"Извращенное понимание свободы слова и зачистка информполя", - Минск отреагировал на запрет трансляции канала "Беларусь 24" в Украине

Министерство информации Беларуси раскритиковало решение украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания запретить ретрансляцию государственного белорусского канала "Беларусь 24"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своем заявлении ведомство назвало решение украинского регулятора "очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ".

"Решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением кампании на зачистку информационного поля от неугодных СМИ", - говорится в заявлении.

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Ведомство также заявило о якобы "многочисленных фактах цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа" в Украине, а также сравнило запрет белорусского канала с прекращением вещания "каналов Медведука" - "112 Украина", Zik и NewsOne.

Накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции, белорусский канал "Беларусь 24".

Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.