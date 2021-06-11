Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times

Украине необходимо пройти путь не популизма, а реальных перемен. Но непродуманное налогообложение может не только опустошить казну и отпугнуть инвесторов, но и сыграть на руку России.

Об этом идет речь в материале, опубликованном в The Brussels Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"На смену борьбе с коррупцией приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, судебная система, как отметила ПАСЕ, заменяется решениями аппарата президента и еще пары чиновников. Средства Запада, выделенные на борьбу с COVID-19, по-прежнему используются не по назначению с привкусом коррупции. И все это происходит в стране, которая дает отпор агрессору на ее восточной границе", – сказано в статье.

По оценке издания, инвесторам в Украине приходится настолько сложно в этих условиях, что они вынуждены сворачивать проекты и покидать страну. А тем временем законопроект №5600 может превратить Украину в налогового рекордсмена.

"Можно вспомнить случай с TIU, канадской компанией по производству зеленой энергии. Руководство TIU инвестировало более $65 млн в Украину, построив четыре электростанции на солнечной энергии, прежде чем она стала жертвой рейдерской атаки. Кульминацией действия правительства по введению массовых ограничений для бизнеса стала налоговая реформа, которую украинский парламент готовится принять. Если налоговый закон, представленный в местный парламент на прошлой неделе, будет принят, комбинированное налогообложение предприятий может быть самым высоким в мире", – заявило издание.

Такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России, уверены авторы материала.

"Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к Западу? По идее, они должны прежде всего помочь себе. Потому что экономика, ослабленная боевыми действиями, станет еще слабее. Усилиями украинских чиновников интеграция украинской и европейской экономик будет сведена к нулю. Очевидно, что ЕС внимательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении их собственной экономики, сокращении безработицы, повышении прозрачности и стабильности в налогообложении, защите местных и иностранных инвесторов, а также предпринимает шаги против коррупции. Пока Запад наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении, а мы бы предпочли увидеть какие-то реальные и законные шаги по декриминализации украинского общества и его чиновников", – резюмирует издание.

Напомним, правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для целого ряда отраслей.

Против этого проекта уже выступила Американская торговая палата: там заявили, что большинство предлагаемых изменений являются неприемлемыми для бизнес-среды, и у членов АТП есть замечания к каждому разделу этого законопроекта.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.