А я среди тех кто будет голосовать за будущего президента и отца нации Зеленского и этим очень горжусь потому что родился в Кривом Роге, а вы просто мне завидуете! Вова- наш пацан!
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11.06.2021 18:43 Ответить
Ох... Дурний піп, тебе хрестив.
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11.06.2021 18:45 Ответить
Це кацап...
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11.06.2021 18:51 Ответить
"Извращенное понимание свободы слова и зачистка информполя", - Минск отреагировал на запрет трансляции канала "Беларусь 24" в Украине - Цензор.НЕТ 7394
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11.06.2021 18:48 Ответить
Паца́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC жаргонизм , обозначающий мальчика или молодого мужчину «с ярко выраженной сниженной окраской»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD#cite_note-_ab14c34c87f58e52-1 [1] . Слово также характеризуется как стилистически нейтральное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5 просторечие и может обозначать рядового члена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 организованной преступной группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD#cite_note-_c57d57ca3f4d2bbd-2 [2] .
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11.06.2021 18:56 Ответить
Так вот последним я и горжусь как коренной криворожанин!
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11.06.2021 18:58 Ответить
"Извращенное понимание свободы слова и зачистка информполя", - Минск отреагировал на запрет трансляции канала "Беларусь 24" в Украине - Цензор.НЕТ 2971
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11.06.2021 19:03 Ответить
Вернитесь в палату, больной.
А Сундукова лишить премии совсем за психами не следит.
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11.06.2021 18:57 Ответить
Кацап?
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11.06.2021 19:10 Ответить
Каенной укаинский козак с Умани. Шалом Шабат!
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11.06.2021 19:34 Ответить
Значить кацаааааап...
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11.06.2021 19:56 Ответить
Ну хоть узнал что такой телеканал у нас транслировался. Сильнейший ход зелевласти.
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11.06.2021 18:43 Ответить
Да этот Лукашенковский рупор вообще должен был бы быть закрыт еще вместе в РТР., НТВ, Звезда и т.д. этот вопрос уже перезрел. Как и вопрос о закрытии канала " Наш"
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11.06.2021 18:44 Ответить
Один в один с Мордором риторика,там Машка так огрызается к тому же ведущие с россии очень мгого поставили,увы Беларуси де факто уже нет а минская губерня россии
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11.06.2021 18:44 Ответить
ЛКШЗМ - ПНХ!
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11.06.2021 18:46 Ответить
Мойша, я читал и плакал, читал и плакал!🤣😂
Мойша, а вы смотрите этот свой Говноканал? 😏
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11.06.2021 18:49 Ответить
Відверто, тільки що поклацав цей канал, нічого про політику не має. Усе таке нейтральне про природу, навчання, мистецтво, міста.
Навіщо було закривати?
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11.06.2021 18:53 Ответить
А телеканал на українській мові? Просто ліньки шукати.
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11.06.2021 19:56 Ответить
Те, що я бачив, на російській. Це у них такий цілодобовий канал, що росповсюдується по всьому світу (доречі)
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11.06.2021 21:04 Ответить
І нах. це лайно нам треба? воно в кацапії віщає? чому в нас повинно?
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11.06.2021 23:21 Ответить
Было "Беларусь", стало "ГовноСрусь".
Впрочем, если бы не 1000 с гаком общей границы с этим чумным бараком, в который сябры сами себя загнали, мне было бы наплеват, как они там сами себя, с усердием садомазозистов, будут теперь иметь. Или их будут иметь.
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11.06.2021 18:55 Ответить
Про які "заборони" мова?
За наявності супутникової антени або швидкісного інтернету, то все - до "одного місця".
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11.06.2021 19:04 Ответить
Ублюдок
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11.06.2021 19:11 Ответить
шо у нас в Украине занятся больше нечем как только картофельного зал у п е нфюрера с его бредовыми речами наблюдать? я до этой заметки и не знал что такой канал существует. да если бы даже знал - он мне неитересен!
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11.06.2021 20:03 Ответить
Что за странное время--кацапия учит соблюдению международных законов, лукавый-свободе слова. Может пора называть вещи своими именами-без толерастии доведенной до абсурда?
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12.06.2021 02:38 Ответить
 
 