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Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times

Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times

Украине необходимо пройти путь не популизма, а реальных перемен. Но непродуманное налогообложение может не только опустошить казну и отпугнуть инвесторов, но и сыграть на руку России.

Об этом идет речь в материале, опубликованном в The Brussels Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"На смену борьбе с коррупцией приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, судебная система, как отметила ПАСЕ, заменяется решениями аппарата президента и еще пары чиновников. Средства Запада, выделенные на борьбу с COVID-19, по-прежнему используются не по назначению с привкусом коррупции. И все это происходит в стране, которая дает отпор агрессору на ее восточной границе", – сказано в статье.

По оценке издания, инвесторам в Украине приходится настолько сложно в этих условиях, что они вынуждены сворачивать проекты и покидать страну. А тем временем законопроект №5600 может превратить Украину в налогового рекордсмена.

"Можно вспомнить случай с TIU, канадской компанией по производству зеленой энергии. Руководство TIU инвестировало более $65 млн в Украину, построив четыре электростанции на солнечной энергии, прежде чем она стала жертвой рейдерской атаки. Кульминацией действия правительства по введению массовых ограничений для бизнеса стала налоговая реформа, которую украинский парламент готовится принять. Если налоговый закон, представленный в местный парламент на прошлой неделе, будет принят, комбинированное налогообложение предприятий может быть самым высоким в мире", – заявило издание.

Такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России, уверены авторы материала.

"Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к Западу? По идее, они должны прежде всего помочь себе. Потому что экономика, ослабленная боевыми действиями, станет еще слабее. Усилиями украинских чиновников интеграция украинской и европейской экономик будет сведена к нулю. Очевидно, что ЕС внимательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении их собственной экономики, сокращении безработицы, повышении прозрачности и стабильности в налогообложении, защите местных и иностранных инвесторов, а также предпринимает шаги против коррупции. Пока Запад наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении, а мы бы предпочли увидеть какие-то реальные и законные шаги по декриминализации украинского общества и его чиновников", – резюмирует издание.

Напомним, правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для целого ряда отраслей.

Против этого проекта уже выступила Американская торговая палата: там заявили, что большинство предлагаемых изменений являются неприемлемыми для бизнес-среды, и у членов АТП есть замечания к каждому разделу этого законопроекта.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

Автор: 

инвестиции (1163) налоги (3238) Налоговый кодекс (1342)


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Топ комментарии
+8
Еще раз. Вот это и все, что нужно знать о экономической политике зеленой пошести

Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 636
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11.06.2021 18:50
+6
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 4648
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11.06.2021 18:53
+6
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 1988
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11.06.2021 18:53
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Еще раз. Вот это и все, что нужно знать о экономической политике зеленой пошести

Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 636
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11.06.2021 18:50 Ответить
Заказная статья !!! Ничего не усложняет... Налоги должны платить а не получать сверх прибыли. А так называемые ( инвесторы ) особенно зеленные идут на Хутор
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11.06.2021 19:23 Ответить
Повышение прямых и непрямых налогов в период жесточайшего экономического кризиса ведет экономику к процветанию? Ой.... Или наоборот к смерти?
Тарифы и цены сейчас, как никогда лучше, отражают направление этого движения.
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11.06.2021 19:28 Ответить
По податках: скільки проектів законів про підвищення податків -- прості смертні не знають --- НЕ ОЗВУЧУЮТЬ. Навскидку - не менше 15. А насправді може і 25-30. Всі ідіотичні, бо всі нормальні податки (і частину ненормальних) -- давно сплачуємо.
По інпестиціях--- якщо якийсь закордонний інвестор після важкого перепою зненацька зробить інпестицію, в нього 2 шляхи: бабло відберуть протягом тижня - максимум місяць ---- питання заснування підприємства, виділення землі , дозволи на будівництво, дозвооли на виробництво продукції - короче, за місяць отямиться і втече. Шлях 2: якщо настирний і почне будуватися, то інпестиціїні НЯНІ зачекають, поки побудується, потім дивись шлях 1.
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11.06.2021 19:38 Ответить
скажу, як економіст. Це все одно, що середня Пенсія в 1000 грн і 1050 грн.
При Порошенко-це теж жахливий результат. В принципі однаково провальний
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12.06.2021 03:41 Ответить
Тому податки потрібно перекладати на фізичних осіб і збільшувати подоходний податок з 17% до 45% а податки з підприємств зменшувати! Виборці мають ненавидіти владу за кожну гривню яку вони віддають державі і якщо влада бикує то ніяка сила не має стримувати платників податків від фізичного знищення корумпованих чиновників, суддів, прокурорів, ментів, СБУшників та іншої гнилі!
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11.06.2021 18:51 Ответить
Ты сам себе противоречишь: нищие чиновники априори не могут быть эффективными, а деньги на чиновников можно взять только с налогов. Вопрос другой: зачем население выбирает зеленских-януковичей, чтобы потом их ненавидеть?!!
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11.06.2021 18:55 Ответить
Чому чиновники мають бути жебраками? З чого Ви робите такі висновки. Мені здається у Вас неправильне сприйняття інформації, яку Ви перемішуєте з власними домислами.
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11.06.2021 19:00 Ответить
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 7210
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11.06.2021 18:52 Ответить
Сколько радости и счастья!
Чем хуже тем лучше?!!!
Хм, лучше для КОГО?
Для ***** или Пети....
Похоже интересы совпадают.
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11.06.2021 19:21 Ответить
Это не радость. Это обычная констатация фактов о состоянии ваших тупых мозгов, которые привели к власти эту беду Украины, эту зеленую пошесть олигархата. Но твоей ниточке этого не понять.
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11.06.2021 19:24 Ответить
Что-то ты на ниточке зациклен, наверное она у тебя в штанах, раз лепишь ко всему что можешь.
Обращайся в лигу сексуальных реформ, там помогут.
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11.06.2021 23:39 Ответить
Все сказало, недолуге? Твои сексуальные проблемы и твои влажные фантазии здесь никому не интересны. Страдай сам молча
А про твою ниточку и патологическую тупость могу еще раз напомнить
https://censor.net/ru/comments/locate/3270680/0192144a-d5c2-735a-96e1-ffaa8dbe5e46
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12.06.2021 10:54 Ответить
Судя по количеству инвестиций в Украину за последние 5 лет, инвесторы абсолютно не одобряют избрание клоуна президентом. И с каждым годом, неодобрение заметно все ярче и ярче. Хотя идиотам 73% этого не понять.
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11.06.2021 18:52 Ответить
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 4648
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11.06.2021 18:53 Ответить
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 1988
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11.06.2021 18:53 Ответить
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 3875
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11.06.2021 18:57 Ответить
так они и играют на руку московии. ведут Украину к военному поражению осенью и гражданской войне.
Повышение налогов в Украине усложняет экономическую ситуацию и отпугивает инвесторов, - The Brussels Times - Цензор.НЕТ 5211
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11.06.2021 18:59 Ответить
Які інвестиції? Яка нормальна країна буде вкладати свої кошти в беню та його слуг?
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11.06.2021 19:05 Ответить
все потому что украинские евреи, самые еврейские украинцы в мире)
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11.06.2021 19:08 Ответить
А нафиг нам ещё и бельгийские тараканы нужны? Мы от своих никак не можем избавиться. Одна зелёная энергетика - удар под дых нашей экономике
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11.06.2021 19:09 Ответить
Это раптом не те же люди заявляют что выступают за грабёж украинцев тарифами?
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11.06.2021 19:11 Ответить
Ну в Европе то же налоги повышают, например с 1 Июля все посылки подлежат растаможке. А как же вы хотели, на халяву год жить на помощь государства (короновирус), теперь государства будут восполнять свои потери.
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12.06.2021 00:37 Ответить
 
 