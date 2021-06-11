"Извращенное понимание свободы слова и зачистка информполя", - Минск отреагировал на запрет трансляции канала "Беларусь 24" в Украине
Министерство информации Беларуси раскритиковало решение украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания запретить ретрансляцию государственного белорусского канала "Беларусь 24"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В своем заявлении ведомство назвало решение украинского регулятора "очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ".
"Решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением кампании на зачистку информационного поля от неугодных СМИ", - говорится в заявлении.
Ведомство также заявило о якобы "многочисленных фактах цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа" в Украине, а также сравнило запрет белорусского канала с прекращением вещания "каналов Медведука" - "112 Украина", Zik и NewsOne.
Накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции, белорусский канал "Беларусь 24".
Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
повесь на стене палаты карту Белоруси и бейся в неё головой!
Лично я до вчерашнего дня даже не знал о его существовании...
А Сундукова лишить премии совсем за психами не следит.
Мойша, а вы смотрите этот свой Говноканал? 😏
Навіщо було закривати?
Впрочем, если бы не 1000 с гаком общей границы с этим чумным бараком, в который сябры сами себя загнали, мне было бы наплеват, как они там сами себя, с усердием садомазозистов, будут теперь иметь. Или их будут иметь.
За наявності супутникової антени або швидкісного інтернету, то все - до "одного місця".